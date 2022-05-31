"Слуги народа" и остатки ОПЗЖ пытаются протянуть законопроект о дистанционном голосовании нардепами, - Ирина Геращенко
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"Европейская Солидарность" рассматривает законопроект о дистанционном голосовании как "окончательную утрату субъектности ВР и подготовку к продвижению идеи электронного голосования на выборах".
Об этом в Facebook сообщила сопредседатель фракции "ЕС" Ирина Геращенко, передает Цензор.НЕТ.
"Внезапно в предложениях работы парламента снова выплеснулся законопроект о дистанционном голосовании. Его с маниакальным упорством пытаются протянуть правящая партия, не против - остатки ОПЗЖ, что тоже показательно.
Дистанционное голосование под разными соусами навязывают обществу уже 2 года. То под предлогом COVID, затем активизировали эти попытки с началом полномасштабной агрессии, теперь снова рассказывают о воздушных тревогах, угрозах и т.д.", - подчеркнула парламентарий.
По ее словам, позиция "ЕС" категорична: "Наши ВСУ воюют не виртуально и не дистанционно. Парламент все эти месяцы голосует, принимает высоких иностранных гостей, которые не боятся приезжать, Киев не убежал, поэтому и депутаты должны работать на своих рабочих местах ".
В политсиле, отметила нардеп, рассматривают попытку навязать дистанционное голосование как "окончательную утрату субъектности ВС и подготовку к продвижению идеи электронного голосования на выборах".
"Ведь в некоторых головах будущие выборы уже важнее окончания войны и победы. Мы считаем, что дистанционное голосование в парламенте - это еще один шаг к диктатуре. И поэтому будем категорически против таких инициатив", - подытожила Геращенко.
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солдати ж більше ризикують життям в окопі, ніж служки в Києві
Ківа взагалі з Москви буде голосувати. За ядерний удар по Львову.
Засцяли?
хай простить мене та нещасна собачка, з якою я порівнюю Безумную
Реєстрація: 31 травня 2022
Заходив: 31 травня 2022 в 10:47
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Женя іди на х*й
курці просо"команді Сивочолого думки про вибори ...)))
просто харит эти кривлянья.
Гєращєнко рулит - мізги у члєнкіні фракції - в етері ******** Европи.
Що нарід посіяв на виборах, те зараз і отримав.
Т.н. "народные депутаты" в интересах Украины никогда не работали, не работают и не собираются работать!
И да, их мечта - выборы через "Дию". Сказочная возможность для фальсификаторов. Только эти твари забывают "маленький" нюанс: Украинцам глубоко плевать на т.н. "официальные результаты" выборов. Что было доказано двумя революциями. От нового "Майдана" зеленых "спасла" война. Очень наивно полагать, что с началом войны, коррупционеры и барыги во властных кабинетах как-то перестроились и изменились. Нет! На манеже всё те же. Поэтому: сжимаем зубы, побеждаем врага внешнего и беремся за внутренних. А ещё лучше - делать это параллельно.
Ті фанатичні любителі джиталізації або феєричні ідіоти, абр спеціально просувають ці речі з метою зруйнувати нашу державу.
Поки заступник шанувальника ківи,- моностирського, пропонує випускати за кордон призовників під час війни, за 3 тис доларів, "Слуги народу" та залишки ОПЗЖ намагаються протягнути законопроєкт про дистанційне голосування нардепами.
Своими обсыраниями Порошенко вы сделали из него героя, легенду сопротивления подлости.
Чему весь народ вам, зелёненьким, очень благодарен.
Просто скудость ума у некоторых и неумение пользоваться даденной вам властью.
Не, это прикольно, сидеть где то в Лас-Вегасе и кнопки нажимать, какие скажут. La vie est belle!
Что говорить, жизнь удалась! Главное успеть насобирать достаточно бабла и слинять вовремя
как В.И.П. структура. Не забудьте ещё и родственников прихватить, не оставаться же в разбитой
стране! Но я бы, конечно, запретила выезд представителям Рады (как вы Порошенко), дала бы
руковицы, лом и заставила бы лично разгребать то, до чего вы довели страну своим руководством. Да, и никто не сможет запретить работать рядом с вами родственникам убитых
и замордованных наших граждан и демобилизованным воинам. Конституция!