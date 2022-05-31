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Новости Санкции против России
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ЕС отключит Сбербанк РФ от SWIFT и запретит еще три российских СМИ, - фон дер Ляйен

санкції

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила, что в шестом пакете санкций будет также отключение от SWIFT крупнейшего российского банка – Сбербанка.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом она сказала на пресс-конференции после саммита ЕС, сообщает "Европейская правда".

"Я хочу отметить, что другие элементы в пакете тоже важны. Это десфитизация Сбербанка. Сбербанк – это самый крупный российский банк- с долей в 37%. Поэтому это хорошо, что мы десвифтизируем Сбербанк" - сказала фон дер Ляйен.

"Имеем также запрет на страхование и перестрахование российских кораблей европейскими компаниями. Запрет на предоставление российским компаниям разного рода бизнес-услуг и, что очень важно, остановка трансляции в ЕС еще трех российских государственных СМИ, широко распространяющих дезинформацию, свидетелями которой мы были в последние недели и месяцы", - добавила президент Еврокомиссии.

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Кроме того, как добавил президент Европейского совета Шарль Мишель, ЕС расширит санкционный перечень лиц, ответственных за военные преступления в Украине.

Еврокомиссия (1446) санкции (11276) Сбербанк России (126) SWIFT (85)


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Топ комментарии
+25
Нажаль - так , адже наше (нажаль) керівництво ,замість того аби відстоювати інтереси України - переслідує лідера опозиції

А це не додає балів на користь Україні
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31.05.2022 09:10
+23
Сьогодні рівно три місяці, як я змінив кросівки на берці, тату машинку на автомат. Три місяці як я почав звикати до майже постійного носіння головного убору, найліпшими моїми друзями стали кава, сигарети та активоване вугілля. Всього три місяці (навіть менше) знадобилось аби назавжди та кардинально змінити своє ставлення до життя, оточуючих, зрозуміти, що "вчора" вже немає, а "завтра" може і не бути взагалі. За цей короткий проміжок часу я зрозумів що таке насправді "повний п*здець" і як можна, тремтячи від страху в укритті під арт обстрілами, реготати з життєвих історій та анекдотів. Я згадав як мені подобається дивитись на захід сонця, нехай, навіть, тепер до цього додалася тривога в передчутті того, що принесе з собою темрява. Я навчився спати "в пів ока", зриватися з землі від "пацани, лягає дуже близько", навчився виокремлювати звуки шукаючи поміж них "вихід/прихід". По-новому для мене тепер звучить "арт терапія", а перший до кого я піду з лікарів - психіатр. Ну хоча б для того, аби виписав нормальних снодійних. Аби вирубило. Місяців так на три...
Кажуть, життя поділилося на "до і після". Не знаю, для мене особисто воно просто в якусь мить змінилося. Мені набридли ігри, тепер я кажу, що думаю в лице і більше не хочу витрачати час на ментальний пасадобль з іншими людьми - якщо людина поц, то скільки з нею не танцюй, вона поцом і лишиться. А намагатись когось змінити - лише втратити дорогоцінний час. Я багато чого боюся тут, на війні, мені страшно до усрачки, як сказав один мій побратим (мовою оригіналу) :"очко не кружка". І мені за цей страх не соромно аж ні грама. Але найбільше чого я боюся - це того, що все це дарма. Що всі обірвані життя, скалічені долі, сироти, що все це буде дарма і ми так і не зрозуміємо сенсу слів "хочеш миру - готуйся до війни". На при великий жаль, але так воно і є. Як ми, українці, не збагнемо, що будувати дороги треба тоді, коли ти можеш захистити людей, що цими дорогами будуть їздити, а люди не збагнуть, що ті дороги - лежать на їхній, власній землі, у їхньому домі, а за нього треба боротися, і як казав класик - "не вмирати, а вбивати", то все це буде дарма. Така реальність. Нині. Для нас. Я боюся, що ми знову підемо на невигідні компроміси, що знову будемо дивитись в очі ворогові і бачити там мир, що поведемося на блискуче зрежисовані ролики б*ядських політиків "в русі на камеру", що пробачимо заради хиткого миру. Ох як же нам потрібен власний Моссад...
Як випадає можливість вийти в мережу, листаючи стрічку новин, я, чесно кажучи, ніхєра вже не розумію. От ніхєра. То ми перемагаємо, то - нам напихують по самі помідори. То нам привезли купу озброєння, то нам нема чим воювати. Всі кричали про той ленд ліз, ура перемога...а на ділі ми тут сидимо по укриттях і тупо терпимо обстріли. Ну не тупо, а терпимо потужно так, як справжні воїни. Я тільки заплутався трохи, а воїни - це ті, хто терпить, так? Чи ні? Заплутався я, коротше кажучи. В будь-якому випадку, впадати у відчай чи опускати руки немає сенсу. Бо то не вихід. Довгих три місяці минули, попереду... а що попереду...? - Перемога, що ще б*ять!!!!! Затягнув шнурки на берцях, поправив штани і до роботи, воїн!
Слава Україні!
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31.05.2022 09:22
+19
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31.05.2022 09:05
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Правила форума Совет форумчан
Оце тільки зараз ?
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31.05.2022 08:57 Ответить
Нажаль - так , адже наше (нажаль) керівництво ,замість того аби відстоювати інтереси України - переслідує лідера опозиції

