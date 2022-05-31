Турция не поддерживает санкции против России, но не позволит их обходить, - глава МИД Чавушоглу

Турция не поддерживает санкции Запада против России, но в то же время не позволит их обходить.

Об этом сообщил глава МИД Мевлют Чавушоглу, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Anadolu.

"Мы принципиально против любых форм санкций. Турция заявляет, что поддержит ограничения, вводимые на уровне ООН. Это - принципиальная позиция", - отметил министр.

"Однако это не значит, что Анкара позволит обходить ограничения через Турцию. Мы не разрешим открытие такого канала. Позиция Турции предельно четкая и прозрачная", - добавил Чавушоглу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Турция не исключает встречи Зеленского и Путина, - глава МИД Чавушоглу