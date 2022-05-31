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война (46661) зерно (995) Лавров (2204) порт (678) Россия (91225) Средиземное море (80)

РФ обеспечит беспрепятственный проход судов с зерном в Средиземное море, но при условии разминирования портов в Украине, - Лавров

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

лавров

Глава МИД РФ Лавров заявил, что Россия обеспечит беспрепятственный проход судов с зерном, но при условии разминирования портов Киевом.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РИА Новости.

"Если Киев решит проблему разминирования портов, то ВМФ России обеспечит беспрепятственный проход судов с зерном в Средиземное море", – отметил министр.

Читайте: Франция играет одну из инициативных ролей в разжигании неонацизма в Украине, - Лавров
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Топ комментарии
+74
Йдіть накуй рашисти разом зі своїм говорячим конем.
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31.05.2022 13:03
+64
Хочуть розмінування, щоб потім вільно підійшли десантні кораблі. На зерно їм начхати.
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31.05.2022 13:06
+44
Крім них самих там ніхто нічого не мінував.
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31.05.2022 13:08
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Йдіть накуй рашисти разом зі своїм говорячим конем.
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31.05.2022 13:03 Ответить
Боюся, зелень так не думає. Вони ж повірили, що з білорусі нападу не буде. 🤔
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31.05.2022 13:17 Ответить
не пишите галимый бред вы хоть новость читаете внимательно и так сказать что говорят- а что имеют ввиду... типа мы захватчики будет под дулом сопровождать гражданские суда с зерном Украины.... а вы еще хахлы нам мины снимите- чтобы мы захватили порт Одессы и Николаева и Южного с Черноморском... или типа мы хотим а Украинцы типа не такие и дурные нас вообще не должно волновать чей и у кого голод.. хоь нафиг спалим то зерно переробымо у муку и будем мукой торгвоать так еще выгодней муку импортирвоать и причем дороже будет чем голое зерно нашим бы евреским придуркам вов алсти давно бы сосчитать гешефт зерно и мука разница по цене в 2 раза за тонну...в пользу мукиа места занимает куда меньше тонна зерна навалом и тонна муки складировананя это огромная разница даже если судном грузить а муку можно вагонами отправлять любыми товарные полувагоны контейнеры и зерновозами..
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31.05.2022 13:22 Ответить
Ну вони ж думають шо махмуди кашу з зерна зразу варять
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31.05.2022 13:31 Ответить
Мука взрывоопасна.
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31.05.2022 13:54 Ответить
тебе бы еще и ум иметь, тогда не равнял бы муку=зерно!
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31.05.2022 14:05 Ответить
Мене дуже цікавить таке питання- а ЧОМУ УКРАЇНУ повинен хвилювати голодомор десь у якої африканської країни? Їх дуже хвилює, що в нас тисячи громадян гинуть кожний день? Чому нас повинні хвилювати біженці з Афріки в єуропу, коли ця єуропа нас змушує до поразки та сдачі нашої території? Да, якись гроши ми не отримаємо за зерно, але хай клята єуропа чухає свої яйця самостійно та вирішує питання не "занепокоїнням" ще й за наш рахунок, а нарешті силою проти *****, досить вже слухати іх продажні казки та відверту брехню за гроші *****. Й ще і побільше ім біженців з уселяких сомалі та габонів, які крім мародерити та клянчити гроші більш нічого не вміють та не бажають робити.
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31.05.2022 13:26 Ответить
Особенно голод грозит в тех странах которые подчиняются Рашке и постоянно в ООН голосуют против Украины
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31.05.2022 13:32 Ответить
Хотя бы потому, что сейчас это главный источник поступления валюты в страну. Кроме того, производители должны вернуть понесенные затраты на производство зерна.
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31.05.2022 13:47 Ответить
Зерно может выкупить и государство для стратегических запасов. Чтобы через пол года не кричать и не закупать импортное в 10 раз дороже. А то что государство у нас не смотрит на три шага вперед показывает дефицит топлива и оружия и это факт
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31.05.2022 18:24 Ответить
а потом его мыши поедят...
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01.06.2022 00:15 Ответить
Я також давно кажу, зелене за Африку переживає більше ніж за українців
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31.05.2022 14:18 Ответить
Схоже друзі домовилися - одні не дають РСЗО, а інші випускають для них наше зерно.
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31.05.2022 13:27 Ответить
Троянским конём если что...Разминируйте свои порты - наша эскадра будет готова их захватить...
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31.05.2022 15:37 Ответить
Чонгар уже разминировали...
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31.05.2022 15:38 Ответить
Только одно появляется в ответ - мерзавцы.
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31.05.2022 13:04 Ответить
Хочуть розмінування, щоб потім вільно підійшли десантні кораблі. На зерно їм начхати.
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31.05.2022 13:06 Ответить
Крім них самих там ніхто нічого не мінував.
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31.05.2022 13:08 Ответить
Ны! Там "трохи не так! Наші (скоріш всього) замінували підступи до портів у своїх територіальних водах Мають повне право Коли виставляються мінні поля (хоч в морі хоч на суші) то залишають "коридори" для проходу власних суден Вони - секретні Саме по них і можуть виходить в море будь-які кораблі (ключаючи і цивільні) Але потрібен лоцман який буде їх вести
Для того щоб попередить вихід наших кораблів у море кацапи накидали своїх мін Карти їх мінних полів у нас немає А у них нема наших
А Лавруха "дурня включає" - вимагає щоб наші познімали ВСІ міни по акваторії
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31.05.2022 13:37 Ответить
Пиз..й галопом за корабликом, падло
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31.05.2022 13:07 Ответить
Заходу треба перестати слухати цього довбой@ба. Інакше це все контрпродуктивно.
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31.05.2022 13:07 Ответить
ВМФ РФ іде у слід за крейсером Москва.
Нам їхня участь даром не потрібна. Хочуть вирішити проблему, нехай відійдуть на безпечну для нас відстань.
Це означає наступне - ви розмінуйте шляхи для висадки морського десанту, а ми наженемо свої кораблі, вам під саму Одесу, під приводом гумконвоїв...
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31.05.2022 13:07 Ответить
На безпечну відстань, тобто, десь у район Мурманська...
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31.05.2022 19:16 Ответить
азовців вже на смерть здали, давайте розмінуємо порти, і взагалі какая разніца, го тріколори вєшать і слався атєчєство учіть, а чому ні, зерно ж абізянам і аладинам потрібно дуже, їх же дуже шкода!
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31.05.2022 13:07 Ответить
азовців вже на смерть здали
...какая разніца,

