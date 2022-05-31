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Болгария получила отсрочку на введение эмбарго по отношению к российской нефти, - премьер Петков

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

нафта

Болгария получила отсрочку на введение эмбарго на закупку российской нефти до конца 2024 года.

Об этом заявил премьер-министр Кирилл Петков, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Вчера был согласован текст. Реальные договоренности поступят через два дня, в них для Болгарии будет отдельный пункт со специальным отступлением (относительно отсрочки на внедрение эмбарго на российскую нефть. – Ред.) до конца 2024 года", - приводит во вторник слова Петкова Болгарское Национальное радио.

"Это поможет подготовить нашу перерабатывающую промышленность для работы на другой нефти", – подчеркнул премьер.

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з 14-го мали вісім років, путінферштейни хрєнові !!!
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31.05.2022 12:43 Ответить
Традиційно у війні виграють ті, хто не бере в ній участь - Китай та Індія, які за великою знижкою отримають ресурси з Росії, можливо і укладуть вигідні довгострокові договори.

Всі ж інші, а особливо Росія та Україна, лише втрачають.
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31.05.2022 12:44 Ответить
в спам лаптеногое)
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31.05.2022 12:55 Ответить
не переживай за наши долги, алень тундряной!
вот ты то и вся рашка будут платить по счетам Запада
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31.05.2022 13:01 Ответить
Вважаю замість ембарго краще в ввели податок на рашистську нафту. На кожен євро переведений РФ - євро на ЗСУ. Було б справедливо.
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31.05.2022 13:10 Ответить
 
 