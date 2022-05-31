Енин о возможном наступлении Беларуси на Украину: Лукашенко неоднократно давал знаки, что он "петляет"
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Для открытого вступления Беларуси в войну против Украины пока не наблюдается такое ударное количество войск у границ, которое необходимо для наступления. Однако лидер этой страны помогал и все еще продолжает способствовать российской агрессии.
Об этом рассказал первый заместитель главы МВД Евгений Енин в интервью РБК-Украина, передает Цензор.НЕТ.
"Относительно военного потенциала Республики Беларусь, уровня подготовки и мотивации лучше эти вопросы задать нашим военным коллегам. Тем не менее, на сегодня мы не можем говорить о формировании ударных группировок на территории Беларуси. Лидер этой страны уже неоднократно давал знаки, что он "петляет"...мы имеем под боком верного соратника Путина, который помогал и продолжает помогать ему в попытке захвата Украины", - отметил Енин.
Он уточнил, из сообщений того же Генштаба, на границе военнослужащие из Беларуси продолжают выполнять задачи по усилению украинско-белорусской границы в Брестской и Гомельской областях и проводят там учения.
"Поэтому усиление охраны границы - это один из наших приоритетов. Уже в приграничных районах Киевской, Житомирской и Ровенской областей установили дополнительные ограничения, которые будут действовать до окончания военного положения", - подчеркнул Енин.
Пожалуйста, подождите...
За Україну гинуть ще французи та британці, і це не заважає українцям мріяти про рибалку та грибочки-ягідки.
Чеченци, грузини та білоруси - вбивають українців, а твоя хитродупа білосрусь кожного дня ракетами нас закидає та зі своїх аеродромів літаки з бомбами відправляє в Україну. Так шо сиди тихо на своїх білоруських болотах та не смерди.
Енін , ось петляе лука , то зачем про це пистити ? Блін, скільки придурків на властних посадах .
То третьякова допистелась , що 70 самолетов не далі УКРАІНЕ , зараз очередной пистун пистит
«
«В случае необходимости, они смогут базироваться на польских аэродромах, с которых украинские пилоты будут выполнять боевые задания», - добавляют в ВСУ.
«Наши пилоты уже в Польше получают истребители "МиГ-29" и ракеты», - цитирует Третьякову «Сегодня».»
Бо якщо кремлівське старе ***** не збирається подихати, то циган такий здоровий, що кулаком бика може вбити. За цими людожерами лікарі так добре доглядають, що вони можуть ще дуже довго керувати своїми орками.
Якщо білоруси на нас підуть, а вони підуть рано чи пізно, то ми повинні бути готові.
Готуватись до нового нападу треба, але для цього необхідно займатися ділом, а не триндіти про "шашлики" та банально красти на дорогах, як то робила влада.
Лінія оборони не має проходити по річці Ірпінь чи Десна, ворогові слід дати по зубах, як тільки він надумає перейти кордон.
Польща збудувала височенний паркан на кордоні з бульбасрусією, а нам чому б так само не зробити?
Будувати треба лінії оборони з повним комплексом інженерних рішень.
то приїдь з Німеччини та збудуй бетонне інженерне спорудження на кордоні Житомирської області. Яке вже почали будувати, наскільки я знаю, не стали чекати німецьких «фахівців».
"И хочется и колется", и на двух стульях старается усидеть...
Если победит Большой Брат, то вот - я же тебя поддерживал, и территорию предоставил, и людей посылал, хотя и негласно. Так что давай мне мой кусок добычи.
Если Большой Брат проиграет, то опять же, вот - что вы от меня хотите, мы маленькая страна и как могли сопротивлялись давлению диктатора.
Но Муссолинни это все же не помогло.
Повесили на центральной площади Рима вверх ногами.
...тому таракан боїться...зради його підлеглих
...