Госбюджет только на треть финансируется из собственных доходов. Помощь партнеров - важнейший источник, - Марченко

Государственный бюджет только на треть финансируется из собственных поступлений, две другие трети – это международная грантовая и кредитная помощь.

Об этом сообщил министр финансов Сергей Марченко в эфире общенационального телемарафона, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

По его словам, помощь партнеров - важнейший источник для госбюджета.

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"Бюджет сейчас в таком состоянии, что наши доходы мы сейчас расцениваем во вторичном контексте, первичный - это международная грантовая и кредитная помощь. Наши доходы по оптимистическим оценкам сейчас покрывают только одну треть наших расходов, две трети покрываются заимствованиями и грантовыми средствами", - отметил Марченко.