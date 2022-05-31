РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
10648 посетителей онлайн
Новости Война в Украине Агрессия России против Украины Война
11 788 25
армия РФ (15344) война (46661) Росгвардия (72)

Росгвардейцы из Краснодара отказались снова ехать воевать в Украину из-за низких выплат, - СМИ

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

рф

Бойцы Росгвардии из Краснодара, участвовавшие в войне против Украины в феврале-апреле и которых пытались отправить туда повторно, подали рапорты с отказом ехать воевать.

Об этом сообщают "Кавказ.Реалии", передает Цензор.НЕТ.

Об этом сообщил источник в главном управлении федеральных войск Национальной гвардии из Краснодарского края. Также эту информацию подтвердил и один из военнослужащих.

По его словам, росгвардейцы крайне недовольны поступившими за два месяца нахождения в Украине выплатами – они оказались значительно ниже, чем рассказывают пропагандистские СМИ. И это стало одной из причин отказа.

"Только на днях пришла выплата за второй месяц нахождения там. И если за первый месяц заплатили 100 тысяч, то сейчас – 50. Командование объяснило это падением курса доллара – выплата рассчитывается из порядка 50 долларов за день пребывания, но производится в рублях по российскому курсу", - пояснил собеседник.

Если 10 марта официальный курс доллара в России составлял 120 рублей, то 26 мая – 56 рублей, чем и объясняется разница в размере военных выплат.

Он добавил, что в его отряде пять сотрудников подали рапорты о выходе на пенсию – они были предпенсионного возраста. Также ему известно еще минимум о пяти бойцах, которые подали рапорты об отказе ехать в Украину по другим причинам.

Читайте также: В результате агрессии РФ в Украине погибли 243 ребенка, более 446 - ранены, - Офис генпрокурора
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+14
Не потрібно такі новини подавати як моральний розклад противника і фсьо, вайне канец. Заплатять і вони підуть знову нас вбивати. На нових танках, на старих, чи на т-34. Воно все стріляє та вбиває.
показать весь комментарий
31.05.2022 09:12
+8
Хотілося б в це повірити, але не хочеться тішити себе ілюзіями. Там достатньо людей з повністью промитими за 20 років путіна мізками, яким потрібні не гроші, а знищення українців.
показать весь комментарий
31.05.2022 09:21
+6
Тобто суть новини в тому, що вбивати готові тільки за більше.
Якого біса це варто публікувати? Суть не змінилась.
Це ж не так, що відмовляються, адже не підтримують злочинні накази. До того ж написали що вони вже були, а отже це кінчені бл..і
показать весь комментарий
31.05.2022 09:20
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
"...через низькі виплати"
на поховання не вистачає? Тоді зрозуміло.
показать весь комментарий
31.05.2022 09:07 Ответить
Не потрібно такі новини подавати як моральний розклад противника і фсьо, вайне канец. Заплатять і вони підуть знову нас вбивати. На нових танках, на старих, чи на т-34. Воно все стріляє та вбиває.
показать весь комментарий
31.05.2022 09:12 Ответить
На підкупі своїх орків ***** довго не протягне. А кацапня воює тільки ради грошей.
показать весь комментарий
31.05.2022 09:16 Ответить
Хотілося б в це повірити, але не хочеться тішити себе ілюзіями. Там достатньо людей з повністью промитими за 20 років путіна мізками, яким потрібні не гроші, а знищення українців.
показать весь комментарий
31.05.2022 09:21 Ответить
Більше 30 тис. вже перехотіли знищувати українців.Інші не настільки тупі,щоб здихати за якусь всрату ідею. Тільки можливість закрити кредити їх мотивує.
показать весь комментарий
31.05.2022 10:02 Ответить
Але військомати палять.
показать весь комментарий
31.05.2022 10:08 Ответить
Ви дивились новини? Славянськ на черзі. Місто за містом і уже 4 місяць. Мости стоять, резервісти в запасі. До речі, коли орки будують 2 і 3 лінії оборони, українській якісній такого ще довго не бачити,бо мери в тік ток ,траншеї нікому рити. Судячи по відео ,захисники чекали на 2 лінію оборони, але ,як говорить штаб ці міста не мають стратегічного призначення. Люди вихидить також.
показать весь комментарий
31.05.2022 09:25 Ответить
Бабцю! Чому ти не в Генштабі?
показать весь комментарий
31.05.2022 10:11 Ответить
Тобто суть новини в тому, що вбивати готові тільки за більше.
Якого біса це варто публікувати? Суть не змінилась.
Це ж не так, що відмовляються, адже не підтримують злочинні накази. До того ж написали що вони вже були, а отже це кінчені бл..і
показать весь комментарий
31.05.2022 09:20 Ответить
Так вбивати вони звичайно готові , але грошей - мало , а вирогідність померти - зростає
показать весь комментарий
31.05.2022 09:24 Ответить
Там скорей всего снимают пенку - деньги выделяются в полном размере, но до орка доходить лишь небольшая часть.
показать весь комментарий
31.05.2022 09:36 Ответить
А яке падіння курсу? Згідно з курсом ЦБ , рубль - зміцнився

Ну а те що у перерахунту на цей курс той самий Iphone 13 коштує 3000$, а не 1000$ як в Україні

То не звертайте уваги - вірте путлеру
показать весь комментарий
31.05.2022 09:23 Ответить
Политически Кремлю важнее валютный курс, чем традиционные для развитых стран индикаторы здоровья экономики: инфляция и процентные ставки, потому что "в постсоветской истории России курс рубля к доллару был, пожалуй, главным экономическим индикатором для большинства граждан", - пишет Bloomberg.
показать весь комментарий
31.05.2022 10:12 Ответить
То есть едут не за идею, а грабить, насиловать и убивать за деньги.
показать весь комментарий
31.05.2022 09:23 Ответить
За какую идею? За тараканов в голове *****?
показать весь комментарий
31.05.2022 09:28 Ответить
радуйтесь, дурачки-росгвардейцы, - в Совке курс доллара был вообще где-то 62 копейки за зелёный.. вы ж туда заползаете?, так что "вегной догогой идёте, товагищи"
показать весь комментарий
31.05.2022 09:23 Ответить
Накинут им пару сотен, побегут как проклятьІе дальше убивать. Жать что кубанцьІ генетические украинцьІ. Превратились из казаков в кизяков.
показать весь комментарий
31.05.2022 09:34 Ответить
Ніякі вони не українці. Може перших пару поколінь ще були козаками, а потім було забагато незапланованих случок з місцевими овцейобами..
показать весь комментарий
31.05.2022 10:05 Ответить
кацапы это наемные убийцы, все дело в цене
показать весь комментарий
31.05.2022 09:41 Ответить
Да, мы уже это слышали - враг деморализован, растерян и бежит в панике. Только вот как то нехорошо с Лиманом, Северодонецком, и др. городами получается.
показать весь комментарий
31.05.2022 09:52 Ответить
А що там "получаєтся"?
показать весь комментарий
31.05.2022 10:14 Ответить
Жопа.
показать весь комментарий
31.05.2022 10:40 Ответить
Писец там пушистый.
показать весь комментарий
31.05.2022 12:24 Ответить
Тю, ***** просто збільшить кількість кольорових папірців і вони спакуються та поїдуть. Теж мені новина...
показать весь комментарий
31.05.2022 10:03 Ответить
що навіть українські труси і унітази вже не хочуть
показать весь комментарий
31.05.2022 13:23 Ответить
 
 