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За два дня до начала войны в Беларуси убеждали, что нападения с их стороны не будет, - Данилов

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

білорусь

Министр обороны Республики Беларусь Виктор Хренин и глава государственного пограничного комитета этой страны Анатолий Лапо в телефонных разговорах накануне 24 февраля уверяли, что нападения с их стороны не последует.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в интервью Укринформу заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.

"К большому сожалению, действительно, мы считали, что с территории Беларуси не будет того нападения, которое, к сожалению, произошло. Более того, за два дня до войны наш министр обороны общался с министром обороны Беларуси. И они уверяли, что ни в коем случае этого не будет", - отметил он.

"Наш главный пограничник за день общался с главным пограничником Беларуси. Он говорит - "даже не думайте себе, что мы в этом будем участвовать, что с нашей территории на вас кто-нибудь пойдет". Но они пошли не только с той стороны, они пошли по всей границе", - добавил он.

По словам секретаря СНБО, подготовиться к войне сложно, потому что многое зависит от множественности факторов, и никто не знает, по каким она пойдет сценариям.

"Вы видели то количество бронетехники, количество войск, которое двинулось на нашу страну в первые дни? А если у нас все годы распродавали предприятия, которые должны были снабжать ракетами и другим оружием, то эти вопросы в том числе к государству и ко всему обществу", – считает чиновник.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Енин о возможном наступлении Беларуси на Украину: Лукашенко неоднократно давал знаки, что он "петляет"
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Топ комментарии
+30
А вы перед выборами переконували страну, что не будете воровать. И шо?
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31.05.2022 12:48
+28
То есть Данилов подтверждает факт,что зеленопузые-преступные лохи,которые повелись на сказки бульбашей и это привело к тысячам жертв. Прекрасно.🤦
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31.05.2022 12:51
+28
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31.05.2022 12:56
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31.05.2022 12:44 Ответить
а чого у путіна не запитали? навіщо ці посередники?
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31.05.2022 12:47 Ответить
в 2014 за день или два до начала аннексии Крыма кацапами куйло клялось и божилось, что "ми никагда ни нападём и всигда будим саблюдать суверенитет и границы Украины и эта дажи ни абсуждаится" . Потом был Иловайск, когда "пад личные гарантии" куйло "гарантировало" безопасный вывод наших солдат из окружения
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31.05.2022 13:11 Ответить
брехня.
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31.05.2022 13:49 Ответить
А вы перед выборами переконували страну, что не будете воровать. И шо?
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31.05.2022 12:48 Ответить
***** тоже мамой клялся что не будет нападать на Украину. Думайте с кем переговоры ведете и договора подписываете. Ато некоторые гниды опять *минск-3* предлогают
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31.05.2022 12:48 Ответить
так зрозуміло що не буде - шашлички вже були анонсовані
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31.05.2022 12:48 Ответить
Данілов всіх переконував що не знав що кацапи нападуть, потім знав, потім військову форму вдягнув' потім звичайну, ротім чисті труси як знак того що він був готовий. Такої брехливої влади в країні ще мабуть не було
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31.05.2022 12:49 Ответить
Зелені також переконували всіх, що нападу не будет і треба готуватися до шашликів
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31.05.2022 12:49 Ответить
Зеля зуб давав що нападу не буде.
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31.05.2022 12:56 Ответить
чий зуб? Єрмака?
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31.05.2022 15:49 Ответить
То есть Данилов подтверждает факт,что зеленопузые-преступные лохи,которые повелись на сказки бульбашей и это привело к тысячам жертв. Прекрасно.🤦
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31.05.2022 12:51 Ответить
И это уровень руководителей страны, емае, кого понавыбирали...
Руководство страны поверило в сказки противника. А разведка где была?
У тебя армия год стоит на границе, строй оборону.
А теперь он ответственность переводит на других.
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31.05.2022 19:16 Ответить
Данилов, вы сдачу в магазине считаете?
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31.05.2022 12:51 Ответить
Что? Опять будем говорить «лукашенко плохой, а солдаты еларуси добрые, хорошие и человечные»?
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31.05.2022 12:52 Ответить
Потому что нужно было слушать не Луку и *****, а людей которые убежали от рашистов и которые просили ни капли не верить рашистам и не верить в ихние договора. Цель кремля уничтожить всю Украину, и откупиться только крымом и дамбасом а может и херсонской областью ето самообман. Хватит уже кормить медведя-шатуна человеченой в надежде что он отстанет и уйдет в свою тайгу жрать траву
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31.05.2022 12:52 Ответить
а с виду такой СУРОВЫЙ, самый суровый чел на тв, сыплет карами направо и налево.
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31.05.2022 12:52 Ответить
а як так,що повірили якомусь хрену..а американські розвідданні зафукали??
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31.05.2022 12:54 Ответить
А що наше розвідтовариство робило? Які аналітичні матеріали подавав голова комітету з питань розвідки Демченко, розвідник Буданов, контррозвідник Баканов?
Чи орієнувались лише на те, що вам вусатий таракан каже?
