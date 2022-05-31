Евросоюз договорился о частичном эмбарго на российскую нефть и другие санкции, - Мишель
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Глава Европейского совета Шарль Мишель сообщил, что лидеры стран Евросоюза договорились о частичном запрете на импорт российской нефти и других ограничений в рамках 6 пакета санкций против России.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Мишель написал в Twitter
По договоренностям, Евросоюз может запретить ввоз около 2/3 российской нефти, которую он покупал.
"Это сократит огромный источник финансирования для ее военной машины", – отметил Мишель.
Глава Евросовета назвал это "максимальным давлением на Россию с целью прекращения войны".
Кроме того, в шестом пакете санкций будут и другие меры, в том числе отключение от SWIFT крупнейшего российского банка "Сбербанк", персональные санкции против ответственных за военные преступления в Украине лиц, запрет трансляции в ЕС еще 3 российских государственных вещателей.
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Мразота ще сплотити має свою ціну за бізнес з сином сатани - ****** під час вбивст й гвалтувань Українських дітей рашизздами.
Мадьярам столько нефти для своих потребностей точно не нужно, эти прикочевавшие тупо хотят делать гешефт на дешманском сырье от друга ***** ...
помните нарративы кремлевских пропагандонов 2000-х годов и позже, что Укриана типа ненадежный транзитер и может перекрыть трубу в любой момент? 😄 ... ну вот, собственно, уже и война идет полным ходом, а мы и газ качаем, и нефть качаем ... и все проходит без ***** и задоринки, как лом через гуано
это не бабушку через дорогу перевести, а можно и мимо пройти, она и сама дойдёт.
со злом надо или бороться всем миром, или оно никуда не денется.
Cэр Уинстон Черчилль