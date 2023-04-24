Оккупанты в Мариуполе начали прием документов для получения российского паспорта, - Андрющенко
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В Мариуполе оккупанты начали процедуру приема документов для получения российских паспортов.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил в телеграме советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.
"Для этого мариупольцы сначала должны получить справку о регистрации в Донецке, а затем подать документы на паспорт в г. Новоазовск в так называемую миграционную службу так называемой "ДНР".
Учитывая состояние сообщения с Донецком, это немного проблематично. Пока.
Но мы можем констатировать, что аннексия Мариуполя Россией перешла в следующую стадию реализации. Активную", – написал он.
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В чем проблема? Главную трассу Мариуполь - Волноваха - Донецк они полностью захватили в марте вместе с Волновахой.