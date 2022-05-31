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война (46661) журналистика (3162) Луганщина (6242) Северодонецк (601) убийство (6290) Франция (3073) Колонна (37)

Франция требует как можно быстрее расследовать гибель журналиста в Луганской области

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

гайдай

Франция требует как можно скорее провести прозрачное расследование гибели под Северодонецком журналиста французского BFMTV Фредерика Леклерка-Имхоффа, освещавшего операцию по эвакуации.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении министра иностранных дел Франции Катрин Колонны.

"Смерть Фредерика Леклерка-Имоффа, журналиста BFM, убитого 30 мая во время освещения украинской операции по эвакуации под Северодонецком, глубоко шокирует. Я осуждаю это и выражаю наши соболезнования его семье и коллегам", - отметила Колонна.

"Франция требует как можно скорее провести прозрачное расследование, чтобы полностью выяснить обстоятельства этой трагедии", – добавила она.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рашисты обстреляли эвакуационное авто в Луганской области, погиб французский журналист, - Гайдай. Фоторепортаж

В заявлении подчеркивается, что Франция подтверждает свою постоянную и решительную приверженность свободе печати во всем мире и защите журналистов и всех, чьи высказывания способствуют свободе информации и общественным дискуссиям.
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Топ комментарии
+21
а чего расследовать ? Кацапы обстреляли
Пусть Макарон еще раз позвонит Хутину и помолчит в трубку
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31.05.2022 08:43
+20
Коли виявится що журналіста вбив кацапський снаряд далі що буде робити Франція?
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31.05.2022 08:40
+20
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31.05.2022 08:55
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Коли виявится що журналіста вбив кацапський снаряд далі що буде робити Франція?
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31.05.2022 08:40 Ответить
Нічого
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31.05.2022 08:50 Ответить
Это было бы хорошо если ничего. Боюсь, в свете последних проявлений миролюбивости к пуйлу не стали бы искать, что это могло быть типа специально спровоцировано нашими войсками, что бы убить иностранца даже ценой жизни наших солдат. Вообщем, умные люди могут целую тему на этом развернуть.
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31.05.2022 08:55 Ответить
Макрон опять , будет звонить хлу .
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31.05.2022 09:30 Ответить
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31.05.2022 08:55 Ответить
Торт назван кондитерами из итальянского Неаполя ( Napoli ) это тупые как цапы говорят на него Наполеон
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31.05.2022 09:36 Ответить
Я когда срочку служил, снимали квартиру у бабушки, когда родственники приезжали. Она такой торт назівала "Наполегон".
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31.05.2022 10:59 Ответить
а чего расследовать ? Кацапы обстреляли
Пусть Макарон еще раз позвонит Хутину и помолчит в трубку
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31.05.2022 08:43 Ответить
Он не молчать будет, а предлагать компенсацию за потраченый кацапами снаряд. Как некогда, опеваемый на нашем сайте типа бесстрашный Эрдоган, компенсировал стоимость сбитого его военными кацапский самолета и моральный ущерб пилотам.
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31.05.2022 08:51 Ответить
Ердоган зачінів Босфор для рашкіних военних судов і беспілтники турецьки поставляе . Скажить ДЯКУЮ , ніж брудом його поливати
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31.05.2022 08:57 Ответить
А Макрона зачем поливать?
Франция тяжелое вооружение дает, тот же "Цезарь"
И еще собирается
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31.05.2022 09:38 Ответить
Ви прочитали що я Єрдогана брудом поливаю? Ні. Я просто констатую той факт що його приклад збиття російського літака подається в нас за приклад якогось величного героїзму. Але в той час замовчують те, що він компенсував кацапам кошти за літак та за пілотів. А військові, які збили орків одержали покарання. А Босфор закрив, бо мав закрити по домовленності Монтре. Єрдоган ще той нам "друг ". Там тільки зиск. І він його рахує. Від росіян він одержить більше і туристами, і ринком збуту. Санкцій проти кацапії ніяких. Площадка для перемовин в Туреччині це площадка для ставлення України раком, по суті.
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31.05.2022 09:53 Ответить
А ще хотів би додати, що допомога нам деяких країн нагадує ситуацію коли б якийсь кремезний дядько вас гвалтував, а два ще кремезніші замість того щоб відтягнути гвалтівника питали б чи вам не дуже боляче та витирали піт вам на лобі серветками. Теж допомога, начебто. І, начебто, потрібно дякувати.
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31.05.2022 10:05 Ответить
***** в Гаагу і всі діла. Лише маленький додатковий епізод в 100500томнику його військових злочинів 😬
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31.05.2022 08:47 Ответить
До чого цей стогін? Тут кацап вбиває всіх без розбору, і себе також. Тому менше слів і більше зброї шоб кацапа знищити
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31.05.2022 08:48 Ответить
Виноват *****.все,расследование закончено.
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31.05.2022 08:49 Ответить
може і тепер треба глибоко обеспокоїтись ?
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31.05.2022 08:50 Ответить
Тут вже висловлювали глибоку стурбованнiсть ?
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31.05.2022 08:51 Ответить
Хай макрон у збереженого обличчя по телефону щось вимагає.
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31.05.2022 08:51 Ответить
Вбили росіяни. Справа закрита.
Наказати винних? Як там нафтове ембарго?
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31.05.2022 08:53 Ответить
Від кого цей макарон вимагає розслідування?
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31.05.2022 08:58 Ответить
Военные журналисты и операторы всегда погибали на войне...,так було є і буде...на превеликий жаль