Оцінка відмінно. ))

за цитування методички порохобота ))
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31.05.2022 13:49 Ответить
Нема чим крити, Павло! Ти ж не дурний? Приймай правду в очі, якщо ти ще чоловік!
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31.05.2022 14:10 Ответить
"Багато мешканців Херсонської області прямують у бік Запоріжжя з вантажем власноруч вирощених огірків, полуниці та інших типових для цього часу овочів, фруктів і ягід. Окупанти примушують все викидати перед блокпостом, не соромлячись кажуть, що це "російські товари" і "нічого хохлів годувати", - написав Андрющенко.

За його словами, через це сотні кілограмів продуктів і тисячі недоотриманих гривень гниють на дорозі та узбіччях.

"Голодомор давно став невіддільною частиною геноциду українців з боку росіян. Просто лють", - підсумував Андрющенко. https://gazeta.ua/articles/np/_nichogo-hohliv-goduvati-u-zaporizkij-oblasti-okupanti-vdalisya-do-novih-znuschan-/1091539
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31.05.2022 13:07 Ответить
А чого ще можна очікувати від нащадків тих тварюк, які вбивали українців голодом, під час радянської окупації..
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31.05.2022 13:10 Ответить
Вся кацапня ( без винятку ! ) повинна бути знищена .
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31.05.2022 13:58 Ответить
топити треба той вмф параші,
ставлять умови на умові
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31.05.2022 13:08 Ответить
Шош ты фрайер сдал назад?
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31.05.2022 13:09 Ответить
Для них "!БЕЗПЕРЕШКОДНИЙ" це не будуть стріляти по пароходам,бомбардувати та таранити їх. А міни, які накидали в море, нехай витягає Україна бо ми, як сама миролюбива країна, тут не при делах. Мерзавець, одним словом.
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31.05.2022 13:09 Ответить
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31.05.2022 13:10 Ответить
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31.05.2022 13:12 Ответить
"Хто саме підписався під рішенням, що до вторгнення не треба готуватися і евакуювати людей?" - Ю. Бутусов https://www.youtube.com/watch?v=0sB-Z5TAVKE
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31.05.2022 13:12 Ответить
ви ще не бачили рашкованського троянського коня ?
ну то дивіться:


