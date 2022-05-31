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Украина (44295) членство в ЕС (775)

Лидеры ЕС подтверждают готовность рассмотреть заявку Украины на членство в июне, - заключения Евросовета

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

єс,євросоюз

Лидеры Евросоюза подтверждают готовность рассмотреть на своем следующем саммите, который запланирован на июнь, заявку Украины на членство в ЕС.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом говорится в выводах Европейского совета по Украине, обнародованных после завершения первого дня работы саммита.

"Европейский совет принимает к сведению подготовку заключений Комиссии по заявке на членство в ЕС Украины, а также Республики Молдова и Грузии и вернется к этому вопросу на своем июньском заседании", - сказано в документе.

Кроме того, лидеры заявили, что Европейский Союз "по-прежнему привержен дальнейшему укреплению способности Украины защищать свою территориальную целостность и суверенитет".

"В связи с этим Европейский совет приветствует принятие недавнего решения Совета увеличить военную поддержку Украины в рамках Европейского фонда мира", - отмечается в выводах.

Они также приветствовали принятие решения о приостановлении ввозных пошлин на весь украинский экспорт в Европейский Союз на один год.

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Я вірно розумію , що розглянути і прийняти - то різні речі
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31.05.2022 08:39 Ответить
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31.05.2022 08:45 Ответить
Вогласен на 1000% Слава Украине !
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31.05.2022 08:50 Ответить
зелені все роблять,щоб завалити кандидацтво на ЄС: Бєню накачують дешевим газом а Пороха ********. і у Європі це ж бачать
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31.05.2022 08:51 Ответить
Хай розглядають, бо вже завили, що не можна завтра приймати до ЄС. То надайте хоча б статус кандидата. Так крок за кроком... Вчора асоціація, сьогодні кандидатство, завтра... ЄС можливо вже і не буде 😆
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31.05.2022 08:53 Ответить
Кцп використовують сербів для гальмування цього процесу. Спочатку серби завили, що не можна швидко приймати Україну, бо їх, бачте, дуже довго не приймають. Потім ту саму пісню заспівали й інші лідери ЄС, навіть наш щирий друг, прем'єр Нідерландів Рютте. Побачим чия візьме гору.
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31.05.2022 09:30 Ответить
 
 