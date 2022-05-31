За два дня до начала войны в Беларуси убеждали, что нападения с их стороны не будет, - Данилов

Министр обороны Республики Беларусь Виктор Хренин и глава государственного пограничного комитета этой страны Анатолий Лапо в телефонных разговорах накануне 24 февраля уверяли, что нападения с их стороны не последует.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в интервью Укринформу заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.

"К большому сожалению, действительно, мы считали, что с территории Беларуси не будет того нападения, которое, к сожалению, произошло. Более того, за два дня до войны наш министр обороны общался с министром обороны Беларуси. И они уверяли, что ни в коем случае этого не будет", - отметил он.

"Наш главный пограничник за день общался с главным пограничником Беларуси. Он говорит - "даже не думайте себе, что мы в этом будем участвовать, что с нашей территории на вас кто-нибудь пойдет". Но они пошли не только с той стороны, они пошли по всей границе", - добавил он.

По словам секретаря СНБО, подготовиться к войне сложно, потому что многое зависит от множественности факторов, и никто не знает, по каким она пойдет сценариям.

"Вы видели то количество бронетехники, количество войск, которое двинулось на нашу страну в первые дни? А если у нас все годы распродавали предприятия, которые должны были снабжать ракетами и другим оружием, то эти вопросы в том числе к государству и ко всему обществу", – считает чиновник.

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