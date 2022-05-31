7 530 35
Рашисты не разрешают фермерам продавать черешню в оккупированном Мелитополе, - мэр Федоров
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
В оккупированном Мелитополе начался сбор черешни, но рашисты не разрешают фермерам самим продавать урожай.
Об этом заявил мэр Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"За несколько дней до сбора черешни рашисты собрали всех фермеров, которые выращивают ее в больших объемах, и предложили им "сотрудничество": они забирают всю черешню под реализацию, а затем передадут какие-то средства. Так что сбор урожая начался, но фермеры могут остаться без денег ", – рассказал глава города.
Читайте на "Цензор.НЕТ": Оккупанты в Мелитополе с начала войны похитили более полутысячи гражданских, - мэр Федоров
Топ комментарии
+32 Oleg S. 416831fd
показать весь комментарий31.05.2022 13:53
+22 частный сектор
показать весь комментарий31.05.2022 14:00
+21 Зэлэный_Змий
показать весь комментарий31.05.2022 13:51
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Яким треба бути лохом, щоб повірити шо вони віддадуть гроші?
На Всяк випадок....
Війна йде....
Голодомор 2.0
Ідіот, мля.
то це з АК. А що могли зробить фермери? Злили ,так , злили фермерів якраз ,працювали і платили налоги Україні. Злило вище керівництво і про це все більше починають говорити всі.
Тепер з*явилась і черешня...
Так что вопрос задавайте тем (во власти), кто СДАЛ Юг Украины путину.
Притчу о первой гражданской войне на Земле не забыли...между Авелем и Каином...?