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Новости Война в Украине Война
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Ахметов (2002) война (46661) Мариуполь (5562) ММК им. Ильича (66) порт (678) хищение (657) металл (76) Пушилин (129) Азовсталь (354)

Оккупанты "ДНР" отчитались об отправке в РФ первого судна с украденным металлом

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

метал,маріуполь

Российский сухогруз вышел сегодня из порта оккупированного Мариуполя с грузом украденного у украинских собственников металлопроката. Об этом пишут сепаратистские СМИ.

Об этом пишут подконтрольные оккупантам СМИ, передает Цензор.НЕТ.

"Это первое судно, которое с грузом отправилось в рейс из этой морской гавани после освобождения города… Загрузка началась несколько дней назад. Плавкраном грузилась продукция металлопроката ", – говорится в информации.

"Сегодня 2500 тонн горячекатаного листа вышли из Мариупольского порта, судно направилось в Ростов", – уточнил объемы украденного и направление его отправки главарь самопровозлашенной "ДНР" Денис Пушилин.

Ранее директор Мариупольского порта Игорь Барский сообщал, что оккупанты хотят украсть металл на $170 млн, находящийся в порту Мариуполя. По его словам, на территории предприятия на начало боевых действий оставалось около 200 тысяч тонн металла и чугуна стоимостью более 170 миллионов долларов. Его подавляющее количество принадлежит компании "Метинвест" Рината Ахметова. До начала полномасштабного вторжения РФ в Украину эта продукция готовилась к экспорту в Италию и другие страны.

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Кроме того, бизнесмен Ренат Ахметов сообщал, что готовит судебный иск к РФ, оценив убытки ММК им. Ильича и "Азовсталь" минимум в $17-20 млрд.
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Топ комментарии
+4
а що ж рінат ахметов мовчить, може чекає компенсацію від України?
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31.05.2022 14:26
+4
орки за этим и пришли чтоб убивать разрушать грабить...
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31.05.2022 14:53
+3
Ахметов вкрав в народу а в Ахметова вкрала раша що тут дивного.Ось Європа дасть бабло на відбудову то ми всі здивуємось як швидко виростуть маєтки в Бучі, Гостомелі , Ірпені.
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31.05.2022 14:41
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Окупанти "ДНР" пора вже відзвітувати про відправку до РФ першого судна з вкраденим унітазами
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31.05.2022 14:19 Ответить
вухо ріже це слово "днр" воно колись счезне? вже і українські ЗМІ признали днр якщо називають хай і в дужках??це вже не смішно ми же не в Мордорі видуманої країні днр яка не існує в світі існує тільки в голові орків не можна просто писати в окупованому донбасі або окупованому Маріуполі а так повторюете за кацапами
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31.05.2022 14:25 Ответить
а що ж рінат ахметов мовчить, може чекає компенсацію від України?
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31.05.2022 14:26 Ответить
не може, а чекає! причому не 400 млн. за які купив, а 20 млрд. - от в стільки він оцінив Азовсталь. і полудурок компенсує....
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31.05.2022 15:32 Ответить
Ахметов вкрав в народу а в Ахметова вкрала раша що тут дивного.Ось Європа дасть бабло на відбудову то ми всі здивуємось як швидко виростуть маєтки в Бучі, Гостомелі , Ірпені.
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31.05.2022 14:41 Ответить
от це і є мета *****.
денацифікація, це скиздити зерно
демілітарізація, це скиздити метал.
а руській мір, це вбивства, гвалтування та тортури
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31.05.2022 14:42 Ответить
Чому не потопили?
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31.05.2022 14:43 Ответить
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31.05.2022 14:49 Ответить
орки за этим и пришли чтоб убивать разрушать грабить...
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31.05.2022 14:53 Ответить
НАДО ОТПРАВИТЬ ЭТО СУДНО В ГОСТИ К КРЕЙСЕРУ МОСКВА. СЛАВА ВСУ!
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31.05.2022 15:02 Ответить
мені все одно. хай ахметов переймається. може, купить щось для ЗСУ, крім аптечок.
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31.05.2022 15:49 Ответить
де *** їх та європа з їхніми законами що не можна конфіскувати москальське майно,
а параша може красти українське безкарно
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01.06.2022 01:39 Ответить
 
 