дьошево!
під прикриттям іноземних зерновозів хотять висадити десант в Одесі
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31.05.2022 13:12 Ответить
Приплинь приплинь кацапчику,
Близесенько до бережка.
Дамо тобі гарпунчика,
А, може, і нептунчика!
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31.05.2022 13:12 Ответить
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31.05.2022 13:15 Ответить
Прийшли в чужий дім, зв'язали дружину а в чоловіка вимагають купити змазку і презики щоб не так боляче було... і щоб не заразити її...
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31.05.2022 13:14 Ответить
Когда эта цирковая лошадь исчезнет
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31.05.2022 13:14 Ответить
І яким чином заміновані українськи порти заважають вивозу зерна, звісно якщо не враховувати той факт що це заважа російському флоту захватити ці самі порти?
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31.05.2022 13:14 Ответить
лошадь сегодня не та

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31.05.2022 13:14 Ответить
Треба все везти отруєним, хоч крисіном, хоч блідою поганкою, нехай беруть куштують
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31.05.2022 13:15 Ответить
Думаю, минные тральщики НАТО справятся с этой задачей.
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31.05.2022 13:15 Ответить
А шостий флот США справиться із конвоюванням зерновозів

а іначе - ніяк!
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31.05.2022 14:16 Ответить
Увесь кацапский флот на дно..потім сами розберемося.
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31.05.2022 13:16 Ответить
Кобила нациська, іди накуй.
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31.05.2022 13:17 Ответить
А завтра мы высадим туда десант
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31.05.2022 13:18 Ответить
staraja kljacha lavrusha opjatj ******
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31.05.2022 13:19 Ответить
Тримай відповідь від України і не кажи що мало.
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31.05.2022 13:19 Ответить
Не верьте этой армянской лошади!! Он врёт хуже путина и Зеленского!!
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31.05.2022 13:22 Ответить
+100500!!!
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31.05.2022 14:43 Ответить
партнеры не трахайте себе и украине мозги,дайте нормальные стволы
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31.05.2022 13:22 Ответить
Ага. А потім лавровая коняка додасть, що ще вмф рф має зайти просто в Одесу, щоб "забезпечить безперешкодний прохід суден із зерном" прямо з порту, бо інакше кацапстан "ні может гарантіравать"
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31.05.2022 13:22 Ответить
Конь конечно тварь , но позиция всего мира тоже удивляет. Помимо Украины и Грузии, есть и другие черноморские страны НАТО Турция, Румыния , Болгария. засрашка диктует свои правила для всего Черного моря, а все молчат и откровенно сцут . По сути они оккупировали целый регион, а не только нашу страну, а Запад как мантру повторяет бредни про недопустимость дальнейшей эскалации.
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31.05.2022 13:22 Ответить
Так так. Вони з агресора перевтіляться в охоронців караванів українського зерна.
Як же ти їх будеш топити Гарпунами? На Зміїному вже окопались. ПВО для того щоб збивати крилаті ракети розмістили. Та й мирні домовленності вже Ердоган приготував.
Ось захоплять Луганську та Донецьку області та й мирову угоду.
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31.05.2022 13:22 Ответить
Каким боком украинские порты к безопасному коридору по Черному морю? Разве только что рашисты хотят прорваться через разминированные порты
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31.05.2022 13:23 Ответить
а що таке, гарпунів злякались?
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31.05.2022 13:25 Ответить
Терористам не можна вірити ні на йоту.
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31.05.2022 13:25 Ответить
Я бы вообще стретегическое зерно не продавал а перерабатывал и прятал на следующий год. Разве что в обмен на оружие которое нам не дают. Годод африканских и индийских папуасов которые сидядт на кукане кремля меня мало волнует. Пускай те страны которые выкормили и умиротворяли ***** все эти годы теперь сосут лапу.
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31.05.2022 13:27 Ответить
Молодець, а через три місяці новий урожай ти де будеш складати, якщо сховища вже заповнені? Крім того Україна споживає 25% зернових, які вирощує решта продаються. Добре, що такі як ти не керуюють державою.
Якраз Україна і викормлювала і умиротворяла ***** купуюючи в росії природні ресурси і продовжує качати їхні нафту і газ. З росією у нас завжди був найбільший товарооборот, причому не в нашу користь, тому перш ніж щось писати включай розум.
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31.05.2022 13:56 Ответить
Ну, результат тих, які зараз керують, чудово видно. Накерували, величезна дяка, уклін по пояс (ні).
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31.05.2022 14:14 Ответить
В Чорному морі 58 кацапських військових суден. Невідомо чи в це число входять 4 підводних човни "Варшавянка". Тоді виходить 62 обєкта. І це все потрібно знищити для того щоб почати розмінування. Жодну з цих лоханок по захищеності не можна навіть порівнювати з "москвою" яка вже на дні.
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31.05.2022 13:27 Ответить
И пляжи разминировать???
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31.05.2022 13:28 Ответить
как жеж любит каняка, (как и уся рашка) думать себе шо они хитрее одесского ребе...)))
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31.05.2022 13:29 Ответить
Щоб не було проблем, треба спершу знищити чєрноморский флот. Умови воно ставить! Коняка старезна!
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31.05.2022 13:29 Ответить
Мерин.
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31.05.2022 13:36 Ответить
Неужели еще есть дураки которые поверят что **** даст вам беспрепятственно вывезти украинское зерно с Украины? Он вам устроит *зеленый коридор*. Или расстреляет баржи с зерном или захватит на выходе из порта и будет требовать свои хотелки.
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31.05.2022 13:30 Ответить
тут здається інша "надідея"...

