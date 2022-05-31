За два дня до начала войны в Беларуси убеждали, что нападения с их стороны не будет, - Данилов
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Министр обороны Республики Беларусь Виктор Хренин и глава государственного пограничного комитета этой страны Анатолий Лапо в телефонных разговорах накануне 24 февраля уверяли, что нападения с их стороны не последует.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в интервью Укринформу заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.
"К большому сожалению, действительно, мы считали, что с территории Беларуси не будет того нападения, которое, к сожалению, произошло. Более того, за два дня до войны наш министр обороны общался с министром обороны Беларуси. И они уверяли, что ни в коем случае этого не будет", - отметил он.
"Наш главный пограничник за день общался с главным пограничником Беларуси. Он говорит - "даже не думайте себе, что мы в этом будем участвовать, что с нашей территории на вас кто-нибудь пойдет". Но они пошли не только с той стороны, они пошли по всей границе", - добавил он.
По словам секретаря СНБО, подготовиться к войне сложно, потому что многое зависит от множественности факторов, и никто не знает, по каким она пойдет сценариям.
"Вы видели то количество бронетехники, количество войск, которое двинулось на нашу страну в первые дни? А если у нас все годы распродавали предприятия, которые должны были снабжать ракетами и другим оружием, то эти вопросы в том числе к государству и ко всему обществу", – считает чиновник.
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Руководство страны поверило в сказки противника. А разведка где была?
У тебя армия год стоит на границе, строй оборону.
А теперь он ответственность переводит на других.
Чи орієнувались лише на те, що вам вусатий таракан каже?
То ми можемо з такими керівниками розвідки і контррозвідки виграти цю війну?
Ви впевнені?
Избрать во власть и доверить свои жизни и жизни своих детей кварталу 95, не имевшему и зелёного понятия, что такое государство,его безопасность и оборона и как вообще всем этим управлять, это вообще-то было решение избирателей.
Других последствий, кроме тех, которые мы сейчас переживаем, это решение просто и не могло иметь.
он готовился к войне
Нормальна державницька людина з вересня готувалась би до найгіршого сценарію, а ці падлюки - країну ******** "яу це гроші з великого
крадівництвабудівництва на оборону перекинути"...
Це не було де ракети замовляти???!!! А чого ж закетну програму тормозили, не замовляючи за три роки навіть" Сткгни"з" Корсарами" не кажучи вже про" Вербу"," Нептун" і ОТРК"Гром-2"? Це вже мовчу, що ви кацапам більше вір ли, ніж власній і натівській розвідкам.
Якби у данілова була б хоча б краплина совісті, то він як секретар РНБО мав би пустити собі в скроню кулю по "результатам" своєї діяльності. Але ж ні ця почвара не відчуває жодної провини, жодної відповідальності за свою бездіяльність, в нього бачте лукашеко віноват - абманул. 😾
Почему этот негодяй спокойно живет
На его руках кровь украинцев
Которым нечем защищаться.