Сім'ї загиблого мої співчуття..
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31.05.2022 09:02 Ответить
Франция после Польши ...вторая в Европе по поставкам вооружений в Украину ....сказал Тарас Березовец...
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31.05.2022 09:13 Ответить
А хто вам заважає їдьте розслідуйте...
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31.05.2022 09:16 Ответить
Франция не понимает что гибель их журналиста от рук орков это так же заслуга и их политики.
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31.05.2022 09:24 Ответить
А шо там расследовать?
************ ******** гражданина франции на территории чужого государства. Всё!
Можете вызывать бункерного опарыша в суд.
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31.05.2022 09:32 Ответить
Нехай макарон подзвонить ***** і висловить свою стурбованість
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31.05.2022 09:36 Ответить
Хм....пусть позвонит своему престарелому бойфренду и у него что-то потребует. Еврошлюшки сами вырастили монстра, а теперь что-то требуют.
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31.05.2022 09:42 Ответить
Мы конечно за, мы очень озабочены, и даже скорбим от такого варварства... но провдение честного раследования не позволить соблюсти лицо Путину, так что - C'est La Vie

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31.05.2022 09:45 Ответить
Від кого вона вимагає? Нехай присилають своїх слідчих і розслідують. Сприяння надамо.
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31.05.2022 10:18 Ответить
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31.05.2022 10:21 Ответить
Eсли убили россияне, то почему ОП и его кремлеботы так нервничают? Ведь расследование нужно лишь для того чтобы знать правду. Есть что скрывать от украинцев? Убийство любого журналиста это не просто убийство человека. Что же так раздражает комментаторов, цена жизни журналиста во Франции в сравнении с Украиной или Россией? Никогда не поздно обьявить Францию врагом, вперед Зеленский, что же ты остановился на полпути!
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31.05.2022 10:33 Ответить
друзьями тоже сложно назвать
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31.05.2022 17:25 Ответить
Хочу нагадати про схожу ситуацію коли нашого військовослужбовця Віталія Марківа судили італійці за нібито вбивство їхнього журналіста на Донбасі, за первинним обвинуваченнями, які були сфабриковані рф.
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31.05.2022 10:51 Ответить
как говорил один ватник " Ну тупые" что там расследовать все и так понятно
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31.05.2022 17:24 Ответить
стокгольмський синдром
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31.05.2022 17:50 Ответить
https://youtu.be/TN6-oHPI968
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31.05.2022 18:08 Ответить
 
 