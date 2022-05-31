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Ночью нанесены ракетные и артиллерийские удары по Сумщине с территории России, - Живицкий
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Около полуночи враг из самолета, не пересекая границу Украины, совершил два пуска ракет по территории Белопольской громады Сумской области.
Об этом сообщил в фейсбуке глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, сразу после этого начался артобстрел этой же территории из САУ.
Почти в 3 ночи с территории России также обстреляли Великописаревскую громаду, около 10 ударов артиллерии.
"В обоих случаях обошлось без человеческих жертв, информация о разрушениях уточняется", - отметил глава региона.
Топ комментарии
+10 Oleksandr Onys
показать весь комментарий31.05.2022 09:22
+6 oleg lytovchenko
показать весь комментарий31.05.2022 09:25
+3 Vitua
показать весь комментарий31.05.2022 09:22
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Пожалуйста, подождите...
Нам потрібно мати розташування стратегічних обєктів у прикордонній смузі і по них вести вогонь у відповідь.
1. США і Великобританія (по факту, основні союзники в питанні поставок зброї) чітко заявили, що Україна має право наносити удари по території рашки для знищення військової інфраструктури орків.
2. На глибину 30-40 км (беремо дальність ствольної артилерії 155-го калібру) від кордону на території рашки є мости, розв'язки, залізнична інфраструктура, електропідстанції, склади ГСМ.
В умовах війни це все стає військовою інфраструктурою, оскільки використовується для забезпечення життєдіяльності зс рф.
Що заважає нам наносити удари по цих об'єктах?
Правильно - відсутність "політичної волі"!
Тепер згадаємо. У перший тиждень війни у Зелі не простежувалась та ж сама "політична воля" вести війну до переможного кінця. Агрохімія і подляк були відправлені на капітуляційні переговори про умови здачи частини територій та суверенітету України спочатку на берега Прип'яті, потім - у Стамбул.
І тільки шалений спротив і консолідація українського суспільства вплинули на цю зрадницьку позицію влади.
Така в нас правда...
***** напевно пообіцяв Зелі мир в обмін на згортання ракетних програм.
Одним можно -- другим нельзя
И сколько так будет продолжаться
Пусть посмотрит на 240 матерей погибших детей
Они точно скожут можно в ответ стрелять или нельзя