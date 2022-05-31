Часть Северодонецка уже контролируется войсками РФ, оцепление городу не угрожает, враг свободно передвигаться не может, - Гайдай

В Луганской области часть Северодонецка контролируется российскими захватчиками, но свободно продвигаться они там не могут.

Об этом в эфире телемарафона сказал глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Ситуация у нас остается сверхсложной. В Северодонецке, к сожалению, часть города уже контролируется российской армией. Они еще пару дней назад отчитались, что город уже захватили, но это не так. Есть там наши ребята, дают им отпор. То есть, продвигаться они там свободно не могут", - сказал руководитель области.

"Оцепление городу не грозит, есть возможность выхода на Лисичанск, единственное – они продвигаются в центр города. Уличные бои продолжаются", – сказал Гайдай.

По его словам, сейчас в городе остается около 15 тысяч гражданских.

Он отметил, что сейчас россияне планируют военную операцию по зачистке территории вокруг Северодонецка.

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"Они запускают туда где-то ориентировочно батальон солдат, которые будут проходить по окрестным селам, подтягивают технику такого класса, как "Солнцепек", для того чтобы просто выжигать наших военных, а там вместе и гражданское население, им же там все равно", - объяснил Гайдай.