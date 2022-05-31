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США не исключают возможности эскалации в Украине, - Пентагон

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

пентагон

Соединенные Штаты считают, что ситуация в Украине может стать еще более серьезной. Поэтому предпринимают шаги, чтобы этого не допустить.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на заявление главы Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерала Марка Милли в эфире Fox News.

Одним из шагов в этом направлении, по его словам, являются переговоры между военными США и РФ.

"Я считаю, что всегда есть возможность эскалации, нам необходимо ею управлять и оценивать шанс эскалации. Мы этим занимаемся, поэтому вы видели министра Остина, который говорит со своим коллегой, а я говорю со своим коллегой, чтобы управлять эскалацией и не допустить разрастания этого во что-то более ужасное, чем сейчас", - сказал он.

В Пентагоне считают, что переговоры были бы логичным разрешением ситуации в Украине. Другими последствиями событий в стране могут стать либо решительная победа одной из сторон, либо патовая ситуация, отметил Милли.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Возрос риск конфликта между мировыми государствами, - председатель комитета начальников штабов армии США Милли
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Топ комментарии
+29
Ukrainci , nesluhaite nikavo , jebite rusnju do kanca !!!!!!!
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31.05.2022 07:57
+22
а якщо не давати належної зброї, мордор переможе і не буде ніякої ескалації.
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31.05.2022 07:58
+21
Ця балаканина американська просто пригнічує. Просто мовчки давайте зброю.
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31.05.2022 08:05
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Ukrainci , nesluhaite nikavo , jebite rusnju do kanca !!!!!!!
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31.05.2022 07:57 Ответить
а якщо не давати належної зброї, мордор переможе і не буде ніякої ескалації.
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31.05.2022 07:58 Ответить
и если давать , то не как сейчас , по чайной ложке в месяц
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31.05.2022 09:24 Ответить
А що, невже відбиватися асфальтом та шашликами - погана була ідея?
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31.05.2022 09:35 Ответить
Добрый день, синьоры, фрау, леди, господа,
Вам привет от генерала Милли.
В жизни так бывает злые люди иногда
Брешут что Зеленского убили..
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31.05.2022 08:01 Ответить
Одним з кроків у цьому напрямку, за його словами, є переговори між військовими США і РФ.

No comments.
Отож ви, "прохфесіанали" каталися цілий рік і теренділи - домовлялися про ваші спільні інтереси.

Але х**ло прорахувало вас, імпотентів, на раз - тому й пішло в наступ.

