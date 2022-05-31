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Новости Война в Украине
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"Односторонней гарантии Кремля для нас недостаточно", - Кулеба о разблокировании портов в Украине

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

кулеба

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украине необходимо получить гарантии от ООН и третьих стран для вывоза зерна из портов страны.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он сообщил в интервью Repubblica.

"Односторонней гарантии Кремля для нас недостаточно. Нам нужны третьи страны, которые возьмут на себя ответственность за соблюдение соглашения. Нас также устраивает вмешательство ООН. Мы заинтересованы прежде всего в том, чтобы зерно попало к нуждающимся", - сказал он.

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Также Кулеба добавил, что во избежание катастрофических последствий "разблокировка (портов, - ред.) должна быть осуществлена ​​в течение двух недель".
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Топ комментарии
+16
Гарантії розблокування портів - це Нептуни та Гарпуни
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31.05.2022 11:51
+13
Так ООН уже дала гарантії про повернення бійців "Азова" чи клоунам цього мало?
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31.05.2022 11:53
+12
гарантіями від рашки можна підтертись-головна гврантія нашої безпеки це знищення цього рашистського утворювання
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31.05.2022 11:50
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гарантіями від рашки можна підтертись-головна гврантія нашої безпеки це знищення цього рашистського утворювання
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31.05.2022 11:50 Ответить
Вже проходили.
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31.05.2022 11:51 Ответить
Гарантії розблокування портів - це Нептуни та Гарпуни
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31.05.2022 11:51 Ответить
підводні корита русні, яких до речі 6 в Чорному морі, зводять ці гарантії до нуля. потрібні військові конвої з кораблів союзників. решта то все балачки, а ООН - пусте місце, гарантії якого вартують стільки ж, як і гарантії кацапні.
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31.05.2022 12:09 Ответить
Так ООН уже дала гарантії про повернення бійців "Азова" чи клоунам цього мало?
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31.05.2022 11:53 Ответить
Розблокування портів, а що в замін?
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31.05.2022 11:55 Ответить
Окупація
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31.05.2022 11:58 Ответить
Москва вже відповіла --" Зняття санкцій"
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31.05.2022 12:02 Ответить
тобто, в перспективі - смерть Україні та Українцям.
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31.05.2022 16:22 Ответить
Кулеба поднимает ставки?
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31.05.2022 11:57 Ответить
Просто здравомыслие. Всем известно, что кацапу поверить - себя жестоко нае обмануть.
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31.05.2022 12:02 Ответить
Слово "гарантии" в отношении росии неуместно.
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31.05.2022 11:58 Ответить
В цій війні гарантом може бути труп росії.
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31.05.2022 12:01 Ответить
На самом деле что будет, если зерно пропадёт и не достигнет адресатов? Будет ли реальный голод или это только страшилки? Ведь мы уже когда-то сталкивались с ситуацией, когда не было хлеба(благодаря дарагому НС). И нам зерно присылали из США и Канады, кажется. Были очереди, но все-же как такового хлебного голода не было. США и Канада - мощные фермерские страны, они могут просто заменить нас на этом рынке. Отсюда вопрос: правильно ли шантажировать мир голодом, если у мира есть альтернативы нашему зерну? Верная ли это политика?
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31.05.2022 12:01 Ответить
В Канаде, Индии засуха, США в этом году меньше отсеялись. Проблемы с удобрениями.
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31.05.2022 12:13 Ответить
це страшілки й маніпуляція, аби під приводом облаштування гум коридорів для українського зерна, зняти з росії санкції, а отже, й віддати Україну на знищення росії, і ООН, тут, нажаль, грає на боці росії - проти нас
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31.05.2022 16:24 Ответить
Гарантии Кремля ? Это шутка такая ? Не смешно. Совсем
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31.05.2022 12:05 Ответить
Гарантией может служит только вступление Украины в НАТО
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31.05.2022 12:07 Ответить
На "треті країни, які візьмуть на себе відповідальність за дотримання угоди" чекає пряме боєзіткнення з кацапстаном - бо кацапи не для того порти блокували, щоб отак мирно пропускати. Отже кацапи обстрілятиватимуть, і ті "треті країни" мають відкривати вогонь по кацапах. А їм лячно шо піпець, бо цЕтРетЯміравВАявІйНаЕсКалАЦіЯ, тож "треті країни" нічого окрім слів не гарантуватимуть - Капітан Генералісімус Очевідність.
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31.05.2022 12:13 Ответить
Поки у чорному морі залишаються кораблі рф спокою небуде.Затоплюйте їх як крейсер москва, це будуть найкращі гарантії!
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31.05.2022 12:14 Ответить
Навіщо вивозити зерно? У нас що, нема мукомолььних заводів? Роблять з нас сировиний придаток...
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31.05.2022 13:34 Ответить
Если разминировать порты, подконтрольные Украине - ни одна собака не гарантирует, что орки не нападут на такой порт. Озабоченность высказать - пожалуйста, но не более. Если не хочется повторения последствий разминирования перешейка - лучше включите мозги.
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31.05.2022 13:52 Ответить
Яке розблокіровання ? Маячня !
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31.05.2022 14:08 Ответить
доки військові кораблі РФ є в Чорному морі, доки є війна з росією, жодного "розблокування" українських портів немає бути.
розмови "про голод" - це маніпуляції й застрашування, аби під приводом облаштування гум коридорів для українського зерна, зняти з росії санкції, а отже, в перспективі, віддати Україну на знищення росії, і ООН, тут, нажаль, грає на боці росії - проти нас.
Хочете розблокувати українські порти? Вводьте військові кораблі і блокуйте, топіть флот росіян, в Чорному та Середземному морях. Давайте озброєння Україні. Та й загалом, ми поставляємо достатньо зерна й залізницею, й фурами, через ту ж таки Польщу, а далі - є Гданськ - возіть з нього, якщо воно вам так треба. Не кажучи вже про крадене українське зерно, що його вивозить росія в Сирію через посередництво Туреччини.
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31.05.2022 16:31 Ответить
 
 