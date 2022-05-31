Россия депортировала большое количество украинцев, часть вывезена на Дальний Восток, - Данилов
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Часть украинских беженцев, которые во время эвакуации попали в Россию, депортируют на Дальний Восток.
Как пишет Цензор.НЕТ, об этом сообщил в интервью Укринформу секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.
"Количество людей, которые были вывезены, депортированы в Российскую Федерацию, очень велико. С тех территорий, которые россияне захватывают, часть населения они депортируют на Дальний Восток, в другие города. Мы не можем назвать цифры, они будут абсолютно приблизительны", - сказал он. Данилов, отвечая на вопрос, актуальны ли планы Шойгу, о которых он писал в своей статье в сентябре прошлого года - о строительстве за счет жителей стран СНГ новых городов в Сибири.
По словам Данилова, когда Россия напала на Украину 24 февраля, депортация большого количества граждан входила в планы захватчиков.
"Но не так случилось, как предполагалось, "спецоперация" пошла кувырком", - комментирует он.
Чиновник заверил, что каждый наш человек является ценностью, и вернуть его домой, по его желанию, является задачей власти.
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Переконаний: там немало таких, хто спав і бачив життя в ерефії.
у травні, як завжди - сонце, вихідні,
шашлик, День перемоги " (с)
Ой,а шо такое?! У бурятских самок розочки завьяли? Бабы рожать не хотят?
А переселить с Москвы 5млн дармоедов слабо?
Решили вопрос просто - оккупировать Украину, молодежь депортировать в Сибирь, остальных уничтожить. Это какой то 17-18 век.
Но многие с юго-востока страстно ждали "руссский мир" и если их вывезут в Сибирь, украинцы вздохнут с облегением.