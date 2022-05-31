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РФ обеспечит беспрепятственный проход судов с зерном в Средиземное море, но при условии разминирования портов в Украине, - Лавров
Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине
Глава МИД РФ Лавров заявил, что Россия обеспечит беспрепятственный проход судов с зерном, но при условии разминирования портов Киевом.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РИА Новости.
"Если Киев решит проблему разминирования портов, то ВМФ России обеспечит беспрепятственный проход судов с зерном в Средиземное море", – отметил министр.
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Топ комментарии
+74 Serhii P.
показать весь комментарий31.05.2022 13:03
+64 Galya Yarova
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+44 Garry Grant
показать весь комментарий31.05.2022 13:08
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Пожалуйста, подождите...
Для того щоб попередить вихід наших кораблів у море кацапи накидали своїх мін Карти їх мінних полів у нас немає А у них нема наших
А Лавруха "дурня включає" - вимагає щоб наші познімали ВСІ міни по акваторії
Нам їхня участь даром не потрібна. Хочуть вирішити проблему, нехай відійдуть на безпечну для нас відстань.
Це означає наступне - ви розмінуйте шляхи для висадки морського десанту, а ми наженемо свої кораблі, вам під саму Одесу, під приводом гумконвоїв...
...какая разніца,
Оцінка відмінно. ))
за цитування методички порохобота ))
За його словами, через це сотні кілограмів продуктів і тисячі недоотриманих гривень гниють на дорозі та узбіччях.
"Голодомор давно став невіддільною частиною геноциду українців з боку росіян. Просто лють", - підсумував Андрющенко. https://gazeta.ua/articles/np/_nichogo-hohliv-goduvati-u-zaporizkij-oblasti-okupanti-vdalisya-do-novih-znuschan-/1091539
ставлять умови на умові
ну то дивіться:
дьошево!
під прикриттям іноземних зерновозів хотять висадити десант в Одесі
Близесенько до бережка.
Дамо тобі гарпунчика,
А, може, і нептунчика!
а іначе - ніяк!
Як же ти їх будеш топити Гарпунами? На Зміїному вже окопались. ПВО для того щоб збивати крилаті ракети розмістили. Та й мирні домовленності вже Ердоган приготував.
Ось захоплять Луганську та Донецьку області та й мирову угоду.
Якраз Україна і викормлювала і умиротворяла ***** купуюючи в росії природні ресурси і продовжує качати їхні нафту і газ. З росією у нас завжди був найбільший товарооборот, причому не в нашу користь, тому перш ніж щось писати включай розум.
косяпен пробують підставити Україну -щоб та сама визнала,що замінувала акваторію Чорного моря...
тобто Україна визнає,що замінувала порти з військової потреби,а рашенпропаганда подасть ,що все Чорне Море..
https://www.youtube.com/watch?v=31xVlsCETMA
Гроза морей, лядь.
Проблема даже не в организации вооруженных конвоев сопровождения 3-х стран.
Проблема в отсутствии протоколов реагирования. Т.е. допустим кто-то согласится сопровождать наше зерно (Турция, Румыния, Болгария и т.п.). Мордор 100% устроит какую-нибудь хитрожопую провокацию в стиле "Это не мы. А вы докажите". Так вот в случае такой провокации, будет происходить ЧТО?
Вангую: Н И Ч Е Г О. В портах Украины уже были обстрелы судов под флагами 3-х стран. И что после этого произошло? Н И Ч Е Г О.
Именно поэтому никто из 3-х стран не хочет вписываться в "вооруженное сопровождение" зерна. Воевать с РФ не хотят и выглядеть идиотами и слабаками тоже не хотят.
Ну **** і хитросракі, вже нічому вражатися!
Всі звернули увагу на висловлювання - у середземне море!
Справа в тому що Туреччина закрила прохід військовим кораблям рашки і відповідно вихід із Чорного моря!
Тепер вони кажуть розмінуйте порти(щоб нам завтра легше було висадити десант), та іх ні вмс пройдуть у середземне море!
#УЙ - вам в дупцю!
СЛАВА УКРАЇНІ!
ГЕРОЯМ СЛАВА!
А конячка хає жує овес.