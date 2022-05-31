Газовое эмбарго не будут обсуждать в следующем пакете санкций против РФ, - канцлер Австрии Нехаммер
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Канцлер Австрии Карл Нехаммер рассказал, что Евросоюз не будет обсуждать эмбарго на газ.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Vienna Online.
"Газовое эмбарго не будет предметом и следующего пакета санкций", – сказал он.
По словам канцлера, "намного легче компенсировать нефть, если вы обходитесь без российской нефти".
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