А це не додає балів на користь Україні
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31.05.2022 09:10 Ответить
Прямо таки ВСІЄЇ опозиції !
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31.05.2022 09:57 Ответить
інші гілки опозицій нині не відграють будь-якої помітної ролі. Навть опезежисти замовкли.
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31.05.2022 12:43 Ответить
тімашонка не опозиція
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31.05.2022 18:07 Ответить
А лідер другої опозиції сьогодні з зеленими і чомусь ще не битий.
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31.05.2022 19:10 Ответить
А в чому опозиційність "лідера" є примітною?
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31.05.2022 19:02 Ответить
Всі зомбозмі треба забороняти.
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31.05.2022 08:59 Ответить
Смотрю Сбербанк уже по второму разу отключают. Первый был в марте
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31.05.2022 09:02 Ответить
Oni byli pod amerikanskimi sankcijami,teper i Evropi
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31.05.2022 09:04 Ответить
Ви трохи переплутали санкії США та ЕС.
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31.05.2022 09:11 Ответить
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31.05.2022 09:05 Ответить
До лампочки у них несколько сотен банков
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31.05.2022 09:06 Ответить
Это точно , будут гнать через любой банк , что не под санкциями
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31.05.2022 09:32 Ответить
Судя по всему, они даже через украинские банки перегоняют деньги. Перечисляют рубли на украинский Onecard, а потом этой картой расплачиваются за границей и в интернет.
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31.05.2022 10:56 Ответить
коли це буде, в якому році?
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31.05.2022 09:08 Ответить
А если они создадут новый или переименуют существующий в Банксбер то санкциям снова стоп? Нет у вас методов против Сапрыкина. Может, ВСЕМ росийским банкам закрыть SWIFT и перестать с этим играться?
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31.05.2022 09:09 Ответить
Ви вважаєте , що так легко відкрити банк, отримати всі необхідні ліцензії та перевести туди ракунхи громадян та юр. ліц ?
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31.05.2022 09:12 Ответить
Не вважаю. Але це цілком можливо. Чи зроблять транзитні рахунки в іншому непідсанкційному банку.
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31.05.2022 09:14 Ответить
вже роблять транзакції через країни сателіти рф -казахстан,киргизстан ту ж біларашку.
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31.05.2022 09:37 Ответить
Ну появится на его месте сбюрбанк и шо? Так же будет подключен к Свифту
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31.05.2022 09:10 Ответить
Ви вважаєте , що так легко відкрити банк, отримати всі необхідні ліцензії та перевести туди ракунхи громадян та юр. ліц ?
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31.05.2022 09:14 Ответить
Ви тут за Сбербанк граєте, чи що? Чи за всю кацапію?
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31.05.2022 09:17 Ответить
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31.05.2022 20:41 Ответить
Вообще такое слаживается впечатление что Европа да иСША стали соревноваться в обещаниях и в бесполезных санкциях.
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31.05.2022 09:15 Ответить
Безполезные санкции- это точно вонь из кремля, надо осторожней и умней писать, нельзя так себя сдавать.
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31.05.2022 09:25 Ответить
Po nefti kacapi proslom godu polucili 175mlr dolarov s Evropi,teper kak vedut sankciji polucit 20mlrd.dolarov.Konecno budet iskat gde prodat,no vopros za skolko prodast 3 raza mense?
