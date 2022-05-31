США не исключают возможности эскалации в Украине, - Пентагон

Соединенные Штаты считают, что ситуация в Украине может стать еще более серьезной. Поэтому предпринимают шаги, чтобы этого не допустить.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на заявление главы Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерала Марка Милли в эфире Fox News.

Одним из шагов в этом направлении, по его словам, являются переговоры между военными США и РФ.

"Я считаю, что всегда есть возможность эскалации, нам необходимо ею управлять и оценивать шанс эскалации. Мы этим занимаемся, поэтому вы видели министра Остина, который говорит со своим коллегой, а я говорю со своим коллегой, чтобы управлять эскалацией и не допустить разрастания этого во что-то более ужасное, чем сейчас", - сказал он.

В Пентагоне считают, что переговоры были бы логичным разрешением ситуации в Украине. Другими последствиями событий в стране могут стать либо решительная победа одной из сторон, либо патовая ситуация, отметил Милли.

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