ЕС отключит Сбербанк РФ от SWIFT и запретит еще три российских СМИ, - фон дер Ляйен
Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила, что в шестом пакете санкций будет также отключение от SWIFT крупнейшего российского банка – Сбербанка.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом она сказала на пресс-конференции после саммита ЕС, сообщает "Европейская правда".
"Я хочу отметить, что другие элементы в пакете тоже важны. Это десфитизация Сбербанка. Сбербанк – это самый крупный российский банк- с долей в 37%. Поэтому это хорошо, что мы десвифтизируем Сбербанк" - сказала фон дер Ляйен.
"Имеем также запрет на страхование и перестрахование российских кораблей европейскими компаниями. Запрет на предоставление российским компаниям разного рода бизнес-услуг и, что очень важно, остановка трансляции в ЕС еще трех российских государственных СМИ, широко распространяющих дезинформацию, свидетелями которой мы были в последние недели и месяцы", - добавила президент Еврокомиссии.
Кроме того, как добавил президент Европейского совета Шарль Мишель, ЕС расширит санкционный перечень лиц, ответственных за военные преступления в Украине.
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А це не додає балів на користь Україні
Кажуть, життя поділилося на "до і після". Не знаю, для мене особисто воно просто в якусь мить змінилося. Мені набридли ігри, тепер я кажу, що думаю в лице і більше не хочу витрачати час на ментальний пасадобль з іншими людьми - якщо людина поц, то скільки з нею не танцюй, вона поцом і лишиться. А намагатись когось змінити - лише втратити дорогоцінний час. Я багато чого боюся тут, на війні, мені страшно до усрачки, як сказав один мій побратим (мовою оригіналу) :"очко не кружка". І мені за цей страх не соромно аж ні грама. Але найбільше чого я боюся - це того, що все це дарма. Що всі обірвані життя, скалічені долі, сироти, що все це буде дарма і ми так і не зрозуміємо сенсу слів "хочеш миру - готуйся до війни". На при великий жаль, але так воно і є. Як ми, українці, не збагнемо, що будувати дороги треба тоді, коли ти можеш захистити людей, що цими дорогами будуть їздити, а люди не збагнуть, що ті дороги - лежать на їхній, власній землі, у їхньому домі, а за нього треба боротися, і як казав класик - "не вмирати, а вбивати", то все це буде дарма. Така реальність. Нині. Для нас. Я боюся, що ми знову підемо на невигідні компроміси, що знову будемо дивитись в очі ворогові і бачити там мир, що поведемося на блискуче зрежисовані ролики б*ядських політиків "в русі на камеру", що пробачимо заради хиткого миру. Ох як же нам потрібен власний Моссад...
Як випадає можливість вийти в мережу, листаючи стрічку новин, я, чесно кажучи, ніхєра вже не розумію. От ніхєра. То ми перемагаємо, то - нам напихують по самі помідори. То нам привезли купу озброєння, то нам нема чим воювати. Всі кричали про той ленд ліз, ура перемога...а на ділі ми тут сидимо по укриттях і тупо терпимо обстріли. Ну не тупо, а терпимо потужно так, як справжні воїни. Я тільки заплутався трохи, а воїни - це ті, хто терпить, так? Чи ні? Заплутався я, коротше кажучи. В будь-якому випадку, впадати у відчай чи опускати руки немає сенсу. Бо то не вихід. Довгих три місяці минули, попереду... а що попереду...? - Перемога, що ще б*ять!!!!! Затягнув шнурки на берцях, поправив штани і до роботи, воїн!
Слава Україні!
але що вони точно не зможуть -віддати якісь території...І ЦІ ЄРМАКИ-подоляки-АРАХАМІЇ чудово усвідомлюють. "очко нє желєзноє" )
Тобто зрада відміняється !
А йшов лише четвертий місяць війни, загинули лише кілька десятків українців, окуповано, сплюндровано і знищено лише кілька десятків українських міст... От пілять! Ну нехай кацапська нафта і газ, без них ви не можете, но ж, пілять, російські ЗМІ?!
Не пройшло і СТО днів війни, а ЄС відключить Сбербанк РФ від SWIFT і заборонить ще три російські ЗМІ, ...
Ключове слово ВІДКЛЮЧИТЬ!
Гучні декларації на фоні постійного лукавого зловживання КОНЦЕНСУСуальністю.
Технологія примітивна: кожний раз призначати ситуаційну БАБУ ЯГУ, яка буде проти - примітивне "обещать не значит женится!"
дворець, мавзолей леніну був зруйнований вчора черговой атакою реактивної
артилерії ЗСУ. Черга Москви наступила після зруйнування петербурга на минулому
тижні. Перемовини з Київом у черговий раз зайшли у глухий кут, но ми рускіє, ми
дєржимся....
Нагадуємо - це прямий ефір Першого каналу з Останкіно ".
КОЛИ МИ ВЖЕ ПОЧУЄМО ТАКИЙ РЕПОРТАЖ ??
І замовляє ПДЧ в НАТО на самміті в Мадриді. "незрозуміло, чому мій візит в Вільнюс на саммітт ПА НАТО був зірваний - ну то спробуйте без нас, ми будемо тільки раді".
Дивитись відео: https://www.youtube.com/watch?v=f_2fSHiUTu8
Читати текст в телеграм: https://t.me/PresidentPoroshenko/3453 Петро Порошенко
"Саміт Європейської народної партії, який зараз відбувається в Ротердамі, є історичним. Адже це перший саміт, який партія-лідер Європейського Союзу присвятив Україні. Усі без винятку пропозиції нашої команди потрапили в проект кінцевої резолюції. І щойно були підтверджені на комітеті, де працює наша команда. І я сподіваюся, що сьогодні вони будуть схвалені ЄНП на саміті.
Ми вже готуємо сьомий пакет санкцій, наша мета - зруйнувати використання росією нафти і газу як зброї."