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Енин о возможном наступлении Беларуси на Украину: Лукашенко неоднократно давал знаки, что он "петляет"

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

білорусь

Для открытого вступления Беларуси в войну против Украины пока не наблюдается такое ударное количество войск у границ, которое необходимо для наступления. Однако лидер этой страны помогал и все еще продолжает способствовать российской агрессии.

Об этом рассказал первый заместитель главы МВД Евгений Енин в интервью РБК-Украина, передает Цензор.НЕТ.

"Относительно военного потенциала Республики Беларусь, уровня подготовки и мотивации лучше эти вопросы задать нашим военным коллегам. Тем не менее, на сегодня мы не можем говорить о формировании ударных группировок на территории Беларуси. Лидер этой страны уже неоднократно давал знаки, что он "петляет"...мы имеем под боком верного соратника Путина, который помогал и продолжает помогать ему в попытке захвата Украины", - отметил Енин.

Он уточнил, из сообщений того же Генштаба, на границе военнослужащие из Беларуси продолжают выполнять задачи по усилению украинско-белорусской границы в Брестской и Гомельской областях и проводят там учения.

"Поэтому усиление охраны границы - это один из наших приоритетов. Уже в приграничных районах Киевской, Житомирской и Ровенской областей установили дополнительные ограничения, которые будут действовать до окончания военного положения", - подчеркнул Енин.

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Топ комментарии
+7
Пам'ятаю, що напередодні вторгнення, якийсь "міністр" триндів, що "ударні угруповання біля кордону не сформовані"...
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31.05.2022 09:13
+4
Від фрази «Чернігівщина буде рибалити» аж настрій піднявся.
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31.05.2022 09:13
+3
Поведение Луки, это примерно, как линия поведения Муссолинни во время ВМВ.
"И хочется и колется", и на двух стульях старается усидеть...
Если победит Большой Брат, то вот - я же тебя поддерживал, и территорию предоставил, и людей посылал, хотя и негласно. Так что давай мне мой кусок добычи.
Если Большой Брат проиграет, то опять же, вот - что вы от меня хотите, мы маленькая страна и как могли сопротивлялись давлению диктатора.
Но Муссолинни это все же не помогло.
Повесили на центральной площади Рима вверх ногами.
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31.05.2022 09:27
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В цьому році Чернігівщина буде рибалить лише на Десні та її притоках Підхід до Дніпра в межах українсько-білоруського кордону заборонений на кілометр в глибину території!
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31.05.2022 09:10 Ответить
Від фрази «Чернігівщина буде рибалити» аж настрій піднявся.
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31.05.2022 09:13 Ответить
А чому це ти здриснув в Ірманію?
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31.05.2022 09:57 Ответить
Яке ти відношення до України маєш, курва рашистська? Сиди у своєму смердючому бото-офісі і перди під ніс своєму фсб-шному керівнику. Інтернаціоналіст хєрів.
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31.05.2022 10:01 Ответить
«рагулями» українців називають лише кацапня та бальбашня.

За Україну гинуть ще французи та британці, і це не заважає українцям мріяти про рибалку та грибочки-ягідки.

Чеченци, грузини та білоруси - вбивають українців, а твоя хитродупа білосрусь кожного дня ракетами нас закидає та зі своїх аеродромів літаки з бомбами відправляє в Україну. Так шо сиди тихо на своїх білоруських болотах та не смерди.
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31.05.2022 10:08 Ответить
Пам'ятаю, що напередодні вторгнення, якийсь "міністр" триндів, що "ударні угруповання біля кордону не сформовані"...
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31.05.2022 09:13 Ответить
перший заступник голови МВС Євгеній Єнін у інтерв'ю РБК-Україна, інформує Цензор.НЕТ.Джерело: https://censor.net/ua/n3344939

Енін , ось петляе лука , то зачем про це пистити ? Блін, скільки придурків на властних посадах .

То третьякова допистелась , що 70 самолетов не далі УКРАІНЕ , зараз очередной пистун пистит
«

«В случае необходимости, они смогут базироваться на польских аэродромах, с которых украинские пилоты будут выполнять боевые задания», - добавляют в ВСУ.