косяпен пробують підставити Україну -щоб та сама визнала,що замінувала акваторію Чорного моря...

тобто Україна визнає,що замінувала порти з військової потреби,а рашенпропаганда подасть ,що все Чорне Море..
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31.05.2022 13:53 Ответить
Ха, мобудь шото не то, мабудь не получаеця спижене зерно толкнуть, теперь нужно что-то *******. *** вам за воротник, джрите нефть и газом закусывайте.
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31.05.2022 13:31 Ответить
Рашисты тратят на один день войны годовой бюджет мегаполиса
https://www.youtube.com/watch?v=31xVlsCETMA

Гроза морей, лядь.
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31.05.2022 13:35 Ответить
Проблема даже не в том, что Лавров ****** - это понятно.
Проблема даже не в организации вооруженных конвоев сопровождения 3-х стран.
Проблема в отсутствии протоколов реагирования. Т.е. допустим кто-то согласится сопровождать наше зерно (Турция, Румыния, Болгария и т.п.). Мордор 100% устроит какую-нибудь хитрожопую провокацию в стиле "Это не мы. А вы докажите". Так вот в случае такой провокации, будет происходить ЧТО?
Вангую: Н И Ч Е Г О. В портах Украины уже были обстрелы судов под флагами 3-х стран. И что после этого произошло? Н И Ч Е Г О.
Именно поэтому никто из 3-х стран не хочет вписываться в "вооруженное сопровождение" зерна. Воевать с РФ не хотят и выглядеть идиотами и слабаками тоже не хотят.
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31.05.2022 13:39 Ответить
Ну, идиотами они уже выглядят, причем, хитро выкрученными! А договариваться нужно с достойными народами: англичанами, американцами, поляками и прибалтами. Все остальные - дорожная пыль, если не сказать круче..
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31.05.2022 14:08 Ответить
надо сначала завершить предыдущую "договоренность" - обмен сдавшихся в плен с Азовстали
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31.05.2022 13:40 Ответить
Какие порты контролирует Украина - разминировать нельзя. Лошадь вообще ***** не должно, что у нас на берегу творится. А оккупированные порты пусть оркисами разминируют и дадут украинским грузовикам сгружать там товар на иностранные судна.
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31.05.2022 13:48 Ответить
орки сами* пусть разминируют оккупированные ими порты
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31.05.2022 13:48 Ответить
У СЕРЕДЗЕМНЕ МОРЕ?
Ну **** і хитросракі, вже нічому вражатися!
Всі звернули увагу на висловлювання - у середземне море!
Справа в тому що Туреччина закрила прохід військовим кораблям рашки і відповідно вихід із Чорного моря!
Тепер вони кажуть розмінуйте порти(щоб нам завтра легше було висадити десант), та іх ні вмс пройдуть у середземне море!
#УЙ - вам в дупцю!

