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Более 500 км улиц и дорог расчищено в Киевской области, обеспечен проезд 19 временными переправами, - "Укравтодор"

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

дорога,стоянка

Дорожные службы расчистили 506 километров коммунальных улиц и дорог государственного значения в Киевской области.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода, об этом сообщает Государственное агентство автомобильных дорог "Укравтодор".

"Дорожники расчищают разминированные улицы Бучи, Ирпеня, Макарова, Бородянки, Ворзеля, Горенки, Гостомеля и с. Озера от сгоревшей техники, грязи и поваленных деревьев. Чтобы обеспечить надлежащий проезд, проводится ликвидация ямочности, обновление разметки и знаков. 264 км работы в этих населенных пунктах не прекращаем, в частности, вывозим тонны строительного мусора", – говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что очищено 242 км дорог международного, регионального и территориального значения.

Кроме того, в Киевской области обеспечен проезд 19 временными переправами для транспортного сообщения населенных пунктов региона со столицей, пострадавших от российской агрессии, добавили в "Укравтодоре".

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Автор: Анастасія Потіха
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В сторону бяшек дороги мають бути додатково добиті "в гівно", заміновані і захаращені. Мости знищені. Бяшки мають бути ізольовані як чумні почвари, жити в кацапському лепрозорії і виконувати національний гімн на балалайці.
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31.05.2022 14:15 Ответить
вэликэ будивныцтво
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31.05.2022 14:19 Ответить
Що ж кацапи наробили, знищили 500 км доріг, в які Володя закопав половину бюджету на оборону. Буде "явка з повинною", що помилився і не туди витратив державну казну?
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31.05.2022 15:34 Ответить
 
 