Франция требует как можно быстрее расследовать гибель журналиста в Луганской области
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Франция требует как можно скорее провести прозрачное расследование гибели под Северодонецком журналиста французского BFMTV Фредерика Леклерка-Имхоффа, освещавшего операцию по эвакуации.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении министра иностранных дел Франции Катрин Колонны.
"Смерть Фредерика Леклерка-Имоффа, журналиста BFM, убитого 30 мая во время освещения украинской операции по эвакуации под Северодонецком, глубоко шокирует. Я осуждаю это и выражаю наши соболезнования его семье и коллегам", - отметила Колонна.
"Франция требует как можно скорее провести прозрачное расследование, чтобы полностью выяснить обстоятельства этой трагедии", – добавила она.
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В заявлении подчеркивается, что Франция подтверждает свою постоянную и решительную приверженность свободе печати во всем мире и защите журналистов и всех, чьи высказывания способствуют свободе информации и общественным дискуссиям.
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Пусть Макарон еще раз позвонит Хутину и помолчит в трубку
Франция тяжелое вооружение дает, тот же "Цезарь"
И еще собирается
Наказати винних? Як там нафтове ембарго?
Сім'ї загиблого мої співчуття..
************ ******** гражданина франции на территории чужого государства. Всё!
Можете вызывать бункерного опарыша в суд.