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С территории РФ продолжаются обстрелы приграничных населенных пунктов на Черниговщине и Сумщине, - ОК "Північ"
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Оккупанты продолжают обстреливать с территории Российской Федерации пограничные населенные пункты Черниговщины и Сумщины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Оперативного командования "Північ".
Так, с 9:10 до 9:15 наблюдатели зафиксировали около 8 взрывов (приходов) в направлении Фотовижа.
Потерь среди личного состава и техники нет.
"В 13:10 вблизи Леоновки зафиксировано 4 взрыва (прихода) по территории Украины. Потерь среди личного состава и техники нет. О потерях среди местного населения или повреждении гражданской инфраструктуры информация не поступала", - говорится в сообщении.
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Которые в атаку не бегают...палят с арты дальнобойной да с самолетов ...по мирным городам...
Шакалы мавзолейные...
Даже с обычными зарядами.