На южном направлении ВСУ уничтожили 78 оккупантов, "Грады", "Пион" и другую вражескую технику, - ОК "Південь"
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
В ходе защиты южных рубежей Вооруженные силы Украины уничтожили 78 оккупантов, вражеские танки, гаубицы и другую технику.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ОК "Південь".
"Не преуспевая в продвижении, противник активизирует авиационные и артиллерийско-минометные удары.
Дважды парой вертолетов Ми-24 были нанесены удары по нашим позициям, а Николаевщину, в том числе населенные пункты, расположенные в тылу наших подразделений, враг за эти сутки обстрелял трижды из дальнобойной ствольной артиллерии "Пион" и реактивной системы залпового огня "Ураган".
В ходе удачного наступления подразделений Сил обороны на Южнобужском направлении враг покинул село Николаевка на севере Херсонской области
Украинскими ракетно-артиллерийскими подразделениями за сутки нанесены существенные потери вражеским силам: в общей сложности уничтожено 78 оккупантов, 8 танков, 2 гаубицы, самоходная пушка "Пион", 2 реактивные системы залпового огня "Град", 5 единиц бронированной техники и 2 единицы автомобильной техники.
В Черном море корабли вражеской группировки продолжают выполнять задания по блокированию судоходства и работы портов.
В готовности к применению ракетного вооружения – один носитель крылатых ракет морского базирования типа "Калибр".
В целях обеспечения российских подразделений на острове Змеиный осуществляется переход в направлении острова десантного катера "Дюгонь" и двух десантных скоростных катеров "Раптор".
"При этом надводные корабли противника осторожно держат дистанцию от материковой Украины, опасаясь ракетного поражения", – говорится в сообщении.
На побережье Одесщины шторма продолжают выбрасывать вражеские морские мины. Вовремя обнаруженную и обезвреженную мину в понедельник успели выловить и увезти в безопасное место для контролируемого подрыва.
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Щось до цього ці "раптори" так весело горіли від "байрактарів", а тепер - "ніззя"? "ОПа разрєшєнія не дайот"? Чи ще хтось?