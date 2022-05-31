В Черном море сейчас находится один корабль - носитель крылатых ракет, - Братчук

В Черном море находится один корабль – носитель крылатых ракет. Несколько кораблей российских войск отошли в район оккупированного Крыма.

Об этом сообщил в телеграме спикер Одесской ОВ Сергей Братчук, передает Цензор.НЕТ.

"В Черном море несколько уменьшилось количество носителей крылатых ракет. Сейчас находится один корабль-носитель крылатых ракет. Несколько кораблей вражеской группировки отошли в район временно оккупированного Крыма", - сказал Братчук.

Он отметил, что ночь в городе и области прошла без обстрелов.

Братчук сообщает, что получение Украиной тяжелого вооружения от союзников вызывает у России панические настроения. Также, по его данным, растет количество российских оккупантов, погибших в Украине. К примеру, в Уссурийске (РФ) местная администрация запросила на кладбище сто дополнительных мест для захоронения участников "спецоперации".

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