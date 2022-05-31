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Новости Политика Украины
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ВР (28724) Геращенко Ирина (1618) голосование (1382)

"Слуги народа" и остатки ОПЗЖ пытаются протянуть законопроект о дистанционном голосовании нардепами, - Ирина Геращенко

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

вр,рада,голосування,пульт

"Европейская Солидарность" рассматривает законопроект о дистанционном голосовании как "окончательную утрату субъектности ВР и подготовку к продвижению идеи электронного голосования на выборах".

Об этом в Facebook сообщила сопредседатель фракции "ЕС" Ирина Геращенко, передает Цензор.НЕТ.

"Внезапно в предложениях работы парламента снова выплеснулся законопроект о дистанционном голосовании. Его с маниакальным упорством пытаются протянуть правящая партия, не против - остатки ОПЗЖ, что тоже показательно.

Дистанционное голосование под разными соусами навязывают обществу уже 2 года. То под предлогом COVID, затем активизировали эти попытки с началом полномасштабной агрессии, теперь снова рассказывают о воздушных тревогах, угрозах и т.д.", - подчеркнула парламентарий.

По ее словам, позиция "ЕС" категорична: "Наши ВСУ воюют не виртуально и не дистанционно. Парламент все эти месяцы голосует, принимает высоких иностранных гостей, которые не боятся приезжать, Киев не убежал, поэтому и депутаты должны работать на своих рабочих местах ".

В политсиле, отметила нардеп, рассматривают попытку навязать дистанционное голосование как "окончательную утрату субъектности ВС и подготовку к продвижению идеи электронного голосования на выборах".

"Ведь в некоторых головах будущие выборы уже важнее окончания войны и победы. Мы считаем, что дистанционное голосование в парламенте - это еще один шаг к диктатуре. И поэтому будем категорически против таких инициатив", - подытожила Геращенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Стефанчук подтвердил заграничные командировки Порошенко, - Ирина Геращенко. ДОКУМЕНТ
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Топ комментарии
+39
Слуги доб'ють країну... Юзіки хочуть з Туреччини і Сардінії голосувати?
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31.05.2022 10:42
+28
Це просто мрія Зеленського претворити Верховну Раду на збиговисько кнопкодавів неначе в Думі
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31.05.2022 10:42
+26
Буде голос з Омана?
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31.05.2022 10:41
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Буде голос з Омана?
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31.05.2022 10:41 Ответить
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31.05.2022 10:53 Ответить
...........коли ,вже цього ,"ви не можете зрозуміти",то справи зовсім кепські....! Шо ж тоді за інше шось братися...!Бідолаги...
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31.05.2022 11:08 Ответить
Верещак ввійшла в історію саме за цю бикувальну фразу. А зараз естафету прийняла її сменщица Марьяна. В стилі Єрмака, чуть що, а це вони самі таке плескали, я тут ні причому. Тіньовичок-боровичок
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31.05.2022 11:59 Ответить
Бідося! IQ десь там на денці і на те нема ради.
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31.05.2022 14:06 Ответить
С Рассеи будет очень много голосов.
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31.05.2022 11:13 Ответить
спочатку хай проголосують за ДИСТАНЦІЙНУ ОБОРОНУ ПОЗИЦІЙ СОЛДАТАМИ ЗСУ

