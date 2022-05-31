Политическая цель РФ, вероятно, - оккупация всей территории Донецкой и Луганской областей, - разведка Великобритании
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Британская разведка считает, что политическая цель России состоит в оккупации всей территории Донецкой и Луганской областей, но для достижения этого нужно помимо Северодонецка захватить Краматорск и трассу Днепр-Донецк.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом идет речь в разведывательной сводке Минобороны Британии.
Отмечается, что захват Россией Лимана поддерживает ее оперативные усилия, вероятно, заключающиеся в окружении Северодонецка и закрытии "кармана" вокруг украинских сил в Луганской области.
"Сильные обстрелы продолжаются, а в окрестностях Северодонецка, вероятно, ведутся уличные бои. Элементы российской Южной группировки сил, вероятно, возглавляют самую успешную ось в этом секторе, при поддержке Центральной группировки сил, атакующей с севера. Прогресс медленный, но достижения удерживаются" говорится в обзоре.
В то же время британская разведка отмечает, что пути в "карман" остаются под контролем Украины.
"Россия добилась больших локальных успехов, чем раньше в кампании, сгруппировав силы и ведя огонь на относительно небольшой территории", - говорится в обзоре. Британская разведка отмечает, что это вынуждает Россию рисковать на других оккупированных территориях.
"Политическая цель России, вероятно, оккупировать всю территорию Донецкой и Луганской областей. Чтобы достичь этого, России нужно будет обеспечить дальнейшие сложные оперативные цели за пределами Северодонецка, включая ключевой город Краматорск и главную дорогу М04 Днепр-Донецк", - говорится в обзоре.
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Какую следующую "аналитику" мы от них услышим? Что после весны наступает лето? Что море соленое?
Только они это еще до вторжения говорили, но никто не слушал
А то, что Херсон и часть Запорожья оккупированы - в упор не видать? У разведки мозгов не хватает задуматься, почему в первую очередь была взорвана дамба, что воду в Крым держала? Т.е. англичане считают, что это нам вернут с извинениями, да ещё и Запорожскую АЭС в покое оставят, а дамбу восстановят?
А слова чинуш с Кремля не насторожили, что электричество с ЗАЭС нам будут продавать?
И это лучшая разведка мира?