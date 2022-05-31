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"Нас е#ут, жрать нечего": Оккупанты снова начали есть собак из-за проблем с обеспечением, - перехват СБУ. ФОТО
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Российские оккупанты из-за нехватки продовольствия снова начали есть собак.
Об этом свидетельствует переписка одного из оккупантов, которую перехватила СБУ, передает Цензор.НЕТ.
"Все х#ево. Нас укры е#ут, как молодых. Собак едим, жрать нечего. Сегодня йорка ели. Йоркширского терьера", – рассказывает знакомому рашист, который находится на временно оккупированной территории Херсонщины.
По словам захватчика, у них нет продовольствия, потому что в армии отсутствует логистика, и продукты "просто не могут доставить".
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показать весь комментарий31.05.2022 11:06
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спі спакойно, патріот
"По словам Бедерова, сначала необходимо идентифицировать конкретного пользователя, за которым нужно установить слежку, по номеру телефона, а затем понять, каким образом передаются его сообщения в Telegram - по Wi-Fi, проводному интернету или сотовой сети. Далее сотрудники правоохранительных органов или спецслужб идут к провайдеру или оператору и просят пропустить весь трафик этого пользователя через так называемую «молотилку» - систему, которая сортирует пакеты в зависимости от сервиса и умеет отделять данные Telegram от данных, передаваемых другим приложениям.
После этого в трафике Telegram выделяются сообщения не из секретных чатов и расшифровывается с применением обычных средств расшифровки. Сообщения из секретных чатов расшифровать не получится, поскольку они защищены гораздо сильнее."
Это ж какая работа проделана, чтобы прочитать про терьера!
Все.
Ніяких особливих витрат - не треба. Використовуються штатні частини ЗСУ та ТРО.
(почти Корней Чуковский)
Взломай любую хату или квартиру, там жрачки будет больше в разы....а круп так просто горы! Мивины, шмивины. У меня круп и макарон на неделю или две всегда лежало и лежит. Сейчас, правда, консерв купил 10-к. А мясо все лежит в морозилке, расфасовано по живности и весу.
А росіяни, що живуть поряд з корейцями, від них цих звичок набралися Тільки собак вони просто на вулиці ловлять чи крадуть
Na poštu skupiatsia bl*di?
з одного боку культивується інфа що вони такі убогі воювпти не вміють , їсти нема чого, грошей не платять і все пропало , а з іншого з 24 числа яки території і яки об'єкти вони вже захопили і продовжують збільшувати площі захоплення
Мета демонстрації всіх цих "записів" показати, що від "непереможності" там одна непереможна скабєєва в телевізорі. Що вони теж з м'яса. Що не зважаючи на кількість арти - це плоть від плоті радянська армія, зі всіма вадами радянської армії, помноженими на бескінечну корупцію та крадівництво.
Бо завтра - вас теж можуть мобілізувати і ви особисто будете стояти перед вибром: виконувати свою бойову задачу, протидіючи звичайним оркам з кінченої кацапії, чи труситися в окопчику від одного погляду в бік самопризначеної "непереможної, другої армії світу".
Крайнощів немає є констатація факту і твереза оцінка
з 24 числа захоплено вже територій як дві Словакії
Я особисто визнаю, що вони сильні і як не прикро сильніші за нас , що буде завтра не знаю на сьогодні поки така ситуація