115 горняков, оставшихся под землей из-за обесточивания, подняли на поверхность Донецкой области

Всех 115 горняков, оставшихся под землей из-за обесточивания населенных пунктов 29 мая, подняли на поверхность.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне, об этом сообщил глава Торецкого теркома профсоюзов Василий Щербань.

"Мы использовали специальные генераторы, которые всегда подготовлены. Всех шахтеров подняли на поверхность 29 мая. Напряжение есть. Шахта работает".

Горняков подняли на поверхность на шахтах "Центральной" и "Торецкой".

Как сообщалось, в Донецкой области 115 горняков остались под землей в двух шахтах из-за обесточивания населенных пунктов.

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