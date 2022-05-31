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Часть Северодонецка уже контролируется войсками РФ, оцепление городу не угрожает, враг свободно передвигаться не может, - Гайдай

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

сєверодонецьк

В Луганской области часть Северодонецка контролируется российскими захватчиками, но свободно продвигаться они там не могут.

Об этом в эфире телемарафона сказал глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Ситуация у нас остается сверхсложной. В Северодонецке, к сожалению, часть города уже контролируется российской армией. Они еще пару дней назад отчитались, что город уже захватили, но это не так. Есть там наши ребята, дают им отпор. То есть, продвигаться они там свободно не могут", - сказал руководитель области.

"Оцепление городу не грозит, есть возможность выхода на Лисичанск, единственное – они продвигаются в центр города. Уличные бои продолжаются", – сказал Гайдай.

По его словам, сейчас в городе остается около 15 тысяч гражданских.

Он отметил, что сейчас россияне планируют военную операцию по зачистке территории вокруг Северодонецка.

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"Они запускают туда где-то ориентировочно батальон солдат, которые будут проходить по окрестным селам, подтягивают технику такого класса, как "Солнцепек", для того чтобы просто выжигать наших военных, а там вместе и гражданское население, им же там все равно", - объяснил Гайдай.
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Топ комментарии
+20
то називається все під контролем...
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31.05.2022 10:15
+16
Да, скажите, что ПРОСРАЛИ оборону города, чего уже юлить! Помниться как по "частям" кацапы отхапывали Мариуполь! Если не будет наступления, то и Личичанск тоже просрете!
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31.05.2022 10:21
+14
Короче здали місто, зрозуміло.
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31.05.2022 10:18
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то називається все під контролем...
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31.05.2022 10:15 Ответить
Вам з Німеччині видніше, зробили наші воїни другу лінію оборони чи ні, чи вам Генштаб особисто докладується?
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31.05.2022 11:25 Ответить
А Гайдай військовий? Чому він кожен день оперативну обстановку доповідає, може ворог цім користуватись?
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31.05.2022 10:26 Ответить
Він - глава Луганської ОВА. Знаєш, що таке ОВА?
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31.05.2022 11:04 Ответить
голова ОВА (або ж голова ОДА, до вторгнення) - це призначений ОПою "смотрящій". Що з себе являє ОПа і як вона підбирає "кадри" - ми вже три роки бачимо.
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31.05.2022 17:10 Ответить
Короче здали місто, зрозуміло.
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31.05.2022 10:18 Ответить
А нафіг його тримати з усієї всрачки?
Туди важка логістика. Є кращі рубежі для захисту.
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31.05.2022 10:20 Ответить
Ну так можна за всі міста сказати.Включно з Києвом.Це було велике місто і назад вже його не забрати.Після захоплення луганської і донецької області,москалі далі підуть.
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31.05.2022 10:24 Ответить
Ну бо тебе там нема в окопі, інакше ти би не дав здати місто!
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31.05.2022 10:26 Ответить
Я не казав нічого за здачу міста.А москалі підуть і на Запоріжжя і на Дніпро і на оточення Харкова.
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31.05.2022 10:34 Ответить
Від рф до Харькова - 80 км.
Що заважає оркам оточити Харків уже?
Крім того - оточення вже майже було.
Отож бо.
Причин по Донбасу дві - 1. Всі залишки рф кинути на один Северодонецк, 2. Сильно розвинута залізниця, що дозволяє швидко довозити **********.
--------
На інших напрямках - рф - зупинено.
ЗСУ - проводить маневрену оборону, а не наступ.
Ще є Бахмут, Словянськ, Краматорськ,...
... і дуже багато степу без залізниці від Донбасу до Дніпра.
--------
Більше оптимізму.
Слава Україні.
Героям Слава!
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31.05.2022 11:11 Ответить
Харків дуже велике місто, його важко обійти.
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31.05.2022 11:18 Ответить
В Сєвєродонецьку нема залізничної колії навіть, якщо що. Найближча станція - через річку, Лисичанськ.
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31.05.2022 16:08 Ответить
що, нову "методичку" з ОПи підвезли?
Сєвєродонецьк - транспортний вузол, та великий центр хімічної промисловості України. Ще й, нині, адміністративний центр Луганської області. Всього лише. Пишіть й далі, що він нам "неважливий".
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31.05.2022 17:16 Ответить
Я ж не проти. Якщо це такий задум, відходимо на кращі позиції, не має проблеми.
Я за спосіб подання інформації...
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31.05.2022 10:34 Ответить
маєш на увазі Львів ,чи Київ?
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31.05.2022 11:22 Ответить
А-а-а! Все здали! Ми всє умрьом!
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31.05.2022 10:22 Ответить
Лисичанськ головне під контролем!
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31.05.2022 10:33 Ответить
Позавчора і Сєвєродонецьк був під контролем... Це не зовсім гарний аргумент. От якби - натомість звільнили .... тоді так.
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31.05.2022 10:36 Ответить
По-перше, ми маємо берегти наших воїнів. Я не хочу щоб вони гинули або потрапляли у полон.

