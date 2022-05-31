США не исключают возможности эскалации в Украине, - Пентагон
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Соединенные Штаты считают, что ситуация в Украине может стать еще более серьезной. Поэтому предпринимают шаги, чтобы этого не допустить.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на заявление главы Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерала Марка Милли в эфире Fox News.
Одним из шагов в этом направлении, по его словам, являются переговоры между военными США и РФ.
"Я считаю, что всегда есть возможность эскалации, нам необходимо ею управлять и оценивать шанс эскалации. Мы этим занимаемся, поэтому вы видели министра Остина, который говорит со своим коллегой, а я говорю со своим коллегой, чтобы управлять эскалацией и не допустить разрастания этого во что-то более ужасное, чем сейчас", - сказал он.
В Пентагоне считают, что переговоры были бы логичным разрешением ситуации в Украине. Другими последствиями событий в стране могут стать либо решительная победа одной из сторон, либо патовая ситуация, отметил Милли.
Читайте на "Цензор.НЕТ": Возрос риск конфликта между мировыми государствами, - председатель комитета начальников штабов армии США Милли
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Вам привет от генерала Милли.
В жизни так бывает злые люди иногда
Брешут что Зеленского убили..
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Отож ви, "прохфесіанали" каталися цілий рік і теренділи - домовлялися про ваші спільні інтереси.
Але х**ло прорахувало вас, імпотентів, на раз - тому й пішло в наступ.
І далі продовжуєте викручуватися, "союзнички".
Плещете язиками, правда, справно.
В Україні - до останього расєяніна.
Питаня. Чого хочуть США та ЄС?
Рузге такі переговори не цікавлять, бо це визнання слабкості однієї із сторін. А Пу 1 " сильний як ніколи" і його згода на них це перший крок на ешафот.
100 гаубиць і 6 вертольотів дали - і давай язиками плескати((
1. Применение тактического ЯО
2. Удар по логистике поставок западных вооружений за пределами Украины.
3. Объявление всеобщей мобилизации.
Проблема в том, что только на последний пункт у Запада есть понимание "что делать" - в разы увеличивать поставки вооружений и боеприпасов в Украину. (что, кстати, - проблема)
А вот на первые два сценария у Запада даже близко нет понимания ответной реакции, т.к. при дОлжной реакции Запада, слово "3-я мировая" перестает быть абстрактной страшилкой ...
«Або рішуча перемога однієї зі сторін, або патова ситуація, зазначив Міллі» https://censor.net/ua/n3344929
Вместо того, чтобы решить вопрос с нужным вооружением, языком мелят…