РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
15467 посетителей онлайн
Новости Война в Украине Война
1 059 6
АЭС (479) война (46661) Укргазбанк (31) Энергоатом (377) ядерное топливо (170)

"Энергоатом" получил кредит в сумме 1,5 млрд грн на закупку американского ядерного топлива

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

енергоатом

ГП "НАЭК "Энергоатом" получил от АБ "Укргазбанк" кредит в сумме 1,5 млрд грн. Эти средства будут направлены на закупку свежего ядерного топлива у американской компании Westinghouse в 2022 году.

Об этом сообщает пресс-служба "Энергоатома", передает Цензор.НЕТ.

ГП "НАЭК "Энергоатом" в начале военной агрессии РФ отказалось от российского ядерного топлива и заявило о его замещении американским.

В "Энергоатоме" отмечают, что привлеченные кредитные средства позволят увеличить закупку американского топлива и обеспечить эффективную работу энергоблоков украинских АЭС после отказа от российского ядерного топлива.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Энергоатом" полностью отказывается от закупки российского ядерного топлива

"Мы высоко ценим наше стратегическое партнерство с Укргазбанком, который в сложное военное время подставил плечо атомной энергетике Украины. Это также вклад в нашу общую Победу!" – добавил руководитель Энергоатома Петр Котин.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
НАЕК "Енергоатом" закінчив 2020 рік зі збитком в 4,8 мільярда гривень, при тому, що попередні роки були для компанії прибутковими. В "Енергоатомі" стверджують, що збиток виник через незалежні від підприємства обставини, проте є підстави в цьому засумніватися. "Апостроф" з'ясовував, що відбувається в НАЕК, чи загрожує компанії банкрутство і яким боком до "Енергоатому" причетні всюдисущі олігархи.
показать весь комментарий
31.05.2022 13:53 Ответить
причина одна - 73 % д0вб0й0бів віддали країну в управління піськограю і зешоблі.
показать весь комментарий
31.05.2022 15:34 Ответить
крок 1-У 2020р Деркач та Шефір встановлюють контроль над енергоатомом крок 2- енергоатом у 2020р отримав збитки 4,8млд грн(у 2018 р прибуток-4,8 млд грн,у 2019-пибуток 3,6 мрд).уУ 2022 бере кредит 1,5млдгрн. Нічого не дивує?Збігу ніякого ніхто не бачить?
показать весь комментарий
31.05.2022 14:17 Ответить
Интересно, а Запорожскую АЭС тоже собираются обновлять?
показать весь комментарий
31.05.2022 14:32 Ответить
там не все так однозначно / єта спорная станція / все буде вирішуватися шляхом перемовин
показать весь комментарий
31.05.2022 15:35 Ответить
 
 