І далі продовжуєте викручуватися, "союзнички".
Плещете язиками, правда, справно.
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31.05.2022 08:02 Ответить
На расєє хочуть воювати до останього українця.
В Україні - до останього расєяніна.
Питаня. Чого хочуть США та ЄС?
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31.05.2022 08:03 Ответить
Хрен їх зрозумієш. Плещуть язиками що попало.
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31.05.2022 08:06 Ответить
Вони,скоріш за все хочуть і першого і другого!
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31.05.2022 11:04 Ответить
Ніт. Українці їм потрібні, як впливовий союзник у розхитаному ЄС.
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31.05.2022 11:55 Ответить
Ця балаканина американська просто пригнічує. Просто мовчки давайте зброю.
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31.05.2022 08:05 Ответить
сьогодні не надсилатимуть - завтра надсилатимуть. все змінюється кожного дня.
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31.05.2022 11:57 Ответить
вто накуя с утра делать такие вбросы!? причем это уже не единичные случаи а тенденция
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31.05.2022 08:13 Ответить
в серпні 1942 року після катастрофи під Словянськом і Барвінкове,Сталін теж засилав до Гітлера парламентарів і вже визначив був кордони рейху і СРСР. Але Гітлер уже напився крові і відмовився, розцінив це як ознакою слабкості. Вже в 1953 році при суді над Берією йому таки засунули це закулісся у вирок.
Рузге такі переговори не цікавлять, бо це визнання слабкості однієї із сторін. А Пу 1 " сильний як ніколи" і його згода на них це перший крок на ешафот.
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31.05.2022 08:15 Ответить
Остання фраза вбила…»Рішуча перемога однієї з сторін».…
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31.05.2022 08:15 Ответить
Мене також дуже засмучує така балаканина(((
100 гаубиць і 6 вертольотів дали - і давай язиками плескати((
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31.05.2022 08:16 Ответить
Пока хремлевские гопники дерутся из-за приемника хутина , военные кацапские возьмут власть в руки и будет в раше военная хунта как в Чили
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31.05.2022 08:18 Ответить
Мне кажется, что военный переворот - это единственное решение для раши , чтобы убрать идеологов третьей мировой из Единой россии и кгб
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31.05.2022 08:20 Ответить
Там уже военная неонацистская хунта как-бы
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31.05.2022 12:01 Ответить
"... не відкидають можливість ескалації..." - а зараз в Україні, типу, курортний сезон, усі на розслабоні, смажать шишлаки...
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31.05.2022 08:21 Ответить
Куда уже серьезнее идиоты? Пидоросия и так уже использует против Украины все что у нее есть и даже одалживает в других странах. А сцыкуны американские не хотят нам помочь даже дальнобойным оружием
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31.05.2022 08:30 Ответить
Даже? Вообще-то они пять наших бюджетов из своего кармана уже ввалили, м777, джавелины, кучу техники союзникам за то, что они нам свою отдадут, 29 МиГов "в разобранном виде", с-300...
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31.05.2022 11:59 Ответить
Насколько я понимаю, под "эскалацией" США подразумевают три возможных сценария:
1. Применение тактического ЯО
2. Удар по логистике поставок западных вооружений за пределами Украины.
3. Объявление всеобщей мобилизации.
Проблема в том, что только на последний пункт у Запада есть понимание "что делать" - в разы увеличивать поставки вооружений и боеприпасов в Украину. (что, кстати, - проблема)
А вот на первые два сценария у Запада даже близко нет понимания ответной реакции, т.к. при дОлжной реакции Запада, слово "3-я мировая" перестает быть абстрактной страшилкой ...
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31.05.2022 08:31 Ответить
Войной в Украине Пуйло отвлекается от ядерной кнопки, что и устраивает Запад. А там смотри оно и сдохнет, так и не осуществив угрозу. А так как быстрого конца Пуйла пока не ожидается, то и войнушку нет резона Западу быстро прекращать
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31.05.2022 08:38 Ответить
Прямо оракул, ни дать ни взять…. Перечислил все возможные варианты.
«Або рішуча перемога однієї зі сторін, або патова ситуація, зазначив Міллі» https://censor.net/ua/n3344929
Вместо того, чтобы решить вопрос с нужным вооружением, языком мелят…
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31.05.2022 08:40 Ответить
І все ж американці не вірять в нашу перемогу. Нажаль. Тому і не дають нам ту зброю, яку ми просимо. Думаю, це заслуга, в першу чергу, Міллі, який вважав, що вся Україна буде захоплена за лічені дні.
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31.05.2022 08:40 Ответить
Якби не вірили - взагалі б ніякої не давали, та 40 млрд не підписували б.
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31.05.2022 12:04 Ответить
****..ті в голову. Йде повномасштабна війна. Яку ще ескалацію ви собі надумали?
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31.05.2022 09:03 Ответить
Конечно не исключают, если так дозированно давать оружие, то будет и эскалация и затягивание конфликта. Быстро его заканчивать никто кроме Украины не хочет. Сейчас еще подумают давать ли РСЗО, а может и 70км это много решат, капец.
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31.05.2022 09:34 Ответить
Якщо посилаєтесь на Міллі то потрібно надати весь текст а не вирізки нагадайте слова Остіна І Байдена вони своєї думки і підтримки США не змінять а Міллі теоретик його діло передбачувати різні варіанти рішення за президентом США.
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31.05.2022 09:55 Ответить
Дайте Украине высокотоочные ракеты на 300 км-и не будет никакой эскалации когда ВСУ разобьет места концентрации рашкинской техники и военных,ЖД узлы,мосты на территории Параши. Переговорами войну не выиграть
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31.05.2022 09:59 Ответить
США позадкували назад
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31.05.2022 11:33 Ответить
США повільно просуваються вперед, щоб щур не кинувся.
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31.05.2022 12:02 Ответить
 
 