солдати ж більше ризикують життям в окопі, ніж служки в Києві
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31.05.2022 13:28 Ответить
А, може, ОПа про це і мріє. Скажуть: віртуальне військо здало позиції, віддаємо Путіну все, що він в реальності захопив, та й підпишуть "мирну угоду" десь посередині України. Тільки ж ЗСУ та реальні українці не дозволяють їм цього зробити. А тут ще Джонсонюк з Байденюком на кожен тихесенький крок у бік капітуляції кулака показують.
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31.05.2022 14:16 Ответить
Це просто мрія Зеленського претворити Верховну Раду на збиговисько кнопкодавів неначе в Думі
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31.05.2022 10:42 Ответить
это не мечта, а реальность.
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31.05.2022 10:47 Ответить
Слуги доб'ють країну... Юзіки хочуть з Туреччини і Сардінії голосувати?
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31.05.2022 10:42 Ответить
отправить батальон сук в северодонецк что бы оттуда голосовали
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31.05.2022 10:43 Ответить
Так літо ж зараз, можна буде з курортів голосувати.
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31.05.2022 10:43 Ответить
А як вони туди потраплять? З країни нікого не випускають, навіть лідера опозиції на засідання ПА НАТО не випустили..
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31.05.2022 10:59 Ответить
А колаборанта Шуфрича, брателников Суркисов с 17млн. баксов выпускают
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31.05.2022 11:03 Ответить
не задавайте дурних питань, то Порошенку не можна. Слуги іздять, коли схочуть, а ОПЗЖ навіть і не поверталися.
Ківа взагалі з Москви буде голосувати. За ядерний удар по Львову.
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31.05.2022 13:22 Ответить
Хто б сумнівався. Мразота вато-пліснява.
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31.05.2022 10:44 Ответить
может Вову того дистанционно ухерачить а??? достал маланский клоун от же дебил так дебил даже война на него никак не влияет... что еврею гарно-- то славянам смерть...
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31.05.2022 10:45 Ответить
А чого їм в Києві не сидиться?
Засцяли?
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31.05.2022 10:45 Ответить
Наоборот, они будут голосовать с Киевской передовой.
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31.05.2022 10:47 Ответить
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31.05.2022 11:00 Ответить
дистанційне голосування Ради - пзда, остаточно вже, демократії в Україні..(
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31.05.2022 10:46 Ответить
Джигіталізацію в жість.
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31.05.2022 10:46 Ответить
Смертну кару для українських військовослужбовців і блакитне небо для себе . Отака вона ця рада
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31.05.2022 10:58 Ответить
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31.05.2022 11:01 Ответить
коли дивлюсь на Маріанну Бузумную, бачу найбезроднішу та потворну бродячу шавку
хай простить мене та нещасна собачка, з якою я порівнюю Безумную
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31.05.2022 13:32 Ответить
може обміняти тих депутан на захисників Маріуполя?
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31.05.2022 10:46 Ответить
Как можно вообще что то говорить на немцев , французов и тд , если опзж живее всех живых
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31.05.2022 10:48 Ответить
судячи з тексту., про вибори якраз думають не слуги. війна *** ть.. а пороху одні вибори в голові.. хай би вже сів .. як жеж заїбав..
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31.05.2022 10:49 Ответить
Женя Магдий