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31.05.2022 09:45 Ответить
Десвіфтизація Почнеться вой на болотах - а прастіх раZZєян то за щто міровіє фашізди!
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31.05.2022 09:18 Ответить
Сьогодні рівно три місяці, як я змінив кросівки на берці, тату машинку на автомат. Три місяці як я почав звикати до майже постійного носіння головного убору, найліпшими моїми друзями стали кава, сигарети та активоване вугілля. Всього три місяці (навіть менше) знадобилось аби назавжди та кардинально змінити своє ставлення до життя, оточуючих, зрозуміти, що "вчора" вже немає, а "завтра" може і не бути взагалі. За цей короткий проміжок часу я зрозумів що таке насправді "повний п*здець" і як можна, тремтячи від страху в укритті під арт обстрілами, реготати з життєвих історій та анекдотів. Я згадав як мені подобається дивитись на захід сонця, нехай, навіть, тепер до цього додалася тривога в передчутті того, що принесе з собою темрява. Я навчився спати "в пів ока", зриватися з землі від "пацани, лягає дуже близько", навчився виокремлювати звуки шукаючи поміж них "вихід/прихід". По-новому для мене тепер звучить "арт терапія", а перший до кого я піду з лікарів - психіатр. Ну хоча б для того, аби виписав нормальних снодійних. Аби вирубило. Місяців так на три...
Кажуть, життя поділилося на "до і після". Не знаю, для мене особисто воно просто в якусь мить змінилося. Мені набридли ігри, тепер я кажу, що думаю в лице і більше не хочу витрачати час на ментальний пасадобль з іншими людьми - якщо людина поц, то скільки з нею не танцюй, вона поцом і лишиться. А намагатись когось змінити - лише втратити дорогоцінний час. Я багато чого боюся тут, на війні, мені страшно до усрачки, як сказав один мій побратим (мовою оригіналу) :"очко не кружка". І мені за цей страх не соромно аж ні грама. Але найбільше чого я боюся - це того, що все це дарма. Що всі обірвані життя, скалічені долі, сироти, що все це буде дарма і ми так і не зрозуміємо сенсу слів "хочеш миру - готуйся до війни". На при великий жаль, але так воно і є. Як ми, українці, не збагнемо, що будувати дороги треба тоді, коли ти можеш захистити людей, що цими дорогами будуть їздити, а люди не збагнуть, що ті дороги - лежать на їхній, власній землі, у їхньому домі, а за нього треба боротися, і як казав класик - "не вмирати, а вбивати", то все це буде дарма. Така реальність. Нині. Для нас. Я боюся, що ми знову підемо на невигідні компроміси, що знову будемо дивитись в очі ворогові і бачити там мир, що поведемося на блискуче зрежисовані ролики б*ядських політиків "в русі на камеру", що пробачимо заради хиткого миру. Ох як же нам потрібен власний Моссад...
Як випадає можливість вийти в мережу, листаючи стрічку новин, я, чесно кажучи, ніхєра вже не розумію. От ніхєра. То ми перемагаємо, то - нам напихують по самі помідори. То нам привезли купу озброєння, то нам нема чим воювати. Всі кричали про той ленд ліз, ура перемога...а на ділі ми тут сидимо по укриттях і тупо терпимо обстріли. Ну не тупо, а терпимо потужно так, як справжні воїни. Я тільки заплутався трохи, а воїни - це ті, хто терпить, так? Чи ні? Заплутався я, коротше кажучи. В будь-якому випадку, впадати у відчай чи опускати руки немає сенсу. Бо то не вихід. Довгих три місяці минули, попереду... а що попереду...? - Перемога, що ще б*ять!!!!! Затягнув шнурки на берцях, поправив штани і до роботи, воїн!
Слава Україні!
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31.05.2022 09:22 Ответить
http://buknews.com.ua/page/toho-shcho-vse-tse-darma-pikhotynets-pavlo-isachenko-z-chernivtsiv-rozpoviv-choho-*********-boitsia-na-viini.html "Того, що все це дарма": піхотинець Павло Ісаченко з Чернівців розповів, чого найбільше боїться на війні
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31.05.2022 09:28 Ответить
так ,є теоретична загроза злиття політиками інтересів України..

