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Политическая цель РФ, вероятно, - оккупация всей территории Донецкой и Луганской областей, - разведка Великобритании

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

окупація

Британская разведка считает, что политическая цель России состоит в оккупации всей территории Донецкой и Луганской областей, но для достижения этого нужно помимо Северодонецка захватить Краматорск и трассу Днепр-Донецк.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом идет речь в разведывательной сводке Минобороны Британии.

Отмечается, что захват Россией Лимана поддерживает ее оперативные усилия, вероятно, заключающиеся в окружении Северодонецка и закрытии "кармана" вокруг украинских сил в Луганской области.

"Сильные обстрелы продолжаются, а в окрестностях Северодонецка, вероятно, ведутся уличные бои. Элементы российской Южной группировки сил, вероятно, возглавляют самую успешную ось в этом секторе, при поддержке Центральной группировки сил, атакующей с севера. Прогресс медленный, но достижения удерживаются" говорится в обзоре.

В то же время британская разведка отмечает, что пути в "карман" остаются под контролем Украины.

"Россия добилась больших локальных успехов, чем раньше в кампании, сгруппировав силы и ведя огонь на относительно небольшой территории", - говорится в обзоре. Британская разведка отмечает, что это вынуждает Россию рисковать на других оккупированных территориях.

"Политическая цель России, вероятно, оккупировать всю территорию Донецкой и Луганской областей. Чтобы достичь этого, России нужно будет обеспечить дальнейшие сложные оперативные цели за пределами Северодонецка, включая ключевой город Краматорск и главную дорогу М04 Днепр-Донецк", - говорится в обзоре.

