В случае нового штурма первый рубеж обороны Киева оборудуется на большом расстоянии от города, - КГВА
Новости Цензор.НЕТ Киевские новости Война в Украине
Первый рубеж обороны Киева на случай нового штурма российских захватчиков строится на большом расстоянии от столицы.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Киевская городская военная администрация в Telegram.
"Если будет повторный штурм, избежать повреждений мы не можем, но, чтобы максимально их уменьшить, первый рубеж обороны Киева оборудуется на большом расстоянии от города, чтобы сделать невозможным применение в первую очередь артиллерийских подразделений противника", - говорится в сообщении.
"К встрече с врагом нужно быть готовым, даже если такой сценарий кажется невозможным", – говорится в сообщении.
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Слава ВСУ та ї Героям, Слава Україні!!!