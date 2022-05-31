РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
15693 посетителя онлайн
Новости Киевские новостиВойна в Украине Война
1 533 15
война (46661) Киев (24531) пляж (244) разминирование (603)

Пляжный сезон в Киеве пока не будут начинать из-за поисков взрывчатки, - КГВА

Новости Цензор.НЕТ Киевские новости Война в Украине

київ,дснс

На территориях пляжей и зон отдыха Киева приступят к обследованию дна акваторий на наличие взрывоопасных предметов. В условиях военного положения и безопасности граждан посещать эти места пока не советуют.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на КГВА, об этом сообщает КП "Плесо".

Отмечается, что обслуживание объектов осуществляется в штатном режиме, работники находятся на рабочих местах, начинают лабораторные исследования воды поверхностных водоемов и питьевой воды.

"Однако пляжный сезон в Киеве начинать пока не планируется по ряду причин, одна из которых – безопасность посетителей и проведение проверок территорий на наличие взрывоопасных предметов", - отметили в КП.

Читайте также: Рашисты вывозят из Мариуполя детей, потерявших родителей, - Андрющенко
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Топ комментарии
+16
Який ще пляжний сезон під час війни? Зовсім с глузду з'їхали? Значить хлопці там гинуть на фронті, а якась п..здота на пляжі пивко попиває?
показать весь комментарий
31.05.2022 12:24
+7
Всё, в Киеве уже война закончилась? Пляжные сезоны, рестораны-кафе, приключения политтусовки, светская жизнь?... Там это, какбе война вообще-то идёт
показать весь комментарий
31.05.2022 12:27
+4
А як же шашлаки? У нас на озері "Вербне" на Оболоні дехто вже давно засмагає, купаються мало - вода прохолодна. Взагалі то якось соромно ніжитись під сонечком на пляжі, коли щодня гинуть наші захисники. Який, *****, пляжний сезон, коли війна
показать весь комментарий
31.05.2022 12:28
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Який ще пляжний сезон під час війни? Зовсім с глузду з'їхали? Значить хлопці там гинуть на фронті, а якась п..здота на пляжі пивко попиває?
показать весь комментарий
31.05.2022 12:24 Ответить
І не тільки пивко - якась бидлота прямо на пляжі залишає після себе гори сміття: недопалки, пляшки з під алкоголю, одноразовий посуд. Не знаю, можливо якісь переселенці зі сходу, хоча і своїх свиней вистачає
показать весь комментарий
31.05.2022 12:31 Ответить
На пляжі дуже зручно голосувати депутатам
показать весь комментарий
31.05.2022 12:38 Ответить
Деякі за кордоном вже нове життя почали.
показать весь комментарий
31.05.2022 13:31 Ответить
ого..го усе ж таки пляж та шашлик......
показать весь комментарий
31.05.2022 12:26 Ответить
Всё, в Киеве уже война закончилась? Пляжные сезоны, рестораны-кафе, приключения политтусовки, светская жизнь?... Там это, какбе война вообще-то идёт
показать весь комментарий
31.05.2022 12:27 Ответить
А як же шашлаки? У нас на озері "Вербне" на Оболоні дехто вже давно засмагає, купаються мало - вода прохолодна. Взагалі то якось соромно ніжитись під сонечком на пляжі, коли щодня гинуть наші захисники. Який, *****, пляжний сезон, коли війна
показать весь комментарий
31.05.2022 12:28 Ответить
Кому війна, а кому пляж і пиво!
показать весь комментарий
31.05.2022 12:28 Ответить
Розмінують і Зеля скаже пішли на шашлики. Обіцяв же.
показать весь комментарий
31.05.2022 12:32 Ответить
Бійців з Азовсталі на шашлик не запросив
показать весь комментарий
31.05.2022 12:43 Ответить
если война на очень и очень долго.. на годы. То почему бы мамам с детьми не выйти на пляж? Или ваши мамки и дети "попивают пивко "?
показать весь комментарий
31.05.2022 12:32 Ответить
Это не остановит. На заминированных одесских пляжах прыгает куча отдыхающих
показать весь комментарий
31.05.2022 12:32 Ответить
Навіщо його взагалі відкривати?! Війна в країні! Чи вже "усталі от войни"?
показать весь комментарий
31.05.2022 12:37 Ответить
а яким бананом ту зеля до --КМВА
показать весь комментарий
31.05.2022 12:41 Ответить
Він ні до чого бананом він боком до всього в країні : гарант -гарнокомандуючий
показать весь комментарий
31.05.2022 12:46 Ответить
 
 