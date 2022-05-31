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С начала полномасштабного вторжения РФ в Украине погибли более 4070 гражданских, - ООН

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

могила,рф,злочини,воєнні

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека подтвердило 8900 жертв среди гражданских - гибель 4074 и ранение 4826 человек из-за полномасштабной войны России против Украины.

Эти данные сообщили в УВКПЧ ООН, передает Цензор.НЕТ.

"В общей сложности 4074 убитых (1540 мужчин, 1014 женщин, 93 девочек и 100 мальчиков, а также 69 детей и 1258 взрослых, пол которых пока неизвестен)... Большинство зафиксированных потерь среди гражданского населения были вызваны применением взрывного оружия с широкой зоной поражения, включая обстрелы из тяжелой артиллерии и реактивных систем залпового огня, а также ракетные и воздушные удары", – говорится в сообщении.

В УВКПЧ отмечают, что реальные цифры значительно выше, "поскольку получение информации из некоторых мест, где продолжаются интенсивные боевые действия, происходит с задержкой, и много сообщений с мест, откуда поступает информация о потерях среди гражданского населения, все еще нуждаются в подтверждении".

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Топ комментарии
+7
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31.05.2022 09:32
+6
Тримайте: "Подоляк пояснив відключення Еспресо, Прямого і 5 каналу "нарцисизмом" Порошенка, якого звинуватив у "завданні збитків". Оце контрпропагандон якого ми заслуговуємо.

Ворог - не московія, ворог - це Порошенко, не переплутайте.
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31.05.2022 09:44
+5
Вони в тому ООН вже зовсім охреніли?! А вони як рахують? Лише по акту прийому-передачі? А якщо в Маріуполі в братській могилі в одній купі сотні, а то й тисячі і все без того акту? А якщо згоріло все, що й попелу не залишилось а якщо тіло десь невідомо де?... То це як, то не рахується, пілять?!
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31.05.2022 09:32
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І ***, ще ,22 тисячі в Маріуполі.
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31.05.2022 09:29 Ответить
Їх вже не враховують. Це вже вбиті від рук біндєрафцев мірниє жітєлі динири.
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31.05.2022 09:33 Ответить
Вони в тому ООН вже зовсім охреніли?! А вони як рахують? Лише по акту прийому-передачі? А якщо в Маріуполі в братській могилі в одній купі сотні, а то й тисячі і все без того акту? А якщо згоріло все, що й попелу не залишилось а якщо тіло десь невідомо де?... То це як, то не рахується, пілять?!
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31.05.2022 09:32 Ответить
Треба робити волонтерський центр разом з волонтерами з Заходу і разом з головами потерпілих міст і сіл почати реєструвати живих і померлих
тоді буде ясність і увесь світ побачит жах кацапських ОККУПАНТІВ
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31.05.2022 09:37 Ответить
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31.05.2022 09:32 Ответить


My Kyiv

@MyKyivUkraine

Улюблена телеведуча #Зеленського Наталія Сосійчук з телеканалу Г+Г Коломойського - Медведчука, назвала українців які хочуть більше української мови в житті - українськими гнидами. Це в рамках підготовки зустрічі віч на віч Зеленського та путіна?
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31.05.2022 09:52 Ответить
Ця хвойда має гризти шконку разом зі скобєєвою.
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31.05.2022 10:00 Ответить
В-оон идет нахер, лишь в Мариуполе одичалые убили мирных украинцев больше 22 тыс.
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31.05.2022 09:39 Ответить
Що це за дані? А Маріуполь? ***, де українська контпропаганда?
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31.05.2022 09:40 Ответить
Тримайте: "Подоляк пояснив відключення Еспресо, Прямого і 5 каналу "нарцисизмом" Порошенка, якого звинуватив у "завданні збитків". Оце контрпропагандон якого ми заслуговуємо.

Ворог - не московія, ворог - це Порошенко, не переплутайте.
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31.05.2022 09:44 Ответить
В этой войне погибнет очень много людей, если брать мирных и военных это будет около 100к человек. А вот такая цена асфальта.
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31.05.2022 09:47 Ответить
"Мы возьмем 100 миллиардов долларов у россиян. Я думаю, что они бы с радостью дали их нам сегодня", - сказал Коломойский. "Какой самый быстрый способ решить проблемы и восстановить отношения? Только деньги", - добавил он. Джерело: https://biz.censor.net/n3159422
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31.05.2022 09:53 Ответить
"Дайте 5-10 лет и кровь забудут. Россия все равно сильнее" - Коломойский
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31.05.2022 09:54 Ответить
так це в одній Бучі стільки, якшо покопати
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31.05.2022 10:36 Ответить
ООН нагадує феліал кварталу 95, тільки в Маріуполі підтверджено 22 тис, а насправді десь 40.
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31.05.2022 11:22 Ответить
Это шутка для передачи рассмеши комика? ЗАЧЕТ! 1000 грн за шутку!
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29.06.2022 19:02 Ответить
 
 