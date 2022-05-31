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Госбюджет только на треть финансируется из собственных доходов. Помощь партнеров - важнейший источник, - Марченко

Новости Цензор.НЕТ Экономика Война в Украине

гривня,гроші,гривні

Государственный бюджет только на треть финансируется из собственных поступлений, две другие трети – это международная грантовая и кредитная помощь.

Об этом сообщил министр финансов Сергей Марченко в эфире общенационального телемарафона, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

По его словам, помощь партнеров - важнейший источник для госбюджета.

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"Бюджет сейчас в таком состоянии, что наши доходы мы сейчас расцениваем во вторичном контексте, первичный - это международная грантовая и кредитная помощь. Наши доходы по оптимистическим оценкам сейчас покрывают только одну треть наших расходов, две трети покрываются заимствованиями и грантовыми средствами", - отметил Марченко.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+11
Угу. И Беня покупает у "Укрнафты" 14 тысяч тонн сжиженного газа со скидкой в 50%. Раз вы такое можете себе позволить, так ли сильно вам нужны все эти гранты и кредиты?
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31.05.2022 01:18
+9
Ну для Коломойського завжди вони мають кількасот мільйонів на рівномі місті.Поки Каломоша в Україні діла не буде,а йому цікава корумпована Україна де його не видадуть і де він буде царювати.
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31.05.2022 01:16
+8
Красти з бюджету стало сутужно і неможливо, Зе влада в шоці від цієї війни яку сама по суті і розпочала крадіжками у ЗСУ.
Отака карма для дебіліві агентів фсб
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31.05.2022 01:06
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Красти з бюджету стало сутужно і неможливо, Зе влада в шоці від цієї війни яку сама по суті і розпочала крадіжками у ЗСУ.
Отака карма для дебіліві агентів фсб
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31.05.2022 01:06 Ответить
Ну для Коломойського завжди вони мають кількасот мільйонів на рівномі місті.Поки Каломоша в Україні діла не буде,а йому цікава корумпована Україна де його не видадуть і де він буде царювати.
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31.05.2022 01:16 Ответить
Угу. И Беня покупает у "Укрнафты" 14 тысяч тонн сжиженного газа со скидкой в 50%. Раз вы такое можете себе позволить, так ли сильно вам нужны все эти гранты и кредиты?
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31.05.2022 01:18 Ответить
Хіба тільки газ? Вони чекають коли почнуть "відбудову" України,а по факту мега супер крадівництво.Вже проголосували за не допуск іноземців до наглядових рад,і вже казали що ми будемо будувати а іноземці нехай гроші дають
Зовсім всіх за ідіотів вважає.Пропоную усіх без винятку депутатів і міністрів прогнати через детектор брехні негайно.
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31.05.2022 01:25 Ответить
А потом зебилы с удивленной мордой спрашивают почему их в ЕС не берут.
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31.05.2022 06:56 Ответить
sergey Lyashko
Наступною буде пропозиція про заборону кабміну.
30.05.2022 17:55

НБ

В Швеції Кабінет Міністрів налічує всього 9 міністрів, які їздять на роботу на велосипедах...
30.05.2022 18:02

Сергей Викторович 90ff2f2d

Да в чём Проблема ? Нехватает на новые Яхты и новую недвижимость? Все никак не нажруца. Они вообще в курсе, что в Украине автомобилей не выпускают, защита автомобильной промышленности Защищать НЕЧЕГО, просто тупо ЗАБИРАЮТ у людей деньги
30.05.2022 18:43

Serge Slavinsky

Сейчас надо вообще все пошлины снять на авто, включая новые. Может за исключением премиальных. Экономику нужно восстанавливать. Экономика пешком с тачками и лопатами не восстанавливается...
30.05.2022 19:12

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31.05.2022 01:20 Ответить
А кто это решил отменить льготную растаможку - это твой , Марченко, законопроект ? Или Найем с геттманцевым стараются?

гнать вас, ЦУК , надо из кабмина - общипыватели гусей , Паниковские
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31.05.2022 01:22 Ответить
Платня в конвертах за правильне голосування депутата потребує більшого фінансування Заходу!
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31.05.2022 01:24 Ответить
А може каламойша виділить пару з вкрадених мільярдів?
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31.05.2022 01:52 Ответить
‼️‼️‼️

Исповедь ощипанного гуся (Геннадий Балашов )

https://youtu.be/uGWT7Hs7Tps
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31.05.2022 01:53 Ответить
НУ ТАК КТО СТОЯЛ ПРИ ВЛАСТИ И БИЗНЕСЕ В УКРАИНЕ КОГДА ОТДАЛИ РАКЕТЫ УКРАИНЫ ПУСТЬ И СПОНСИРУЮТ ПО ПОЛНОЙ !!!
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31.05.2022 03:35 Ответить
в получати огромадні зарплати і преміі в судах, кабмінах, виборчіх комісіях і інших не потрібних органах в тій же верховній зраді..
а менше просирати не пробували??
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31.05.2022 06:21 Ответить
В мае ввезено в Украину 80 тыс. авто без таможенной пошлины - бюджет потерял 10 лярдов гривнов. Идиоты зелёные.
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31.05.2022 06:47 Ответить
Ідіоти зелені це так. Але ніхто нічого не втратив, ну майже. Не було б нульового розмитненням вивезли б в п'ять раз менше. Втратили, можливо, 2 лярда. Але хіба то гроші? От велике крадівництва, оце тєма. Тут на підході 9 лярдів евро від ЄС на відбудову, всі кому треба вже на низькому старті. Розкрадуть половину, не менше.
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31.05.2022 07:20 Ответить
Там всі змішались і спринтери і стайєри, і всі на низькому старті. Але щось головному стартеру Єлдаку пістони не видають, подейкують, що забіг будуть проводити в Польщі, бо хто заказує музику той і платить гроші, а не "утром деньги в обед стулья". Прохвости знімуться із забігу. Бо навіть америкоси не хочуть бути гусаками для ощипу.
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31.05.2022 07:41 Ответить
І нам кожен день кажуть що НАТО і ЄС не допомагають.
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31.05.2022 08:02 Ответить
Это закономерно.
Правительство бестолковых "назначенцев" под руководством клоуна и ДО войны уничтожало экономику Украины. Война ускорила этот процесс в разы.
Три месяца войны - вполне достаточный срок для того чтобы перевести экономику страны на"военные рельсы". Но тут имеется две проблемы:
1. Нынешнее правительство понятия не имеет что такое "экономика страны в условиях войны".
2. Это потребует принятия непопулярных, жестких мер и ограничений. Власть жополизов-назначенцев под руководством клоуна не способна на это в принципе.

И у меня есть огромное подозрение, что Запад всё это прекрасно видит и понимает.
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31.05.2022 09:14 Ответить
Треба постійно писати петиції, щоб вони були на очах і на слуху, може і до міжнародних партнерів буде доходити, що гроші на відновлення видаються тільки тоді, коли буде контроль з боку іноземних аудиторів за використанням коштів і виконавцем будуть іноземні компанії. Які можуть наймати наші компанії і і наших працівників, якщо хочуть. Тоді може гроші не вкрадуть.
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31.05.2022 09:50 Ответить
Уберите НДС и замените НАЛОГОМ С ПРОДАЖ!
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31.05.2022 10:09 Ответить
У власти некомпетентный 95 квартал, клоуны.
Так чего жаловаться???? Сами выбрали!!!
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31.05.2022 10:37 Ответить
а вот если бы выбрали сами знаете кого, то бюджет по время войны был бы с профицитом.
Да. 100%.
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01.06.2022 04:46 Ответить
 
 