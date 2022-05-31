Россия депортировала большое количество украинцев, часть вывезена на Дальний Восток, - Данилов

Часть украинских беженцев, которые во время эвакуации попали в Россию, депортируют на Дальний Восток.

Как пишет Цензор.НЕТ, об этом сообщил в интервью Укринформу секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

"Количество людей, которые были вывезены, депортированы в Российскую Федерацию, очень велико. С тех территорий, которые россияне захватывают, часть населения они депортируют на Дальний Восток, в другие города. Мы не можем назвать цифры, они будут абсолютно приблизительны", - сказал он. Данилов, отвечая на вопрос, актуальны ли планы Шойгу, о которых он писал в своей статье в сентябре прошлого года - о строительстве за счет жителей стран СНГ новых городов в Сибири.

По словам Данилова, когда Россия напала на Украину 24 февраля, депортация большого количества граждан входила в планы захватчиков.

"Но не так случилось, как предполагалось, "спецоперация" пошла кувырком", - комментирует он.

Чиновник заверил, что каждый наш человек является ценностью, и вернуть его домой, по его желанию, является задачей власти.

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