То ми можемо з такими керівниками розвідки і контррозвідки виграти цю війну?
Ви впевнені?
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31.05.2022 12:55 Ответить
Данилов, оборону страны вы просрали и теперь народ расплачивается жизнями, здоровьем и имуществом за вашу некомпетентность и наивность
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31.05.2022 12:56 Ответить
Вообще-то народ расплачивается за свою глупость и недальновидность.
Избрать во власть и доверить свои жизни и жизни своих детей кварталу 95, не имевшему и зелёного понятия, что такое государство,его безопасность и оборона и как вообще всем этим управлять, это вообще-то было решение избирателей.
Других последствий, кроме тех, которые мы сейчас переживаем, это решение просто и не могло иметь.
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31.05.2022 14:54 Ответить
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31.05.2022 12:56 Ответить
асфальтовках, шашличовках
он готовился к войне
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31.05.2022 13:25 Ответить
Так это было за два дня до начала войны, а не за один.
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31.05.2022 12:57 Ответить
Нельзя быть таким наивным,они давно не хозяева на своей земле.
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31.05.2022 12:57 Ответить
То есть, все, что говорил Байден они откидали, а верили хрену из Беларуси, а помните, как лукашеко обещал вагнеровцев передать Зеленскому и после этого продолжать верить что обещали беларусы. Это какая то клиника, даже не знаю как это назвать.
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31.05.2022 12:58 Ответить
Брехливі тупі негідники. Знайшли кому вірити. Гадали відкупитися Донбасом та півднем країни від кровожерливого гнома кремлівського...
Нормальна державницька людина з вересня готувалась би до найгіршого сценарію, а ці падлюки - країну ******** "яу це гроші з великогокрадівництвабудівництва на оборону перекинути"...
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31.05.2022 13:00 Ответить
Ніхто там не збирався "відкуповуваться"! Країну тупо вели до капітуляції! Витрачали гроші на будь-що - аби не на армію! Однак не врахували один важливий чинник - НАРОД!!!
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31.05.2022 14:01 Ответить
Виходячи з дій влади в перші 3 дні... був не врахованний НАРОД. Тількі дії НАРОДу не дали здати країну за 3 дні.
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31.05.2022 18:24 Ответить
Не думав, що воно таке брехливе! "якщо у нас всі роки розпродавали підприємства, які мали забезпечувати ракетами та іншою зброєю, то ці питання в тому числі до держави і до всього суспільства", - вважає посадовець. Джерело: https://censor.net/ua/n3344997
Це не було де ракети замовляти???!!! А чого ж закетну програму тормозили, не замовляючи за три роки навіть" Сткгни"з" Корсарами" не кажучи вже про" Вербу"," Нептун" і ОТРК"Гром-2"? Це вже мовчу, що ви кацапам більше вір ли, ніж власній і натівській розвідкам.
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31.05.2022 13:02 Ответить
Tobto use suspilstvo rosprodavalo raketni ************? )))) Bachu tilki one pytannya do suspilstva-chomu vone progolosuvalo za Zero vladu, including Danilov...
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31.05.2022 17:11 Ответить
А давайте еще в 100500 раз по верим Луке и ******* и подпишим в стамбуле минск-3. У нас же национальная забава прыгать по граблям
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31.05.2022 13:02 Ответить
данилов точно на всю голову притрушеный - ему западные разведки во весь голос кричали, а он кацапов слушал. Патентованый ******* в чёрной рубашке...
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31.05.2022 13:03 Ответить
Заметьте ,в грязнючей ,вонючей черной рубашке,по его же словам
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31.05.2022 14:01 Ответить
то есть разведке своей, Британии и США не поверил, а белорусам поверил ?
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31.05.2022 13:05 Ответить
Чому українським суспільством керують ідіоти?
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31.05.2022 13:07 Ответить
Ну і довбойоби... Чудо, що Україна взагалі втрималася з такими "камандірами"
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31.05.2022 13:07 Ответить
ще не втрималася бро, луганщина майже захоплена, донеччина теж трішить по швам, херсонщина захоплена, частина запоріжжя... про крим взагалі мовчу... ці гниди не збираються нічого відвойовувати, тільки виснажувати пуйла, в секунду коли пуйло погодиться показати око своє **********, буде статус кво...
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31.05.2022 13:11 Ответить
і білше 200 тис діток кацапи вкрали до свого мордору
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31.05.2022 13:48 Ответить
Це має означати що Данілов не винен-його обманули?
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31.05.2022 13:10 Ответить
ЗЕлёный ветеринар, иди в
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31.05.2022 13:12 Ответить
Яким долбойобом потрібно бути, щоб вірити сволоті і мерзотнику лукашенку?
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31.05.2022 13:15 Ответить
Ми й так знаємо, що зелена влада це абсолютно некомпетентні дібіли, не треба черговий раз нам це нагадувати.
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31.05.2022 13:24 Ответить
На Лохів розраховували.... і не помилились....
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31.05.2022 13:36 Ответить
Цих двох підарасів оголосити в міжнародний розшук разом з лукашенко як військових злочинців.
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31.05.2022 13:37 Ответить
Тобто Американцям що вказували напрями ударів і цілі, і навіть якими силами це буде відбуватися, ви не повірили, а Бульбафюреру ви повірили. На руках данілова кров українців, бо захист громадян то є головна задача для його посади.