По-друге, ти не місцевий, тож не знаєш, що Лисичанськ там Сєвєродонецьк розташовані по різні береги річки, Лисичанськ на правому на він вищий за лівий. Тож оборонятися з Лисичанську буде набагато простіше та безпечніше.

Ну а взагалі згодний, це погано що наша держава не зробила там багато добрячих обороних споруд.
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31.05.2022 11:45 Ответить
знову брехня. Місто впевнено тримали три місяці, коли ситуація була більш ніж напруженою, а росіян було справді дуже багато, всюди, в тому числі й там. Але місто впевнено тримали. А зараз, що, поступила команда - "здати", "підіграти" ху"йлу? І починають вже розказувати нам, що то ми просто "не маємо змоги" й треба "берегти військових" - а до того їх "не берегли", коли місто захищали, чи як? Чи просто комусь вигідно не надавати підтримку артилерією, резерви, щоб втримати місто? Не пускати "байрактари"? - як вже єрмак писав у листі Залужному - не використовуйте "байрактари" там, те напружена ситуація на фронті, мовляв, Ердогану "не сподобається". А де ж їх ще використовувати?
Знаєте, під таке формулювання "бережемо військових", можна взагалі відвести війська за Дніпро, наприклад, чи може взагалі - за Віслу? -і все касапам віддати - хай ріжуть, палять, гвалтують, знелюднюють Україну від українців - нащо їм заважати?
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31.05.2022 17:23 Ответить
хватит писдеть все равно от твоей трепотни ничего не изменится - бот
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31.05.2022 14:41 Ответить
І знов комусь усе здали... То може підете на фронт покажете, як нашим захисникам захищати, а не зраду розганяти?
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31.05.2022 11:19 Ответить
Там орки зібрали все що є і вагонами по нашим нечисленим воїнам без важкого озброєння відстрілюють снаряди, ракети, міни плюс авіація та термобарічні заряди страшні. Затримують - і то справжні герої! Кацапи повинні виснажитись, та й у нас можливо снаряди та важке озброєння з'явиться нарешті. Не все ж Зєлі і його єрмакам пустопорожні відосіки генерувати...
Це, звичайно, не Карабах, Серж...
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31.05.2022 12:09 Ответить
Там уже кадіровско-марадерская саранча расползается по родным кварталам. Больно это все смотреть, особенно , когда купленное за стакан самогона ватное быдло в унисон подпевает им.В Рубежном у нас так же , даже хуже было. Вот теперь сидят в дерьме, голодные в засранных теме же кадыровцами квартирах и скулят.
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31.05.2022 10:18 Ответить
Оккупанты "отжимают" у мелитопольских фермеров урожай ранней черешни Деньги фермерам обещают "потом" - после реализации. Фермеры небезосновательно опасаются, что деньги им "потом" никто не отдаст.

В Мелитополе и в других населенных пунктах временно оккупированной территории Запорожской области россияне забирают у фермеров урожай ранней черешни. Об этом сообщает телеграм-канал Запоріжжя.інфо.

"Оккупанты в Мелитополе и районе забирают у фермеров урожай черешни, ранние сорта которой уже созрели. Деньги обещают "потом", мол, после реализации. Конечно, фермеры опасаются, что деньги им "потом" никто не отдаст. И, вероятнее всего, так и будет - урожай ягод "отожмут", как и запасы зерна, которое десятками тонн вывозят в Крым", - говорится в сообщении.
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31.05.2022 10:19 Ответить
Не працюйте на окупанта, а працюєте, не нийте.
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31.05.2022 10:38 Ответить
"Фермеры небезосновательно опасаются, что деньги им "потом" никто не отдаст."

