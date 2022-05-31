Росгвардейцы из Краснодара отказались снова ехать воевать в Украину из-за низких выплат, - СМИ

Бойцы Росгвардии из Краснодара, участвовавшие в войне против Украины в феврале-апреле и которых пытались отправить туда повторно, подали рапорты с отказом ехать воевать.

Об этом сообщают "Кавказ.Реалии", передает Цензор.НЕТ.

Об этом сообщил источник в главном управлении федеральных войск Национальной гвардии из Краснодарского края. Также эту информацию подтвердил и один из военнослужащих.

По его словам, росгвардейцы крайне недовольны поступившими за два месяца нахождения в Украине выплатами – они оказались значительно ниже, чем рассказывают пропагандистские СМИ. И это стало одной из причин отказа.

"Только на днях пришла выплата за второй месяц нахождения там. И если за первый месяц заплатили 100 тысяч, то сейчас – 50. Командование объяснило это падением курса доллара – выплата рассчитывается из порядка 50 долларов за день пребывания, но производится в рублях по российскому курсу", - пояснил собеседник.

Если 10 марта официальный курс доллара в России составлял 120 рублей, то 26 мая – 56 рублей, чем и объясняется разница в размере военных выплат.

Он добавил, что в его отряде пять сотрудников подали рапорты о выходе на пенсию – они были предпенсионного возраста. Также ему известно еще минимум о пяти бойцах, которые подали рапорты об отказе ехать в Украину по другим причинам.

Читайте также: В результате агрессии РФ в Украине погибли 243 ребенка, более 446 - ранены, - Офис генпрокурора