Реєстрація: 31 травня 2022

Заходив: 31 травня 2022 в 10:47

Мене читають: 0

Я читаю: 0

Женя іди на х*й
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31.05.2022 10:53 Ответить
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31.05.2022 10:54 Ответить
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31.05.2022 10:59 Ответить
Так он тебя за деку или ниже спины?
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31.05.2022 11:10 Ответить
Ну це вже щоб і рабиновичи тай киви мали змогу голосувати в Раді за сруцкий мир....тьху покидьки зелені....
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31.05.2022 10:50 Ответить
Что делают в Раде агенты кремля? Почему они не в тюрьме??????
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31.05.2022 10:50 Ответить
кому що,а курці просо "команді Сивочолого думки про вибори ...)))
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31.05.2022 10:52 Ответить
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31.05.2022 10:56 Ответить
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31.05.2022 11:04 Ответить
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31.05.2022 13:33 Ответить
Дурда, так это твой контингент к выборам так готовится 😂🤣😂 Тебе, кретина кусок, долго пеця срать в штаны будет? ****, кто пустил орков из Крыма в тыл Мариуполя!?! Кто про что, а дурда про пецю...
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31.05.2022 11:07 Ответить
Когда в стране война, когда Шмыгаль призывает возобновлять бизнес. Эти решили вообще по тихому свалить с Украины. Главное что спикер ВР Стефанчук подписал законопроект одним из первых
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31.05.2022 10:53 Ответить
так "проєкт" можно, главное чтобы не "проект".
просто харит эти кривлянья.
Гєращєнко рулит - мізги у члєнкіні фракції - в етері ******** Европи.
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31.05.2022 10:53 Ответить
ПЕРЕНЕСЕМ ВСЕ КНОПКИ К АХМЕТОВУ И БЕНЕ КОЛОМОЙСКОМУ. ПУСТЬ НАЖИМАЮТ САМИ.А ********* КОТОРЫЕ ВНОСЯТ ТАКИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ,****** НА ПЕРЕДОВУЮ
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31.05.2022 10:54 Ответить
Тепер видно як гармонійно зійшлися на на ґрунті спільних інтересів слуги і ОПЗЖ. Вони разом все "про*бали" , а у них і далі Порох винен.
Що нарід посіяв на виборах, те зараз і отримав.
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31.05.2022 10:58 Ответить
Не залишки описижи, а недобитки. І що заважає зєлєнопудаловим падальякам і зеленопліснявим воєнним дєрьмократам, викинути це гівно з ВРУ? Як 5 канал, чи Прямий - з "марафону", за нарцисизм?
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31.05.2022 11:00 Ответить
Новость?
Т.н. "народные депутаты" в интересах Украины никогда не работали, не работают и не собираются работать!
И да, их мечта - выборы через "Дию". Сказочная возможность для фальсификаторов. Только эти твари забывают "маленький" нюанс: Украинцам глубоко плевать на т.н. "официальные результаты" выборов. Что было доказано двумя революциями. От нового "Майдана" зеленых "спасла" война. Очень наивно полагать, что с началом войны, коррупционеры и барыги во властных кабинетах как-то перестроились и изменились. Нет! На манеже всё те же. Поэтому: сжимаем зубы, побеждаем врага внешнего и беремся за внутренних. А ещё лучше - делать это параллельно.
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31.05.2022 11:01 Ответить
В то время, когда вся хакерская рабссиянская рать постоянно ищет лазейки для затруднения работы электронных сервисов и взлома баз данных, эти "законодатели" предлагают электронное дистанционное голосование? Для того, чтобы путлер нам законы писал?
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31.05.2022 11:03 Ответить
Тобто якщо іноземець- член наглядової ради держпідприемства не з'явиться протягом 36 годин на засідання, його звільняють а тут цілий депутат може під час сесмії пузо на сейшелах гріти, і норм
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31.05.2022 11:03 Ответить
Можливо, це підготовка до наступного кроку - протягнення онлайн голосування на президентських виборах. Зробити усі прояви демократії повністю електронними, маючи під боком московію, яка постійно здійснює на нас кібератаки і ставить на цей вид зброї чи не основну ставку - це те саме, що самому всунути голову у петлю.
Ті фанатичні любителі джиталізації або феєричні ідіоти, абр спеціально просувають ці речі з метою зруйнувати нашу державу.
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31.05.2022 11:04 Ответить
саме так
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31.05.2022 12:17 Ответить
А шо, а давайте. Голосування дистанційно, вибори в Дії, а народ буде в сра*і. Головне щоб депутатам було зручно. Хоч поржем. Ще живіт у вас бл*ді не болить від сміху.
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31.05.2022 11:06 Ответить
Так зручніше. Сидиш на Кацапії - голосуєш за потрібні закони. Перевіряєш на курортах Греції, Турції, Франції, як там влаштувались біженці - голосуєш що там з офісу прислали. Ось вона мрія. Держава в смартфоні!
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31.05.2022 11:08 Ответить
Я согласен! Электронное голосование это отличнг и при этом забрать у всех депутатов районных, городских, народных…право голоса и передать народу.. а депутатов оставить только для того, чтоб законы разрабатывали. А еще наделить граждан правом законодательной инициативы
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31.05.2022 11:10 Ответить
Головне щоб адміни у голосування були "правильні" . В Росії вже дистанційно навибирали, але ж там довбо*оби, а у нас "мудрий нарід"
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31.05.2022 11:16 Ответить
Ну значит последний и жесткий вариант, открытое голосование, чтоб каждый мог проверить как засчитали его голос..
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31.05.2022 11:20 Ответить
В теорії красиво, на практиці це буде повне лайно. Ну перевірив, ну не згоден, що далі в суд?
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31.05.2022 11:23 Ответить
Тогда закон считается не принятым.. нам надо продолжать идею цифровизации, (разумной) чтоб все что возможно передать компьютеру, но и чтоб была возможность открытого контроля.. хватит нам тайной демократии..
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31.05.2022 11:32 Ответить
Здача Херсона, Бердянська, Мілітопаля, Маріуполя та "визволення" 2,5 тис бійців у полон, що допомогло рашистам посилити угруповання на донбасі, це ще не весь вирок, після приходу до влади балагану асфальтових маріонеток бені.

