"Односторонней гарантии Кремля для нас недостаточно", - Кулеба о разблокировании портов в Украине
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Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украине необходимо получить гарантии от ООН и третьих стран для вывоза зерна из портов страны.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом он сообщил в интервью Repubblica.
"Односторонней гарантии Кремля для нас недостаточно. Нам нужны третьи страны, которые возьмут на себя ответственность за соблюдение соглашения. Нас также устраивает вмешательство ООН. Мы заинтересованы прежде всего в том, чтобы зерно попало к нуждающимся", - сказал он.
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Также Кулеба добавил, что во избежание катастрофических последствий "разблокировка (портов, - ред.) должна быть осуществлена в течение двух недель".
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наеобмануть. КапітанГенералісімус Очевідність.
розмови "про голод" - це маніпуляції й застрашування, аби під приводом облаштування гум коридорів для українського зерна, зняти з росії санкції, а отже, в перспективі, віддати Україну на знищення росії, і ООН, тут, нажаль, грає на боці росії - проти нас.
Хочете розблокувати українські порти? Вводьте військові кораблі і блокуйте, топіть флот росіян, в Чорному та Середземному морях. Давайте озброєння Україні. Та й загалом, ми поставляємо достатньо зерна й залізницею, й фурами, через ту ж таки Польщу, а далі - є Гданськ - возіть з нього, якщо воно вам так треба. Не кажучи вже про крадене українське зерно, що його вивозить росія в Сирію через посередництво Туреччини.