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Ночью нанесены ракетные и артиллерийские удары по Сумщине с территории России, - Живицкий

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

сумщина

Около полуночи враг из самолета, не пересекая границу Украины, совершил два пуска ракет по территории Белопольской громады Сумской области.

Об этом сообщил в фейсбуке глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, сразу после этого начался артобстрел этой же территории из САУ.

Почти в 3 ночи с территории России также обстреляли Великописаревскую громаду, около 10 ударов артиллерии.

"В обоих случаях обошлось без человеческих жертв, информация о разрушениях уточняется", - отметил глава региона.

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Топ комментарии
+10
Знову ми сидимо і рахуємо, скільки разів по нам з території росії стріляли. А відповідати не можна. Така дивна війна
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31.05.2022 09:22
+6
Так було , є і буде продовжуватись поки не почнем стріляти у відповідь . Ат же Зеленському українців не шкода , а ось росіян вбивати не можна .
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31.05.2022 09:25
+3
А где наблюдатели обсе и оон,что бы фиксировать факты обстрелов с территории свинособак,что бы рашисты потом не кричали на весь мир,что нацисты укры обстреливают невинную рашу?
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31.05.2022 09:22
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А где наблюдатели обсе и оон,что бы фиксировать факты обстрелов с территории свинособак,что бы рашисты потом не кричали на весь мир,что нацисты укры обстреливают невинную рашу?
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31.05.2022 09:22 Ответить
наглядова місія ОБСЄ припинила роботу в Україні після повномаштабного вторгнення. Ніяких спостерігачів ООН у нас ніколи не було, про таке приймається рішення Генасамблеєю ООН.
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31.05.2022 09:41 Ответить
Знову ми сидимо і рахуємо, скільки разів по нам з території росії стріляли. А відповідати не можна. Така дивна війна
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31.05.2022 09:22 Ответить
Мирних мешканців жалко , гинуть ні за що .
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31.05.2022 09:26 Ответить
Так було , є і буде продовжуватись поки не почнем стріляти у відповідь . Ат же Зеленському українців не шкода , а ось росіян вбивати не можна .
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31.05.2022 09:25 Ответить
стріляти у відповідь - означає знищувати літак, який завдав удару, або артустановки, які стріляють. Це ми могли б робити, але це не так просто - літак не перетинає кордон, та і наше ПВО не розташоване близько до кордону в цілях його ж безпеки, щоб у відповідь накрити артсистеми (які просто приїздять в будь-яку точку, відстрілюються і їдуть) - треба мати на всій протяжності кордону засоби контрбатарейні, яких у нас майже немає взагалі, і мати на всій протяжності кордону відповідні засоби ураження, а у нас і на активному фронті їх недостатньо. А якщо під "стріляти у відповідь" ви маєте на увазі вгатити по якомусь цапському селу - ну це маячня, бо ніякого військового результату це нам не принесе, а от на дипломатичному рівні ми втратимо підтримку партнерів, нам припинять постачати зброю, а наслідки цього я гадаю можна не пояснювати.
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31.05.2022 09:46 Ответить
Мабуть орки дотримуються дипломатичних правил.
Нам потрібно мати розташування стратегічних обєктів у прикордонній смузі і по них вести вогонь у відповідь.
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31.05.2022 10:19 Ответить
Так то воно так, але не зовсім.
1. США і Великобританія (по факту, основні союзники в питанні поставок зброї) чітко заявили, що Україна має право наносити удари по території рашки для знищення військової інфраструктури орків.
2. На глибину 30-40 км (беремо дальність ствольної артилерії 155-го калібру) від кордону на території рашки є мости, розв'язки, залізнична інфраструктура, електропідстанції, склади ГСМ.
В умовах війни це все стає військовою інфраструктурою, оскільки використовується для забезпечення життєдіяльності зс рф.

Що заважає нам наносити удари по цих об'єктах?
Правильно - відсутність "політичної волі"!

Тепер згадаємо. У перший тиждень війни у Зелі не простежувалась та ж сама "політична воля" вести війну до переможного кінця. Агрохімія і подляк були відправлені на капітуляційні переговори про умови здачи частини територій та суверенітету України спочатку на берега Прип'яті, потім - у Стамбул.
І тільки шалений спротив і консолідація українського суспільства вплинули на цю зрадницьку позицію влади.
Така в нас правда...
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31.05.2022 10:26 Ответить
Скільки було анонсів що підемо в наступ,зброя є, а тільки і читаєш, що переговори і переговори, а оркам все до дупи. Гатять і гатять зі зброї,якої немає.
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31.05.2022 09:35 Ответить
Інтриги батЄнька інтриги
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31.05.2022 10:00 Ответить
Тепер ми можемо тушити пожежи, спричинені цими щоденними обстрілами, новими пожежними машинами, отриманими від Франції!!!
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31.05.2022 09:35 Ответить
Ага! Краще було-б якби у нас не було цих машин І тушить було-б нічим!
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31.05.2022 09:37 Ответить
А ми по рашці стріляти не можемо.
***** напевно пообіцяв Зелі мир в обмін на згортання ракетних програм.
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31.05.2022 09:38 Ответить
Zeля насрав в Мавзолєє чЛєніна...
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31.05.2022 09:57 Ответить
Атвєтка була?
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31.05.2022 09:56 Ответить
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31.05.2022 10:12 Ответить
Странная война
Одним можно -- другим нельзя
И сколько так будет продолжаться
Пусть посмотрит на 240 матерей погибших детей
Они точно скожут можно в ответ стрелять или нельзя
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31.05.2022 10:14 Ответить
то ж є дрони з нічним баченням, чого вночі не лупанути у відповідь
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31.05.2022 13:21 Ответить
 
 