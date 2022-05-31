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Война в Украине заставила мир усомниться в общепринятом понятии международного порядка, - Эрдоган

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

ердоган

Война России против Украины заставила мир усомниться в общепринятом понятии международного порядка, основанного на правилах, конкуренции великих держав.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на The Economist, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

"Война в Украине также вдохнула новую жизнь в НАТО, возможно, самый большой военный альянс в истории", - отметил Эрдоган.

Лидер Турции также заявил, что позиция некоторых мировых лидеров в отношении НАТО как устаревшей и неактуальной организации ошибочна, таким образом они проявляют свою "стратегическую близорукость".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Эрдоган и Зеленский обсудили создание Мониторингового центра в Стамбуле
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Топ комментарии
+12
За то бубочка построил дороги вместо ракет, чтобы кацапы быстренько нас завоевали. Правда, шут не учел, что кроме него есть наши славные ВСУ, которые бьют и разобьют кацапов.
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31.05.2022 07:46
+10
Якби був міжнародний порядок, ну хоч трохи був… Багато наших українців були б живими.
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31.05.2022 08:23
+8
Все-то так "султане", але трішечки не так! Я маю на увазі дружбу Туреччини з агресором, яка не припинилася після початку війни! 😲
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31.05.2022 08:08
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Не надо сомневаться, уважаемый ****-бей ! Через 2-3 месяца наши славные ВСУ разобьют дикую кацапскую орду, а ***** сами кацапы повесят вверх копытами на спасской башне и наступит мир, благополучие и порядок
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31.05.2022 07:42 Ответить
Украиiна досi не зробила власнi далекобiйнi ракети та ядерну зброю. Таке враження що хоче програти вiйну кацапам.
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31.05.2022 07:43 Ответить
За то бубочка построил дороги вместо ракет, чтобы кацапы быстренько нас завоевали. Правда, шут не учел, что кроме него есть наши славные ВСУ, которые бьют и разобьют кацапов.
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31.05.2022 07:46 Ответить
що він не так сказав?
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31.05.2022 09:28 Ответить
По тим самим дорогам переміщаються і ЗСУ.
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31.05.2022 09:40 Ответить
Після обстрілів та мінування це вже не дороги
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31.05.2022 10:43 Ответить
Ердоган-геній...
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31.05.2022 07:43 Ответить
О, путін методику підкинув
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31.05.2022 07:49 Ответить
Прям очі нам відкрив, турецький *****.

Бачимо ми це =нове життя= разом з тобою.
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31.05.2022 07:49 Ответить
не "в Україні" ! а між лаптєсранією та Україною
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31.05.2022 07:53 Ответить
Все-то так "султане", але трішечки не так! Я маю на увазі дружбу Туреччини з агресором, яка не припинилася після початку війни! 😲
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31.05.2022 08:08 Ответить
Да, с одной стороны хорошо помог закрыв Босфор, а на начальном этапе войны, для юга Украины это было таки решающе, а с другой стороны Эрдоган преследует свои интересы в регионе, россия ослабла, отдает нефть с большим дисконтом, торговля идёт, из Сирии ушли, а Турция зайдет. Так что тут получилось и вашим и нашим.
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31.05.2022 09:39 Ответить
Дожилися, вже тирани повчають толерантних, демократичних європейців. і правильно повчають.
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31.05.2022 08:19 Ответить
Цей тиран Босфор перекрив для рашкіних военних судов. Скажить ДЯКУЮ
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31.05.2022 08:29 Ответить
ракети Harpoon уже маємо, тепер можна Босфор відкривати
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31.05.2022 09:35 Ответить
Это уже, а на начальном этапе войны, неизвестно как было бы если бы весь флот рф зашел бы в черное море. К Турции претензий нет, ложка как раз была к обеду.
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31.05.2022 09:41 Ответить
Якби був міжнародний порядок, ну хоч трохи був… Багато наших українців були б живими.
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31.05.2022 08:23 Ответить
Так то да, но удивляет другое. Как Тэтчер все это предвидела более 20 лет назад. Ведь предупреждала же как в хрустальный шар смотрела. Вот опять перечитал ее книгу. Великая женщина, великий политик. Марго, вернись!
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31.05.2022 08:25 Ответить
Пожалуйста, Название можно?
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31.05.2022 08:35 Ответить
Да, конечно. "Искусство управления государством. Стратегия политики в изменяющемся мире". Есть ещё одна, но я забыл название. Вот читаю ее и думаю, почему она не настольная книга у каждого главы государства
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31.05.2022 08:55 Ответить
Можно распечатать Фултонскую речь У.Черчиля ...
Доброго ранку!
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31.05.2022 10:43 Ответить
Доброго ранку, друже! Как себе маешь? Надеюсь без ошибок) вечером давай созвонимся)
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31.05.2022 11:22 Ответить
Цей бусурман зробив просто "геніальне відкриття"... Лише з війною в Україні порушилося, бачте, "загальноприйняте поняття міжнародного порядку"! У світі, пане, уже давно усі насрали (хто скрито, а хто відверто і демонстративно, у тому числі і сам Ердоган)) і на загально прийняті поняття міжнародного порядку, і на т.з. світові і європейські "цінності". Уже давно поклали, даруйте, прутня і на демократію, рівність, права і поваги, незастосування сили в міжнародних стосунках, повагу до суверенітету і територіальної цілості, невтручання у внутрішні справи.... і решту х-ню. І, доречі, Ердоган чи не в першу чергу.
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31.05.2022 08:27 Ответить
Відно, що здорово насолив , Вам кацапам, Ердоган

Ярема Стогін 0ab626e0

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Реєстрація: 13.05.2022
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31.05.2022 08:32 Ответить
НАТО-отличная защита для «золотого миллиарда».Весь остальной мир живет по законам джунглей,мировой безопасности не существует.ООН-дохлый труп.
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31.05.2022 08:29 Ответить
Смею добавить, очень дорогостоящий дохлый труп. Или скорее, бесполезный дорогостоящий паразит
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31.05.2022 08:44 Ответить
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31.05.2022 08:48 Ответить
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31.05.2022 10:01 Ответить
Лідер Туреччини також заявив, що позиція деяких світових лідерів щодо НАТО як застарілої і неактуальної організації є помилковою, таким чином вони проявляють свою "стратегічну короткозорість"." стратегічна короткозорість" турецького прорашистського холуя в тому, що він пропускаючи через свій Босфор рашистські війскові кораблі із озброєнням для війни в Україні, про котру він знав 100%(адже не заручившись турецьким невтручанням у війну на боці України, рашист ніколи би не наважився нападати на Україну) турок вважав , що кораблі рашиста везуть українському народу гуманітарну допомогу.
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31.05.2022 09:18 Ответить
Всі механізми світової безпеки виявилися фікцією (а яка зарплатня у чиновників була - 100500 маєтків, елітних автівок, майбутнє для їх дітей.. все сплачено податками) - тобто ніякої відповідальності за результат немає (або вона також фікція).
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31.05.2022 09:36 Ответить
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31.05.2022 10:39 Ответить
 
 