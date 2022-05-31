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Евросоюз договорился о частичном эмбарго на российскую нефть и другие санкции, - Мишель

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

мішель

Глава Европейского совета Шарль Мишель сообщил, что лидеры стран Евросоюза договорились о частичном запрете на импорт российской нефти и других ограничений в рамках 6 пакета санкций против России.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Мишель написал в Twitter

По договоренностям, Евросоюз может запретить ввоз около 2/3 российской нефти, которую он покупал.

"Это сократит огромный источник финансирования для ее военной машины", – отметил Мишель.

Глава Евросовета назвал это "максимальным давлением на Россию с целью прекращения войны".

Кроме того, в шестом пакете санкций будут и другие меры, в том числе отключение от SWIFT крупнейшего российского банка "Сбербанк", персональные санкции против ответственных за военные преступления в Украине лиц, запрет трансляции в ЕС еще 3 российских государственных вещателей.

Читайте: ЕС не может позволить себе не договориться о санкциях против РФ, - президент Европарламента Метсола

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+17
2/3 це вже непогано
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31.05.2022 01:51
+12
Отлично. Кроме нефти там много еще "плюшек" для мордора. Следующий пакет - газ.
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31.05.2022 01:59
+11
А что исраэль делает кроме как поддерживает мордор?
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31.05.2022 02:00
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2/3 це вже непогано
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31.05.2022 01:51 Ответить
короче цирк на дротi, мокшандия получает нефть/газ доллары , а они типа "санкции"
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31.05.2022 01:53 Ответить
А что исраэль делает кроме как поддерживает мордор?
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31.05.2022 02:00 Ответить
проглатывает всё, что сблюёт лошадь лаврова
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31.05.2022 02:49 Ответить
Отлично. Кроме нефти там много еще "плюшек" для мордора. Следующий пакет - газ.
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31.05.2022 01:59 Ответить
Довго.... дуже довго, неприпустимо довго приймають рішення старперди з ЄС. А ще ***** курви як Угорщина заважають й гальмують процеси....
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31.05.2022 02:03 Ответить
Нужно понимать что для Европы каждый раунд санкций против мордора это тоже тяжелый удар. Кроме того, многие страны по отдельности уже и так заявили что будут отказываться и от нефти, и от газа.
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31.05.2022 02:21 Ответить
а уж какие у нас удары каждый день... закачаешься
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31.05.2022 02:50 Ответить
Да мы тоже 30 лет не можем поймать на взятках начальников автодоров и строим самые дорогие дороги в Европе.
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31.05.2022 07:58 Ответить
газ кацапьі сами потихоньку отключают.
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31.05.2022 08:53 Ответить
Позорище
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31.05.2022 02:01 Ответить
Якщо коли небудь рашиззди нададуть на **#них смердючих Угорщини.... Українці НІЧОГО НЕ РОБІТЬ, ПЕРЕЙМАЙТЕСЯ СВОЄЮ ЕКОНОМІКОЮ.
Мразота ще сплотити має свою ціну за бізнес з сином сатани - ****** під час вбивст й гвалтувань Українських дітей рашизздами.
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31.05.2022 02:01 Ответить
Кхм .... а остальную треть типа венгрия и словакия в оба лица потребляют? Кто-нибудь, когда-нибудь, вообще слышал о мощных венгерских и словацких НПЗ? 😊 ... я вот слышал о польских, румынских, и даже литовских .... но об этих двух странах никогда и ничего.

Мадьярам столько нефти для своих потребностей точно не нужно, эти прикочевавшие тупо хотят делать гешефт на дешманском сырье от друга ***** ...
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31.05.2022 02:02 Ответить
пока писал ... накрыл меня мощный флешбек ....

помните нарративы кремлевских пропагандонов 2000-х годов и позже, что Укриана типа ненадежный транзитер и может перекрыть трубу в любой момент? 😄 ... ну вот, собственно, уже и война идет полным ходом, а мы и газ качаем, и нефть качаем ... и все проходит без ***** и задоринки, как лом через гуано
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31.05.2022 02:08 Ответить
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31.05.2022 02:25 Ответить
так тут про это каждый день речь идет. идут боевые действия и прилететь может куда угодно и что угодно
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31.05.2022 02:55 Ответить
Типа на пол-шишки вставили.
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31.05.2022 02:22 Ответить
ну мы все тут люди взрослые, знаем, чем все эти "я только на пол-шишки" кончаются - секунда, и уже загнал по самые яйца.
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31.05.2022 08:34 Ответить
В конечном итоге европейцы нам ничего не должны. Поддерживают потому, что 1) понимают, что после нас военная машина орков покатится и по ним и 2) из человеческих побуждений. Чем помогли, тем и спасибо. Нам сейчас и доброе слово помогает
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31.05.2022 02:38 Ответить
Серьезно, ничего не должны? Примерно как Чехословакии в 1938, да? Если миллионы европейцы не хотят умереть завтра, то должны сделать все возможное и немного невозможного для победы Украины сегодня.
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31.05.2022 02:49 Ответить
Европа в НАТО. Если ***** на НАТО рьіпнется, то єто будет бьістро и больно. А теперь обьясните почему весь мир должен спасать идиотов, избравших в презьі ишака, разваливавших свою армию, закрьівших ракетньіе программьі и закопавших бабло в асфальт?
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31.05.2022 08:57 Ответить
не, не канает, со злом нельзя бороться на добровольной основе, уже доказано.
это не бабушку через дорогу перевести, а можно и мимо пройти, она и сама дойдёт.
со злом надо или бороться всем миром, или оно никуда не денется.
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31.05.2022 08:39 Ответить
В яких муках родиться справедливість від ЄС! Колись їм буде стидно…
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31.05.2022 02:41 Ответить
ну, насчет персональных санкций для орков и запрет каналов даже уже не смешно
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31.05.2022 02:53 Ответить
Европейцам пора осознать простую вещь: имерский народ, зараженный фашистскими идеями нужно останавливать в самом начале, самыми жесткими методами, чтобы не расплачиваться миллионами своих жизней потом. Если бы сегодня миром управляло поколение, прошедшее Вторую мировую войну, путлеру бы ответили тотальным эмбарго еще в 2008-м, когда он напал на Грузию.
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31.05.2022 02:55 Ответить
верхушка еще может что-то и понимает, а вот электорат в массе своей вряд ли. для них это далеко и непонятно. жизнь продолжается. и вообще нато защитит в лице Америки если что...
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31.05.2022 02:59 Ответить
«Главный урок истории заключается в том, что человечество необучаемо»
Cэр Уинстон Черчилль
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31.05.2022 08:41 Ответить
"максимальним тиском", егеж. 2/3 та після 3 міс.. з поганої вівці хоч клок
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31.05.2022 04:31 Ответить
"максимальний тиск на Росію з метою припинення війни"?.. Це що, вже все, на що вони здатні?..
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31.05.2022 07:14 Ответить
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31.05.2022 08:29 Ответить
Імітація бурхливої діяльності. Декларація про наміри. Лише
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31.05.2022 10:32 Ответить
 
 