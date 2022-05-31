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В результате агрессии РФ в Украине погибли 243 ребенка, более 446 - ранены, - Офис генпрокурора

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

діти

Более 689 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации. По состоянию на утро 31 мая 2022 официальное число детей-жертв за сутки не изменилось - 243. Возросло количество раненых- 446.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора.

Как отмечается, эти цифры не окончательны, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.

Больше всего пострадало детей в Донецкой области – 153, Киевской – 116, Харьковской – 111, Черниговской – 68, Луганской – 52, Херсонской – 52, Николаевской – 47, Запорожской – 29, Сумской – 17, в г. Киеве – 16, Житомирской – 15.

"30 мая в результате обстрела оккупантами г. Харькова и пгт Коротич Харьковского района Харьковской области получили ранения 16-летний парень и 13-летняя девочка", - говорится в сообщении.

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Из-за постоянных бомбардировок и обстрелов вооруженными силами РФ украинских городов и сел повреждено 1909 учебных заведений. При этом 180 из них полностью разрушены.
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Одужання пораненим.
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31.05.2022 08:51 Ответить
Венедиктова , чому против ***** не порушена кримінальна справа , нема суда і заявки в Інтерпол ? Кішка тонка у генпрокурора ?
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31.05.2022 08:51 Ответить
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31.05.2022 10:41 Ответить
 
 