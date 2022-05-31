Турция не поддерживает санкции против России, но не позволит их обходить, - глава МИД Чавушоглу
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Турция не поддерживает санкции Запада против России, но в то же время не позволит их обходить.
Об этом сообщил глава МИД Мевлют Чавушоглу, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Anadolu.
"Мы принципиально против любых форм санкций. Турция заявляет, что поддержит ограничения, вводимые на уровне ООН. Это - принципиальная позиция", - отметил министр.
"Однако это не значит, что Анкара позволит обходить ограничения через Турцию. Мы не разрешим открытие такого канала. Позиция Турции предельно четкая и прозрачная", - добавил Чавушоглу.
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В.М.Гундяєва (Патріарха РПЦ Кирила) включено в новий пакет санкцій ЄС як «відповідального за військові злочини в Україні» разом з винуватцями різанини в Бучі та вірогідною дружиною Путіна Кабаєвою. Про це повідомляють грецькі медіа.
Хитрий поц чудово знає. що Московія має незаконне право вето на будь-які рішення Совбезу ООН і тому жодних обмеженнь проти неї на рівні ООН не може бути.
Він організує туристам шопінг, фірми Турції побігли відкривати свої магазини та офіси в московії на заміну тим які покинули мордор.
А так все добре.
І замовляє ПДЧ в НАТО на самміті в Мадриді. "незрозуміло, чому мій візит в Вільнюс на саммітт ПА НАТО був зірваний - ну то спробуйте без нас, ми будемо тільки раді".
Дивитись відео: https://www.youtube.com/watch?v=f_2fSHiUTu8
Читати текст в телеграм: Петро Порошенко
"Саміт Європейської народної партії, який зараз відбувається в Ротердамі, є історичним. Адже це перший саміт, який партія-лідер Європейського Союзу присвятив Україні. Усі без винятку пропозиції нашої команди потрапили в проект кінцевої резолюції. І щойно були підтверджені на комітеті, де працює наша команда. І я сподіваюся, що сьогодні вони будуть схвалені ЄНП на саміті.
Ми вже готуємо сьомий пакет санкцій, наша мета - зруйнувати використання росією нафти і газу як зброї."