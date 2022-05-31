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Россия депортировала большое количество украинцев, часть вывезена на Дальний Восток, - Данилов

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

депортація,безіменне,табір,фільтраційний

Часть украинских беженцев, которые во время эвакуации попали в Россию, депортируют на Дальний Восток.

Как пишет Цензор.НЕТ, об этом сообщил в интервью Укринформу секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

"Количество людей, которые были вывезены, депортированы в Российскую Федерацию, очень велико. С тех территорий, которые россияне захватывают, часть населения они депортируют на Дальний Восток, в другие города. Мы не можем назвать цифры, они будут абсолютно приблизительны", - сказал он. Данилов, отвечая на вопрос, актуальны ли планы Шойгу, о которых он писал в своей статье в сентябре прошлого года - о строительстве за счет жителей стран СНГ новых городов в Сибири.

По словам Данилова, когда Россия напала на Украину 24 февраля, депортация большого количества граждан входила в планы захватчиков.

"Но не так случилось, как предполагалось, "спецоперация" пошла кувырком", - комментирует он.

Чиновник заверил, что каждый наш человек является ценностью, и вернуть его домой, по его желанию, является задачей власти.

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Топ комментарии
+15
"Какая разница, лишь бы улицы были освещены и заасфальтированы". @Найвеличніший дов6ойо6.
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31.05.2022 13:19
+12
Так , виявляється, вас за рік попереджали і казали евакуювати людей з тих територій, чи тоді цінності наші люди не мали?
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31.05.2022 13:11
+8
повернути її додому, за її бажанням, є завданням влади. Джерело: https://censor.net/ua/n3345004

Переконаний: там немало таких, хто спав і бачив життя в ерефії.
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31.05.2022 13:10
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Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
повернути її додому, за її бажанням, є завданням влади. Джерело: https://censor.net/ua/n3345004

Переконаний: там немало таких, хто спав і бачив життя в ерефії.
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31.05.2022 13:10 Ответить
Всі хто хотів жити в ********** давно туди перебралися. Безумовно частину "кацапофілів" в Україні тримала бідність але вони мріяли зайняти якісь посади в окупаційних адміністраціях. Тих кого вивезли після проходження фільтрації очікує велике розчарування в "ркzком мірє". Дуже швидко затяті кацапофіли відчують себе "українцями" і почнуть вимагати репатріації в Україну. І вже нам потрібно проводити фільтраційні заходи щоб не отримати "взад" кацапське лайно.
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31.05.2022 13:33 Ответить
" У квітні відзначимо Великдень,
у травні, як завжди - сонце, вихідні,
шашлик, День перемоги " (с)
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31.05.2022 13:11 Ответить
Так , виявляється, вас за рік попереджали і казали евакуювати людей з тих територій, чи тоді цінності наші люди не мали?
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31.05.2022 13:11 Ответить
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31.05.2022 13:18 Ответить
"Какая разница, лишь бы улицы были освещены и заасфальтированы". @Найвеличніший дов6ойо6.
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31.05.2022 13:19 Ответить
Устим розмовляв українською!
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31.05.2022 13:23 Ответить
Я так міркую, що Далекий Схід відпаде від )(уйлостану першим.
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31.05.2022 13:22 Ответить
Данілов у розпачі скрепи його взяти забули
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31.05.2022 14:00 Ответить
Їх що, в гратованих вагонах на Схід везли?
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31.05.2022 14:03 Ответить
шановні!! Невже якщо ми всі будемо повторювати слово халва то буде солодко в роті! Поторюю, для тих хто тішить себе думкою, що, Україну ******* на домбасі, ті люди, які виїхали до раші робили це СВІДОМО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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31.05.2022 14:29 Ответить
Данілова забули з собою взяти
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31.05.2022 15:05 Ответить
плани Шойгу, про які він писав у своїй статті у вересні минулого року про побудову за рахунок жителів країн СНД нових міст у Сибіру. Джерело: https://censor.net/ua/n3345004

Ой,а шо такое?! У бурятских самок розочки завьяли? Бабы рожать не хотят?
А переселить с Москвы 5млн дармоедов слабо?

Решили вопрос просто - оккупировать Украину, молодежь депортировать в Сибирь, остальных уничтожить. Это какой то 17-18 век.
Но многие с юго-востока страстно ждали "руссский мир" и если их вывезут в Сибирь, украинцы вздохнут с облегением.
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31.05.2022 15:57 Ответить
 
 