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В Черном море сейчас находится один корабль - носитель крылатых ракет, - Братчук

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

море,блокада,рф

В Черном море находится один корабль – носитель крылатых ракет. Несколько кораблей российских войск отошли в район оккупированного Крыма.

Об этом сообщил в телеграме спикер Одесской ОВ Сергей Братчук, передает Цензор.НЕТ.

"В Черном море несколько уменьшилось количество носителей крылатых ракет. Сейчас находится один корабль-носитель крылатых ракет. Несколько кораблей вражеской группировки отошли в район временно оккупированного Крыма", - сказал Братчук.

Он отметил, что ночь в городе и области прошла без обстрелов.

Братчук сообщает, что получение Украиной тяжелого вооружения от союзников вызывает у России панические настроения. Также, по его данным, растет количество российских оккупантов, погибших в Украине. К примеру, в Уссурийске (РФ) местная администрация запросила на кладбище сто дополнительных мест для захоронения участников "спецоперации".

Также смотрите: На пляже Одесщины обнаружена и обезврежена российская морская мина, - ОК "Південь". ВИДЕО
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Не "нині", а поки.
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31.05.2022 10:26 Ответить
Что за бред? Крым уже не Черное море? Крылатой ракете в море ее запустят или возле берега
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31.05.2022 10:30 Ответить
"На дні Чорного моря, разом з екіпажем, перебуває кацапський корабль, який колись був носієм крилатих ракет" - так звучало б набагато краще.
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31.05.2022 10:33 Ответить
Это следующий материал. Уже готовится к печати.
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31.05.2022 11:12 Ответить
Іноді по морю шляються невідомі торпеди і міни.
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31.05.2022 10:40 Ответить
Черное море это лужа. И без разницы откуда запускать крылатую ракету с дальностью более 1000км. Рашисты прямо из окупированного севастополя могут стрелять
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31.05.2022 10:41 Ответить
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31.05.2022 10:44 Ответить
Королевство Дания подарило Украине страшные ракеты...злые языки кажуть что морского и наземного вариантов...название забув...
Sorry...
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31.05.2022 10:46 Ответить
Тому що для них(утоплеников),
НЕПТУН -- це як АЛЛАХ АКБАР!!!
Слава ЗСУ і ВМФ!!!
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31.05.2022 11:25 Ответить
Воистину акбар
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31.05.2022 11:37 Ответить
 
 