Якби у данілова була б хоча б краплина совісті, то він як секретар РНБО мав би пустити собі в скроню кулю по "результатам" своєї діяльності. Але ж ні ця почвара не відчуває жодної провини, жодної відповідальності за свою бездіяльність, в нього бачте лукашеко віноват - абманул. 😾

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31.05.2022 13:47 Ответить
У ветеринарів куля в лоб так не прийнято.
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31.05.2022 16:14 Ответить
зелёные чмори не устают объяснять,что они полные дегенераты,но мы знаем : зекрысы -враги Украины
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31.05.2022 13:58 Ответить
Где вас нашли,дегенераты?Уже Николаев переселяют,а вы бабушку лохматите.
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31.05.2022 14:13 Ответить
При кучме за бесценок отданы все стратегические предприятия.
Почему этот негодяй спокойно живет
На его руках кровь украинцев
Которым нечем защищаться.
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31.05.2022 14:25 Ответить
Данілов особисто переконував, що ракетна програма 2019 яку розпочав Порошенко не припинялася, а тепер виявляється от воно як!!!
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31.05.2022 14:25 Ответить
Майже рік не вірити англійскій розвідці ,ЦРУ про те,що рашист буде нападати з бульбостану і вірити прорашистським білоруським покидькам можуть або куплені рашистами політики.або зрадники національних інтересів України ,що одне і теж ,("зелені" про,,бали Україну ,за аферистовичем)
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31.05.2022 14:53 Ответить
Ну прямо як Сталін в 1941 році перед нападом Гітлера ---тітаніще.
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31.05.2022 15:31 Ответить
Ти і наспрвді ветеринар. Дійсно ветеринара з людини можна зробити, а от з ветеринара державного діяча навряд. Вірити яким-сь утиркам по телефону від картоплянФюрера, мати свого розвідника недохенерала і не вірити всій розвідці Заходу, США, та особисто дядьку ДЖО, це потрібно бути не аби якими визначними дебілами. А може тут що-сь інше? Типу чи не агенти ви мАЦкви?
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31.05.2022 16:11 Ответить
Хоч би роти вже собі позашивали та не ...зділи, кончені дурні.
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31.05.2022 16:17 Ответить
...ці питання в тому числі до держави і до всього суспільства"- посадовець Данілов. Я не розумію це як? Вони крадуть, а я "суспільство" відповідаю? Шо воне хоче цім сказати. Поясніть.
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31.05.2022 18:16 Ответить
После войны обязательно спросим что делали клоуны для укрепления обороны страны
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31.05.2022 19:25 Ответить
Вранье. До войны было конкретное заявление премьер-министра Беларуси о том, что в течение месяца вопрос с поставками удобрений будет решен. Именно так и было сказано, конкретно и с уверенностью. До войны, в феврале какого-то числа. В тот момент, когда Литва закрыла свои порты на экспорт калийных удобрений и транспортировку железной дорогой тоже. Это вызвало в тот день массу насмешек, ведь ближайший порт под Санкт-Петербургом был перегружен и новый терминал очень медленно строился. Вот и ответ и доказательная база в том числе. Это же публичное заявление было. Но зеленые просто под коррупцией и фсбшниками ничего не могли сделать, а самим начать руководить страной - они только в сериале это умеют делать.
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31.05.2022 21:19 Ответить
лукашенковские мрази.
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01.06.2022 04:38 Ответить
 
 