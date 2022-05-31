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Новости Война в Украине Война
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армия РФ (15344) война (46661) Генштаб ВС (4266) уничтожение (3818) техника (1540) потери (3857)

Общие боевые потери РФ с начала войны - около 30,5 тыс. человек, 208 самолетов, 174 вертолета, 1358 танков и 3302 бронированные машины. ИНФОГРАФИКА

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Ворвавшиеся на территорию Украины войска РФ продолжают нести потери. По состоянию на утро 31 мая потери личного состава противника составляют примерно 30,5 тысячи человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02 по 31.05 ориентировочно составляют:

личного состава – около 30500 (+150) человек ликвидировано,

танков – 1358 (+9) ед,

боевых бронированных машин - 3302 (+20) ед,

артиллерийских систем - 649 (+6) ед,

РСЗО - 207 (+2) ед,

средства ПВО - 93 (+0) ед,

самолетов - 208 (+1) ед,

вертолетов - 174 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 515 (+8),

крылатые ракеты - 120 (+2),

корабли /катера - 13 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 2275 (+11) ед,

специальная техника - 48(+0).

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Общие боевые потери РФ с начала войны - около 30,5 тыс. человек, 208 самолетов, 174 вертолета, 1358 танков и 3302 бронированные машины 01

"Найбільші втрати противника (минулої доби) спостерігалися на Криворізькому та Запорізькому напрямках. Дані уточнюються", - йдеться у повідомленні. 

Автор: Анастасія Потіха
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30.5 тыс. ссуществ)
а власть вроде как уже о .... выборах подумывает. ермак - хозяин, как скажет - так и думают.
"советники главы офиса" - это иностранцам лучше не переводить.
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31.05.2022 10:35 Ответить
А ти впевнений, що офіційні радянські данні по Афганістану є правдивими? Можливо у британців є свої данні, вдвічі більші.
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31.05.2022 11:13 Ответить
Я уверен что они неправдивые, у меня родители в Ташкенте жили в это время, они рассказали мне как там "считали" потери
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31.05.2022 17:53 Ответить
Когда Джавелин или Нлау попадет в БМП, БТР... то неизвестно сколько внутри было орков 2 или 12. Может англичане определяют по весу пепла и остаткам не сгоревших зубных керамических коронок?
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31.05.2022 11:13 Ответить
Определяют на глаз,как в случае с трехдневним захватом Киева.
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31.05.2022 14:29 Ответить
Утилізація мокшебурятської орди триває!!))
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31.05.2022 10:39 Ответить
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31.05.2022 10:41 Ответить
О, Арта почала поповнюватись
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31.05.2022 10:56 Ответить
Сюжет о дохляках в сссре дохлом был интересен тем...что в книге изданной в 1960 году значится цифра 7 млн. Погибших ...
ДурьДума рабZeи недавно выдала 42 млн.
Батя мой нашел данные о 52 млн.
Эти же потери озвучивал с трибуны ВР Петр Симоненко...когда был депутатом...
На мой взгляд...точную цифру не знает никто сколько краснопузых погибло во 2 Мировой...
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31.05.2022 11:06 Ответить
30500 (+150) человек - pomilka. 31 tyšča ORKOV.
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31.05.2022 12:19 Ответить
 
 