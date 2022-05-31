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Рашисты не разрешают фермерам продавать черешню в оккупированном Мелитополе, - мэр Федоров

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

черешня

В оккупированном Мелитополе начался сбор черешни, но рашисты не разрешают фермерам самим продавать урожай.

Об этом заявил мэр Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"За несколько дней до сбора черешни рашисты собрали всех фермеров, которые выращивают ее в больших объемах, и предложили им "сотрудничество": они забирают всю черешню под реализацию, а затем передадут какие-то средства. Так что сбор урожая начался, но фермеры могут остаться без денег ", – рассказал глава города.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оккупанты в Мелитополе с начала войны похитили более полутысячи гражданских, - мэр Федоров
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Топ комментарии
+32
А каким лохом чтобы выбрать Зе шоблу?? За кого те фермеры голосовали
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31.05.2022 13:53
+22
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31.05.2022 14:00
+21
"а потім передадуть якісь кошти"

Яким треба бути лохом, щоб повірити шо вони віддадуть гроші?
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31.05.2022 13:51
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этим фермерам пофиг на кого работать
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31.05.2022 13:51 Ответить
"а потім передадуть якісь кошти"

Яким треба бути лохом, щоб повірити шо вони віддадуть гроші?
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31.05.2022 13:51 Ответить
А каким лохом чтобы выбрать Зе шоблу?? За кого те фермеры голосовали
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31.05.2022 13:53 Ответить
лохом?а у них вибір є?під дулом автомата було просто приказано собирати врожай на питання а гроші?"потом как то отдадим и начали ржать"так було в оригіналі
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31.05.2022 14:16 Ответить
Одна черешня в голові...
На Всяк випадок....
Війна йде....
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31.05.2022 13:54 Ответить
шо ви таке пишете? то не черешня - агінь! як тепер без неї?
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31.05.2022 13:56 Ответить
Наприклад, я навіть не знаю, як я буду без черешні. Для мене черешня - це все: і тістечка, і цукерки, і фрукти, і ягоди. Я починаю про неї мріяти ще взимку.
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31.05.2022 14:00 Ответить
Приїдеш до мене на дачу, там тієї черешні хоч дупою їж. Насадив в свій час, тепер і вирубати жалко і діти вже дорослі їм вона побарабану. Правда буде десь через дві три неділлі. Шо шпаки пожеруть, шось самі поїмо, а решта пообсипається, згребу та викину...
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31.05.2022 14:05 Ответить
❤️😘💙💛 .
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31.05.2022 14:27 Ответить
Якщо в Києві, то я с дітьми приїду. Моя в Кириливці не доступна тепер черешня 😭
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07.06.2022 21:18 Ответить
Я знаю як будеш без черешні - не помреш.
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31.05.2022 14:12 Ответить
Та я і без хліба не помру, бо не їм його.
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31.05.2022 14:25 Ответить
СССР 2.0
Голодомор 2.0
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31.05.2022 13:55 Ответить
Фермерам необходимо было защищать Юг Украины, а теперь пусть они идут со своей черешней за русским кораблем
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31.05.2022 13:55 Ответить
чим? Лопатами?
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31.05.2022 13:57 Ответить
Чем защищать? Черешней в кацапов кидаться?
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31.05.2022 13:59 Ответить
Ага, рогатку с веток черешни сделать и метать ягодами по танкам.
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31.05.2022 14:40 Ответить
Черешня это святое
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31.05.2022 14:02 Ответить
Зебіли такі зебіли, ну що тут скажеш. Може тоді до голови не йде той факт, товаришу, що південь тупо злили? Ми не Швейцарія, не лежать у кожного з нас вдома в сейфі автомати й штурмові гвинтівки з купами патронів. Чим захищаться мали люди, яких зе-влада "********"? Кидать черешнею в орків? Кидаться з ножем на танк?
Ідіот, мля.
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31.05.2022 14:07 Ответить
ТО почитай, клоун, що в Херсоні місцеву самооборону заїхали БТРи і посікли всіх.
то це з АК. А що могли зробить фермери? Злили ,так , злили фермерів якраз ,працювали і платили налоги Україні. Злило вище керівництво і про це все більше починають говорити всі.
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31.05.2022 14:34 Ответить
Незабаром черешня буде на ринках раські, як херсонська полуниця.
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31.05.2022 13:57 Ответить
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31.05.2022 14:00 Ответить
Дочекались асвабадітєлєй? Мелітополь, 09.04.2014.
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31.05.2022 14:00 Ответить
У мене знайомий зараз в Севастополі, їздив до дітей, не встиг виїхати перед 24-м лютого. Розповідає, що на ринках море всього з херсонщини: риба, помідори, огірки. Орки забирають, привозять і продають за зниженими цінами.
Тепер з*явилась і черешня...
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31.05.2022 14:03 Ответить
Та хай пожеруть покидьки (порядна людина краденого не купує!!!) перед зачисткою халявно-краденого. Сподіваюсь останній раз в житті...
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31.05.2022 14:08 Ответить
Нехай і сидить в Севасі той ********** знайомий.
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31.05.2022 14:12 Ответить
Фермеры были в дохлом совке вне закона... бабкам разрешали только семки продавать...,5 коп.стакан...добро пожаловать в дохлый ссср...о котором так скулит плешивый КГБшный чмошник...
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31.05.2022 14:08 Ответить
Оно, конечно, легко заклеймить фермеров, сдавшим черешню оркам. Но дело в том, что у фермеров есть семьи - и им надо ПРОСТО есть. Чтобы не умереть. И надо покупать тапки. И трусы.
Так что вопрос задавайте тем (во власти), кто СДАЛ Юг Украины путину.
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31.05.2022 14:11 Ответить
Рашисты все отбирают и гонят на окупированный крым по заниженным ценам. Чтобы крысчаны радовались за окупацию херсонщины и Украины.
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31.05.2022 14:19 Ответить
За халявный товар Бог всегда накажет...
Притчу о первой гражданской войне на Земле не забыли...между Авелем и Каином...?
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31.05.2022 14:30 Ответить
irenka ko ,если нужна черешня приезжайте в Днепр , могу поделиться, в июне
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31.05.2022 15:01 Ответить
Так этим *********-ФеРМЕРАМ из Херсонщины ТАК и надо!!многие из них ХОтели на черешне и клубнике и от продажи зерна, разбогатеть надеялись обогатится при России!! Ждали россию!! Не пошли воевать за Украину, и ждали асфабодителей!! А *** вам предатели -фЕрмеры а не прибыль от русни в Крыму!!!!!!! Показывают по ТВ этих ******,,и толстомордых !! Совсем от алчности разум потеряли!!!
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31.05.2022 16:03 Ответить
Когда Сталин хапнул Западную Украину, советский народ впервые увидел шоколад. Его привезли в Совок из окупированного Львова из шоколадной фабрики. Кивеляни бегали смотреть, ой а шош это такое! Потому что уже збыли вкус нормальных продуктов при совке.
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31.05.2022 18:17 Ответить
Автор статьи ********, который даже не живёт в Мелитополе
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01.06.2022 22:00 Ответить
 
 