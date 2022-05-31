Политическая цель РФ, вероятно, - оккупация всей территории Донецкой и Луганской областей, - разведка Великобритании

Британская разведка считает, что политическая цель России состоит в оккупации всей территории Донецкой и Луганской областей, но для достижения этого нужно помимо Северодонецка захватить Краматорск и трассу Днепр-Донецк.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом идет речь в разведывательной сводке Минобороны Британии.

Отмечается, что захват Россией Лимана поддерживает ее оперативные усилия, вероятно, заключающиеся в окружении Северодонецка и закрытии "кармана" вокруг украинских сил в Луганской области.

"Сильные обстрелы продолжаются, а в окрестностях Северодонецка, вероятно, ведутся уличные бои. Элементы российской Южной группировки сил, вероятно, возглавляют самую успешную ось в этом секторе, при поддержке Центральной группировки сил, атакующей с севера. Прогресс медленный, но достижения удерживаются" говорится в обзоре.

В то же время британская разведка отмечает, что пути в "карман" остаются под контролем Украины.

"Россия добилась больших локальных успехов, чем раньше в кампании, сгруппировав силы и ведя огонь на относительно небольшой территории", - говорится в обзоре. Британская разведка отмечает, что это вынуждает Россию рисковать на других оккупированных территориях.

"Политическая цель России, вероятно, оккупировать всю территорию Донецкой и Луганской областей. Чтобы достичь этого, России нужно будет обеспечить дальнейшие сложные оперативные цели за пределами Северодонецка, включая ключевой город Краматорск и главную дорогу М04 Днепр-Донецк", - говорится в обзоре.

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