Поки заступник шанувальника ківи,- моностирського, пропонує випускати за кордон призовників під час війни, за 3 тис доларів, "Слуги народу" та залишки ОПЗЖ намагаються протягнути законопроєкт про дистанційне голосування нардепами.
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31.05.2022 11:13 Ответить
Тільки Українська хунта, після перемоги справиться з зеленою нечістью
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31.05.2022 11:14 Ответить
Им уже тяжело свои жирные зады и брюха доставлять на новеньких крузаках в зал вр,что бы просто посидеть и понажимать там кнопочки.
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31.05.2022 11:15 Ответить
...і,на закусь :--" Бачили очі,шо обирали,тепер їште поки не повилазе!" ,або по іншому :--" Кожен народ заслуговує ту владу,шо має!".........Смачного усім політологам-паразитологам ...
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31.05.2022 11:32 Ответить
І ці кретини ще хочуть, щоб іх взяли в ЄС по прискореній процедурі разом з країною!
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31.05.2022 11:37 Ответить
.......цих кретинів ще замало,а якщо добавити іх прихільників,то це вже тупе стадо,ніяк не в змозі зрозуміти,шо попадуть на мясокомбінат,а не в ЄС чи НАТО...Ну шо тут поробиш???
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31.05.2022 12:17 Ответить
Смерть врагу - внешнему и внутреннему! Бдительность и контроль! Обязательно параллельно!

Своими обсыраниями Порошенко вы сделали из него героя, легенду сопротивления подлости.
Чему весь народ вам, зелёненьким, очень благодарен.
Просто скудость ума у некоторых и неумение пользоваться даденной вам властью.
Не, это прикольно, сидеть где то в Лас-Вегасе и кнопки нажимать, какие скажут. La vie est belle!
Что говорить, жизнь удалась! Главное успеть насобирать достаточно бабла и слинять вовремя
как В.И.П. структура. Не забудьте ещё и родственников прихватить, не оставаться же в разбитой
стране! Но я бы, конечно, запретила выезд представителям Рады (как вы Порошенко), дала бы
руковицы, лом и заставила бы лично разгребать то, до чего вы довели страну своим руководством. Да, и никто не сможет запретить работать рядом с вами родственникам убитых
и замордованных наших граждан и демобилизованным воинам. Конституция!
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31.05.2022 12:05 Ответить
всі ці потуги призведуть лише до одного - так звані 12 апостолів будуть самі голосувати за того парня. Все інше до сраки. Недарма адьютант Порткова дивується існуванню Конституційного суду. Його не встигли використати яу у 2010, то і нахер їм і сама Конституція ( навіть в Чувашії є своя Контитуція, герб,прапор ). Один буде з африканського сафарі госувати, другий з вулиці червоних ліхтарів,.. так і розійдуться по світу прохвости з прохвостками. А яка титанічна праця буде їх зібрати. Хоча основним інстинктом є самозбереження цвілі, якщо будуть ударять в морду ліца, то в Греції чи в Монако їх не дістанеш
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31.05.2022 12:08 Ответить
Украину, похоже, не внешние вши доконают, а внутренние гниды!
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31.05.2022 13:24 Ответить
Усіх авторів та лобістів цього законопроекту та законопроект про відстріл військовослужбовців на списочок як співучасників замаху на узурпацію влади в Україні!...
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31.05.2022 13:30 Ответить
Почему бы и нет.Системы Интернет-голосования широко используются в США, Великобритании, Ирландии, Швейцарии и Эстонии. В Швейцарии, где такие системы являются установленной формой местных выборов, избиратели получают свои личные пароли для доступа к голосованию по почте.
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31.05.2022 14:05 Ответить
Так то Запад, где есть еще уважение к закону, а у нас беспредел и все голосование за украинский народ несомненно будет проводить Дерьмак из своего кабинета в ОП.
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01.06.2022 15:34 Ответить
Почему мы это терпим? Чи я дурна, чи лыжи нэ едуть. Объясните кто-нибудь умный
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31.05.2022 14:30 Ответить
Украина сейчас героически сражается с российским ворогом в том числе и за демократические ценности, в то время, как партия СН с предателями из ОПЗЖ хочет в этом законе эти ценности превратить в фикцию, как в России. Тогда чем мы, Украина. будем отличаться от России?
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01.06.2022 15:30 Ответить
 
 