СЛАВА УКРАЇНІ!
ГЕРОЯМ СЛАВА!
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31.05.2022 13:58 Ответить
Розмінувати порти? А яке це має відношення до проходу цивільних судів чорним морем? Це проблеми ЗСУ як їх цілими з портів вивести 😉
А конячка хає жує овес.
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31.05.2022 13:59 Ответить
Делаем макароны, крупы и муку сами в Украине. Продаем готовый продукт. Вуаля. Деньги, рабочие места, зарплаты, налоги. Все равно половина трудоспособного населения не работает сейчас. Временно станут макароноделами.
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31.05.2022 13:59 Ответить
Ага, зараз. Починайте вже затоплювати свій флот у севастопольській бухті, бо можете не встигнути.
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31.05.2022 14:00 Ответить
Уроди! Як такі народжуються? Нема про що з ними говорити! Президента не розумію!!!
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31.05.2022 14:01 Ответить
Злодій дозволить автовласнику виїжджати на своєму авто з двору, але за умови, що він відключить сигналізацію...
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31.05.2022 14:08 Ответить
Пусть те страны, для которых предназначалось зерно с Украины, беспокоятся чтобы у них не было голода, пусть присылают войска, оружие, помогают Украине и себе. В противном случае чтобы зерно не досталось России, придется его уничтожить.
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31.05.2022 14:11 Ответить
перерабатывать надо, а не уничтожать
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01.06.2022 00:19 Ответить
Наші порти не повинні тебе, собака бешена, хвилювати. Навіть якщо ми їх розмінуємо тобі їх не бачити, як свого пісюна без люстерка.
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31.05.2022 14:20 Ответить
Росія ,навіть обіцяючи проведення мирного Вашого богослужіння ,окупує Ваш храм,перестріляє всіх прихожан , і посадить в нього, слугу в рясі рашистського диявола.
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31.05.2022 14:33 Ответить
Росія - гамно і йде ***** . Разом з говор'ящим конем .
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31.05.2022 14:49 Ответить
Та идите вы все пид..ы нах, мы вообще ничего не должны сейчас никому продавать или будем продавать очень дорого и на наших условиях. В крайнем случае будем хранить деньги в зерне что сейчас более надежно чем в золоте или дебильном биткоине (зерно при правильном хранении свободно хранится 3-5 лет).
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31.05.2022 15:01 Ответить
коли "Київ вирішить проблему розмінування портів" ВМФ Росії буде годувати крабів, бичків та барабульку
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31.05.2022 15:37 Ответить
Гарпуны есть,теперь можно.Тем более,что все нет необходимости разминировать,проделать фарватеры и вперед.Только вот гарант вызывает серьезные сомнения.
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31.05.2022 15:49 Ответить
ТА ПІШОВ ТИ КАЦАП ПО АДРЕСІ РУСКОГО КОРАБЛЯ
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31.05.2022 16:38 Ответить
Розмінування українських портів під час війни? Україна сама розбереться що і коли розміновувати. Головне, що Україна гарантує безпечний захід в українські порти і вихід з них. Все інше---хворобливі фантазії цієї коняки.
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02.06.2022 12:01 Ответить
 
 