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Газовое эмбарго не будут обсуждать в следующем пакете санкций против РФ, - канцлер Австрии Нехаммер

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

газпром

Канцлер Австрии Карл Нехаммер рассказал, что Евросоюз не будет обсуждать эмбарго на газ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Vienna Online.

"Газовое эмбарго не будет предметом и следующего пакета санкций", – сказал он.

По словам канцлера, "намного легче компенсировать нефть, если вы обходитесь без российской нефти".

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Автор: Анастасія Потіха
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та пофіг той газ. то крапля в морі. нафту забороніть!
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31.05.2022 13:00 Ответить
Та якби ж ту нафту повністю заборонили...там всі пишуть що втрата 10 млрд доларів на рік, я спочатку думав що це помилка і втрати будуть 100 млрд але ж ні, всі пишуть про 10...а що таке 10 - крапля в морі, війну це точно не зупинить....
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31.05.2022 13:23 Ответить
$10млрд / 140 млн = $70 на одного мешканця запоребрика.
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31.05.2022 14:27 Ответить
Да уж, не хаммер
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31.05.2022 14:42 Ответить
Швидко забуло, падло, про аншлюс...
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31.05.2022 15:08 Ответить
 
 