Но взяли бы даже рублями ?!
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01.06.2022 01:18 Ответить
Україні ж надали ********** зброю,для вуличних боїв,маю на увазі гранатомети.В москалів і близько таких немає.Чи може більшість цієї зброї,сконцентрована на Києві?
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31.05.2022 10:20 Ответить
ага! лежать у Залужного під ліжком!
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31.05.2022 10:23 Ответить
Ну може в найвеличнішого.В нас же тисячі джавелінів і десятки тисяч ракет.Ні в якої армії стільки гранатометів немає,окрім самої США.Але США,це найсильніша армія світу.І в нас ще тисячі інших є.
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31.05.2022 10:29 Ответить
Гранатометами проти арти без числа, ракет, РСЗВ різних типів, авіації, страшних Солцепєків? Скільки тут героїв тусується без толку...
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31.05.2022 12:20 Ответить
Бої в місті обмежують застосування усього перерахованого, на відміну від НЛАВІВ...
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31.05.2022 13:05 Ответить
Да, скажите, что ПРОСРАЛИ оборону города, чего уже юлить! Помниться как по "частям" кацапы отхапывали Мариуполь! Если не будет наступления, то и Личичанск тоже просрете!
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31.05.2022 10:21 Ответить
А наші хлопці, шо гинуть та отримують поранення там-вони і не знали, що ПРОСРАЛИ оборону. Напевно, круасанами з кавою там смакують, а не обороняють зі зброєю Северодонецьк від численної армади орків, яких туди повно кинули на захоплення міста. Напевно, якби тебе туди відправити зі зброєю в окопи, чи керувати обороною, то ти б там усіх орків порвав би. Залужний віддихає. Диванні воїни-завжди такі відважні, та такі найкращі стратеги, але чомусь тільки в інеті.
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31.05.2022 18:31 Ответить
Звали рускій мір? Він прийшов.
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31.05.2022 10:21 Ответить
Хто звав? Давай не трынди. Север проукраинский город.
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31.05.2022 10:24 Ответить
Голой жопой по асфальту перед танками звали в Бучу и Мариуполь
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31.05.2022 10:29 Ответить
Завжди був сєпарським кублом. Може якби повісили Казака на тому самому прапорі ДНР, який в 2014 був над міськрадою... Нікуди з влади ті сєпари не поділися, нікого не посадили. Та й серед мешканців кожен другий за "руский мир". За 30 років лише одного разу чув українську на вулиці. А ви кажете "проукраїнське місто"...
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31.05.2022 16:14 Ответить
В місті легше вести оборону. Якщо ідея в тому щоби винищити як більше їхнього ресурсу, то нав'язування міських боїв, це саме те, що потрібно. При них втрати 1/10, у полі та ще й за умови програшу в вогневій силі, ти таких параметрів не досягнеш.
Тут інше питання, що завдяки нашим журналістам ти не знаєш що правда, а що маніпуляція. Можно сказати - ми нав'язали їм бої в місті і винищуємо їхні сили, а можно сказати так як сказали. Коли ти прочитав, а підсвідомість підказує, що місто бездарно проср@не, як і Ліман...
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31.05.2022 10:52 Ответить
А те що ворог зайняв позиції в СБУ, ДБР, Раді, в тому ж ОП (хоча "П" тут означатиме ідараса) то ж "какая разніца".
То ж краще буде знімати відосики, аніж виконувати свою роботу, хоча чого це я. Він виконує роботу на яку підписався, по здачі України.
3араз янелох продовжує зраджувати Україну та її людей. Адже його сім'я, та друзі ще в січні здриснули.
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31.05.2022 10:46 Ответить
Печальные известия хотя от Гайдая позитива не исходит обычно. И о контрнаступлении можно уже не упоминать
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31.05.2022 10:48 Ответить
Не розумію , чому ті солцепьоки ще й досі стріляють ? В нас що , немає артилерії ? .
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31.05.2022 11:00 Ответить
Том Купер.