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Топ комментарии
+12
Ну цэ ващэ, а ми думали яка ж в них мета! 🤡
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31.05.2022 10:54
+10
глубокие исследования... прям тянут на премию Энштейна..
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31.05.2022 11:02
+7
Москалі далі підуть Вже окуповані значні частини запорізької і харківських областей.
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31.05.2022 10:58
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Ну цэ ващэ, а ми думали яка ж в них мета! 🤡
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31.05.2022 10:54 Ответить
Москалі далі підуть Вже окуповані значні частини запорізької і харківських областей.
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31.05.2022 10:58 Ответить
Мета Московії,це анексія всієї України!!!)))
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31.05.2022 12:03 Ответить
Все идет по"плану." Киевская область была отвлекаловом.
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31.05.2022 11:00 Ответить
Ми це й без розвідки знаємо... ***** сам про це заявив, а південь це відтягування наших військ, вода в Крим та сухопутний коридор, а ще максимально зруйнувати інфраструктуру України, щоб хоч на якийсь час показати своєму кацапобидлу, що прості українці живуть гірше ніж свинособаки. Тому, що коли орки прийшли на нашу землю і побачили, як живуть прості люди то зрозуміли, що *********** телевізор їм брехав. Як одна жінка з Сумської області розповідала, каже, прийшло вонО, два вершка ростом, в резових чоботях, грязне, вонюче з автоматом. Питаю, його, чого ти прийшло? Воно каже, Асвабаждать... Кажу від кого ти мене прийшло асвабаждать? ВонО каже, от бандєравцев...
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31.05.2022 11:00 Ответить
глубокие исследования... прям тянут на премию Энштейна..
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31.05.2022 11:02 Ответить
Я б уточнив, що політичні амбіції кремля зменшилися від бажання знищити українців по всій території України, до бажання знищити їх на території Донецької та Луганської областей.
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31.05.2022 11:03 Ответить
Вони не зменьшилися. Вони просто відкладені у часі.
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31.05.2022 12:17 Ответить
ленд-ліз начеб-то є, але по факту він тільки на папері. РСЗО начеб-то Україні поставлятимуться, але колись у майбутньому і з якимось дивними обмеженнями. слова "Україна переможе" швидко зникли з риторики практично всіх політиків у світі, окрім Джонсона, а італійці вже не соромлячись повторюють за кремляддю і називають нас фашистами. нас, які боронять свою землю, а не русню, яка вбила вже десятки тисяч українців. здається мені, демократія не така вже й життєспроможна, якщо не така вже й велика кучка руснявих варварів на примітивному металобрухті здатна поставити її на коліна і насилувати, як заманеться.
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31.05.2022 11:04 Ответить
Мда ... И это знаменитая "МИ-6" ...
Какую следующую "аналитику" мы от них услышим? Что после весны наступает лето? Что море соленое?
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31.05.2022 11:05 Ответить
А что им говорить, если это факт
Только они это еще до вторжения говорили, но никто не слушал
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31.05.2022 11:14 Ответить
Спасибі,Кеп!
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31.05.2022 11:11 Ответить
Давайте краще ще зменшимо їх політичну мету, з окупації якихось наших областей, до неприйняття окупації будь яких наших територій. Це має бути політична мета РФ, ні в якому разі не окуповувати наші території, не красти наших дітей для імплементації програми "ГАВАРІ ПА РУСКІ", не розповідати нашій державі, що саме ми маємо робити.
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31.05.2022 11:13 Ответить
******, що тільки дійшло?
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31.05.2022 11:15 Ответить
А Київ був отвлекаловим. Да....... Історія воєн ще не знала такого "отвлекающего маневра". Маршал Жора в період, коли він стал МО, почав поширювати в приказному порядку, що Сталінград був отвлекаловом, а основною була битва за Москву у 1942 році, якеа складалася з ряду операцій на Ржевському виступі. Мотив був простий - в Сталінграді він появився в епізоді, а під Ржевом керував двома фронтами. Твардовський писав, - я погиб под Ржевом і не знаю, взят Ржев или нет.В тільки в в 90- х вия вились катастрофічні жертви ЧА і втрати техніки - у 2.5 разів більше ніж під Сталінградом. Рокосовський писав, що під Сталінградом було задіяно 34 полки ПТО, а під Ржевом 100. А танків втрачено 1800. Безплідні атаки закінчились відходом німців і переброскою 9 армії на північ від Курська. А тут Імператор глубинного государства, зібрав все, що шевелиться і за помахом руки вперед.
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31.05.2022 11:54 Ответить
Це "геніально", ми б і не здогадалися) А Херсонська і Запорізька області - це так, "бонусом")
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31.05.2022 11:48 Ответить
Плять, никогда бы не подумал!
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31.05.2022 11:49 Ответить
та вы шо весь Донбасс вот ето аналитика а серйозно то смешно и грустно сы ость мозги расстворила
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31.05.2022 12:31 Ответить
Тащусь с такой разведки.
А то, что Херсон и часть Запорожья оккупированы - в упор не видать? У разведки мозгов не хватает задуматься, почему в первую очередь была взорвана дамба, что воду в Крым держала? Т.е. англичане считают, что это нам вернут с извинениями, да ещё и Запорожскую АЭС в покое оставят, а дамбу восстановят?
А слова чинуш с Кремля не насторожили, что электричество с ЗАЭС нам будут продавать?
И это лучшая разведка мира?
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31.05.2022 12:35 Ответить
Нет - это лучшая газета России.
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31.05.2022 12:40 Ответить
Сколько смогут - столько и захватят.
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31.05.2022 12:38 Ответить
Судя по последним трем месяцам смогут много..
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31.05.2022 13:00 Ответить
Шо ж вы раньше не сказали!
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31.05.2022 12:44 Ответить
НЕТ У НИХ НИКАКОЙ ЦЕЛИ. БЫЛА ЦЕЛЬ . ЗАХВАТ УКРАИНЫ. ТЕПЕРЬ ТОЛЬКО УДЕРЖАНИЕ ТОГО ЧТО ЗАХВАТИЛИ . БУДУТ ДЕРЖАТЬСЯ НА СКОЛЬКО ХВАТИТ СИЛ ИЛИ НЕ ПОКА УМРЕТ ПУТИН. СИЛЫ НА ИСХОДЕ . ПУТИН ВОЗМОЖНО УЖЕ ТОГО......... СЛАВА ВСУ!
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31.05.2022 14:09 Ответить
 
 