але що вони точно не зможуть -віддати якісь території...І ЦІ ЄРМАКИ-подоляки-АРАХАМІЇ чудово усвідомлюють. "очко нє желєзноє" )

Тобто зрада відміняється !
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31.05.2022 10:48 Ответить
ЄС відключить Сбербанк РФ від SWIFT і заборонить ще три російські ЗМІ Джерело:
А йшов лише четвертий місяць війни, загинули лише кілька десятків українців, окуповано, сплюндровано і знищено лише кілька десятків українських міст... От пілять! Ну нехай кацапська нафта і газ, без них ви не можете, но ж, пілять, російські ЗМІ?!
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31.05.2022 09:24 Ответить
Для Європи, навідмін від боневтіка & ОП, свобода слова та приватна власність - то святе насправді, а не на словах. Тому так пізно й відключають.
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31.05.2022 10:23 Ответить
боневтік це хто ? Порошенко ?
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31.05.2022 10:49 Ответить
Порошенко це той, хто тебе на бутилку насадив
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31.05.2022 11:37 Ответить
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31.05.2022 09:31 Ответить
Вот когда отключат , тогда скажете , а пока тока ,как с ракетными системами , и тяжелым вооружение . И только не надо сравнивать с Афганом , у нас весь народ воюет против ***** Просто ***** крепко держит Запад за яйца . И поэтому Запад не спешит помогать
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31.05.2022 09:37 Ответить
Сбербанк треба було ще 3 місяця тому відключити. ЄС зовсім не поспішає.
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31.05.2022 09:54 Ответить
Примітивне фарисейське "обещать не значит женится!"

Не пройшло і СТО днів війни, а ЄС відключить Сбербанк РФ від SWIFT і заборонить ще три російські ЗМІ, ...

Ключове слово ВІДКЛЮЧИТЬ!

Гучні декларації на фоні постійного лукавого зловживання КОНЦЕНСУСуальністю.

Технологія примітивна: кожний раз призначати ситуаційну БАБУ ЯГУ, яка буде проти - примітивне "обещать не значит женится!"
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31.05.2022 10:51 Ответить
ну ви і звєрі! Развє мона такімі пекельнимі санкціямі разіть маскву. Там же єсть і харошиє урюскіє!
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31.05.2022 11:16 Ответить
ЕС каждый месяц отключает Сбербанк от Свифта.
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31.05.2022 14:20 Ответить
Дайте нам краще важке озброєння,а все інше ми зробимо самі...
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31.05.2022 14:57 Ответить
Закривають закривають, ніяк не можуть закрити. Рахіти
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31.05.2022 15:51 Ответить
"Головна башта Кремля з курантами зруйнована, інша ракета попала у кремлівський
дворець, мавзолей леніну був зруйнований вчора черговой атакою реактивної
артилерії ЗСУ. Черга Москви наступила після зруйнування петербурга на минулому
тижні. Перемовини з Київом у черговий раз зайшли у глухий кут, но ми рускіє, ми
дєржимся....
Нагадуємо - це прямий ефір Першого каналу з Останкіно ".

КОЛИ МИ ВЖЕ ПОЧУЄМО ТАКИЙ РЕПОРТАЖ ??

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31.05.2022 15:58 Ответить
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31.05.2022 15:59 Ответить
А Порох в Роттердамі на з'їзді партії ЄНП пробиває нові неназвані санкції в сьомий пакет і замовляє восьмий!
І замовляє ПДЧ в НАТО на самміті в Мадриді. "незрозуміло, чому мій візит в Вільнюс на саммітт ПА НАТО був зірваний - ну то спробуйте без нас, ми будемо тільки раді".
Дивитись відео: https://www.youtube.com/watch?v=f_2fSHiUTu8

Читати текст в телеграм: https://t.me/PresidentPoroshenko/3453 Петро Порошенко
"Саміт Європейської народної партії, який зараз відбувається в Ротердамі, є історичним. Адже це перший саміт, який партія-лідер Європейського Союзу присвятив Україні. Усі без винятку пропозиції нашої команди потрапили в проект кінцевої резолюції. І щойно були підтверджені на комітеті, де працює наша команда. І я сподіваюся, що сьогодні вони будуть схвалені ЄНП на саміті.
Ми вже готуємо сьомий пакет санкцій, наша мета - зруйнувати використання росією нафти і газу як зброї."
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31.05.2022 17:32 Ответить
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01.06.2022 00:25 Ответить
добре. зради нема.
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01.06.2022 04:42 Ответить
 
 