Лиман…. Несмотря на то, что войска, объявленные русскими «побежденными», на самом деле «сломанные» и имеющие «низкий боевой дух» многочисленными иностранными наблюдателями, украинские защитники Лимана остаются полными сил. Вместо стремительного бегства обратно в Северский Донец они организуют организованный отход в местность южнее города, который по своей географии является де-факто «другим городом»: то ли густым лесом, то ли недавно вырубленным, но прежде всего очень неровный, даже сломанный, предлагающий много укрытия для защитников. Зачистка этого займет у русских некоторое время - тем более, что у них так мало войск, и они так торопятся захватить Северодонецк, что начали отводить части с Лимана и перетасовывать их дальше на восток, как только взяли последнее... Северодонецк… по крайней мере, по словам русских, разрушенный город был взят два дня назад. Ведь даже Лисичанск был на грани падения. Выяснилось, что по состоянию на вчерашний день Вагнер, Росгвардия, сепаратисты и РФА захватили северную окраину, гостиницу «Мир», автовокзал, больницу на северо-востоке; они, кажется, достигли городского концертного зала, возможно, на 2-3 улицы дальше в центр и, кажется, продвинулись в Сыротин, южную окраину. Все вместе: около трети города, с трех сторон. Украинский гарнизон - в том числе 4-й полк быстрого реагирования, 111-я или 115-я тд и 17-я танковая бригады - был усилен частями 81-й десантно-штурмовой бригады, но с вечера прошлого дня поступают сообщения об общем отходе через Северский Донец к Лисичанску. Думаю, нам нужно подождать и посмотреть, что там произойдет… Попасная... РФА, Вагнер и сепаратисты там выдохлись. Ходят слухи, что многие из примерно 12-15 БТГ в выступе сократились до 200-250 военнослужащих и около дюжины исправных машин - и что генералы пытаются заставить их продолжать атаку, и это под прицелом. Сейчас кто-то может и отказывается, а масса нет: вчера Комышуваху пытались отбить из частей 118-й тд бригады. Результат неясен. К слову о 118-й бригаде тд: кажется, сейчас украинцы действуют так, что они двигаются в составе одной из регулярных частей, отражают атаку русских или занимают какое-то место; затем вывести регулярных войск и заменить их войсками территориальной обороны. Может показаться несправедливым по отношению к ПТ-войскам, но на самом деле это очень хорошая идея: позволяет местным командирам сохранить хоть какой-то резерв.
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31.05.2022 11:16 Ответить
Тривожно якось,брешуть нам багато!
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31.05.2022 11:18 Ответить
ой дурять нашого брата українця ...
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31.05.2022 16:01 Ответить
Що незрозумілого. До міста лишилося 2 напіврозбитих моста. Якщо їх зруйнувати військо у Сєвєродонецьку лишиться притиснутим до річки.... Тому дуиаю йде поступовий відхід на інший берег.
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31.05.2022 16:21 Ответить
Типа они им предлагали. А куда ехать? Им что предложили лагеря в центре Украины. Пох на людей на все. Военным отходить надо срочно. Просто котел устроили.
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31.05.2022 18:10 Ответить
кто-там кричал не разгоняйте зраду (реальность)?
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31.05.2022 17:29 Ответить
На "солцепеки" есть гаубицы у их дальность стрельбы больше и беспилотники где они? за три месяца можно было наладить свое производство где (ройте тунели в горах за границей) и как (у нас все для этого было) ? было бы желание все можно сделать или закупить через третьи страны, но по видимому стоит задача сдать территорию только уже не по-тихому как Херсонскую область по сути по крымскому сценарию а по "громкому" с большими потерями мол видите мы не то что Херсонскую область не смогли удержать но и Луганску. Такое впечатление что снабжают и руководят армией не военные а политтехнологи как Ермак которые стоят за спиной у военных и перекладывают ответственность так взяли автоматы и на передовую вместе с ВР.
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31.05.2022 17:29 Ответить
"Такое впечатление что снабжают и руководят армией не военные а политтехнологи " А 30к+ орків та тисячі одиниць їхньої техніки-це не війскові знищили, а політтехнологи ? При тому, що орків у ********** у декілька разів більше, а зброї-так напевно й у десятки разів.
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31.05.2022 18:42 Ответить
 
 