«Наши пилоты уже в Польше получают истребители "МиГ-29" и ракеты», - цитирует Третьякову «Сегодня».»
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31.05.2022 09:16 Ответить
Це не недоумки,це кремлівські гниди,які добре усвідомлюють що роблят!! Україні потрібнадеГНИДИзація негайно,доки гниди остаточно Україну не здали!!!)))
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31.05.2022 09:55 Ответить
На кордоні з білосрусією треба стіну будувати, як у Грі престолів. Нам ще довго цих диктаторів непередбачуваних терпіти.
Бо якщо кремлівське старе ***** не збирається подихати, то циган такий здоровий, що кулаком бика може вбити. За цими людожерами лікарі так добре доглядають, що вони можуть ще дуже довго керувати своїми орками.

Якщо білоруси на нас підуть, а вони підуть рано чи пізно, то ми повинні бути готові.
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31.05.2022 09:22 Ответить
Проблема не лише в їхніх схиблених лідорах (інших там бути не може). Ці народи недорозвинені, агресивні та ще й отруєні пропагандою.
Готуватись до нового нападу треба, але для цього необхідно займатися ділом, а не триндіти про "шашлики" та банально красти на дорогах, як то робила влада.
Лінія оборони не має проходити по річці Ірпінь чи Десна, ворогові слід дати по зубах, як тільки він надумає перейти кордон.
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31.05.2022 09:51 Ответить
Яким саме «ділом» нам треба займатися?

Польща збудувала височенний паркан на кордоні з бульбасрусією, а нам чому б так само не зробити?
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31.05.2022 10:01 Ответить
Паркан проти танків? Серйозно? Призначення польського паркану - захист від біженців.
Будувати треба лінії оборони з повним комплексом інженерних рішень.
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31.05.2022 10:24 Ответить
Так паркани ж бувають різні!

то приїдь з Німеччини та збудуй бетонне інженерне спорудження на кордоні Житомирської області. Яке вже почали будувати, наскільки я знаю, не стали чекати німецьких «фахівців».
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31.05.2022 10:39 Ответить
Ірино, ну що за примітивне мислення? Про ВПН не чули? Бачу, що у Вас якийсь "пунктік", щодо прапорів інших країн на Цензорі, то Канада Вам не така, тепер Німеччина.
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31.05.2022 11:46 Ответить
Про VPN? Ніт, не чула.
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31.05.2022 12:00 Ответить
Зелена пліснява до 23 лютого нічого не спостерігала!!!))
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31.05.2022 09:22 Ответить
В гонке на лафетах пока вперед вырвалось пуйло и бульбенфюрер побоится встревать своей картонной армией в кирзовых сапогах в русско-украинскую войну. Но гадить из-подтишка оно конечно будет
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31.05.2022 09:25 Ответить
Сидите тепер з голим задом перед птляючим бульбоносцем. Ідіоти
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31.05.2022 09:40 Ответить
Поведение Луки, это примерно, как линия поведения Муссолинни во время ВМВ.
"И хочется и колется", и на двух стульях старается усидеть...
Если победит Большой Брат, то вот - я же тебя поддерживал, и территорию предоставил, и людей посылал, хотя и негласно. Так что давай мне мой кусок добычи.
Если Большой Брат проиграет, то опять же, вот - что вы от меня хотите, мы маленькая страна и как могли сопротивлялись давлению диктатора.
Но Муссолинни это все же не помогло.
Повесили на центральной площади Рима вверх ногами.
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31.05.2022 09:27 Ответить
Дві бригади білорусів воюють на фронті за Україну

...тому таракан боїться...зради його підлеглих

...
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31.05.2022 09:36 Ответить
Добре що наш бубочка ніколи не петляє !
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31.05.2022 10:08 Ответить
Картопляник петляє,але його з рахунку знімати не потрібно,бо це хитра,підла і підступна гієна!!!
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31.05.2022 11:12 Ответить
подібні "петлі" перед українським народом , несла вся"зе" шобла перед початком війни
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31.05.2022 11:33 Ответить
Сподіваюсь, ще не забули, що Єнін - колаборант, який видав інгушського воїна кцпам?
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31.05.2022 23:02 Ответить
 
 