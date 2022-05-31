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Утечка аммиака в Донецкой области: Абсолютное большинство населенных пунктов за пределами зоны поражения

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

донеччина,аміак

Вчера в Донецкой области произошла утечка аммиака. Абсолютное большинство населенных пунктов Бахмутского района, в том числе и Бахмут, – вне зоны поражения, угрозы для них нет.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Донецкой ОВА Павел Кириленко, информирует Цензор.НЕТ.

Как отмечается, по состоянию на утро 31 мая единственное место, откуда поступает информация о запахе аммиака – это село Майское, расположенное в зоне активных боевых действий. Там проживают 35 человек.

"Спасатели ГСЧС круглосуточно мониторят ситуацию и в случае ухудшения 9 автоцистерн и 45 специалистов готовы в любой момент отправиться на ликвидацию последствий аварии. Сейчас ситуация под контролем", - резюмирует Кириленко.

Также читайте: В Бахмутском районе утечка аммиака, - Кириленко

Автор: Анастасія Потіха
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Це ще куди вітер дме.
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31.05.2022 10:54 Ответить
 
 