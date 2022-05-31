РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
12842 посетителя онлайн
Новости Война в Украине Война
5 228 13
армия РФ (15344) война (46661) граница (4734) обстрел (20119) Россия (91225) Сумская область (1837) Черниговщина (1342)

С территории РФ продолжаются обстрелы приграничных населенных пунктов на Черниговщине и Сумщине, - ОК "Північ"

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

сумщина

Оккупанты продолжают обстреливать с территории Российской Федерации пограничные населенные пункты Черниговщины и Сумщины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Оперативного командования "Північ".

Так, с 9:10 до 9:15 наблюдатели зафиксировали около 8 взрывов (приходов) в направлении Фотовижа.

Потерь среди личного состава и техники нет.

"В 13:10 вблизи Леоновки зафиксировано 4 взрыва (прихода) по территории Украины. Потерь среди личного состава и техники нет. О потерях среди местного населения или повреждении гражданской инфраструктуры информация не поступала", - говорится в сообщении.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Люди погибали в кроватях": Последствия ночного ракетного удара оккупантов по Славянску. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: Анастасія Потіха
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+4
Безкарність стимулює кацапів коїти злочини. Вже пора оголошувати ультиматум - "око за око".
показать весь комментарий
31.05.2022 14:12
+2
Когда-нибудь им надоест и они перестанут. Но это не точно.
показать весь комментарий
31.05.2022 14:00
+2
Неначасі
показать весь комментарий
31.05.2022 14:22
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Когда-нибудь им надоест и они перестанут. Но это не точно.
показать весь комментарий
31.05.2022 14:00 Ответить
Безкарність стимулює кацапів коїти злочини. Вже пора оголошувати ультиматум - "око за око".
показать весь комментарий
31.05.2022 14:12 Ответить
Так дайте здачі, попустить тоді.
показать весь комментарий
31.05.2022 14:15 Ответить
Неначасі
показать весь комментарий
31.05.2022 14:22 Ответить
👇
https://twitter.com/i/status/1531590576516304897
показать весь комментарий
31.05.2022 14:16 Ответить
Может, начать им отвечать? Какого черта они обстреливают безнаказанно?
показать весь комментарий
31.05.2022 14:20 Ответить
На рабZee Шариковы закончились...призвали типа пополнение 65 летних дедов..
Которые в атаку не бегают...палят с арты дальнобойной да с самолетов ...по мирным городам...
Шакалы мавзолейные...
показать весь комментарий
31.05.2022 14:26 Ответить
показать весь комментарий
31.05.2022 14:31 Ответить
Хтось може пояснити, чому не відповідаємо?
показать весь комментарий
31.05.2022 14:52 Ответить
Чтобы США из-за воплей кацапов не передумал дать нам свои системы залпового огня.
Даже с обычными зарядами.
показать весь комментарий
31.05.2022 15:19 Ответить
не відповідаємо, бо бздошно йухло розсердиться
показать весь комментарий
31.05.2022 15:44 Ответить
Якби мій сусід став гатити мені паркан, то була би бита камінюкою його дурна макітра.
показать весь комментарий
31.05.2022 15:23 Ответить
 
 