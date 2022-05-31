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Турция не поддерживает санкции против России, но не позволит их обходить, - глава МИД Чавушоглу

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

туреччина

Турция не поддерживает санкции Запада против России, но в то же время не позволит их обходить.

Об этом сообщил глава МИД Мевлют Чавушоглу, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Anadolu.

"Мы принципиально против любых форм санкций. Турция заявляет, что поддержит ограничения, вводимые на уровне ООН. Это - принципиальная позиция", - отметил министр.

"Однако это не значит, что Анкара позволит обходить ограничения через Турцию. Мы не разрешим открытие такого канала. Позиция Турции предельно четкая и прозрачная", - добавил Чавушоглу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Турция не исключает встречи Зеленского и Путина, - глава МИД Чавушоглу
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Топ комментарии
+6
Всі й так знають, що ви як флюгер. Цигани ***.
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31.05.2022 14:26
+5
А торговать с рашкой западными товарами и возить пассажиров самолётов через турецкие фирмы это как называется? Брехло.
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31.05.2022 14:36
+5
Ці бусурмани завжди у всі часи і віки були тупими, сикливими і продажними. Недаром в Україні віками всіх тупих називали і називають турками.
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31.05.2022 14:57
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А шо таке рівень ООН? Шарашкіна контора...
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31.05.2022 14:25 Ответить
Османи завжди ворогували з роками, а тут на тобі....не розумію...падишахи перевертаються напевно
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31.05.2022 14:26 Ответить
Всі й так знають, що ви як флюгер. Цигани ***.
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31.05.2022 14:26 Ответить
Видимо с туристами совсем туго , кроме орков ни кто не приезжает
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31.05.2022 14:32 Ответить
А торговать с рашкой западными товарами и возить пассажиров самолётов через турецкие фирмы это как называется? Брехло.
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31.05.2022 14:36 Ответить
Мутные типы эти турки - то отказались покупать американское ПВО и купили С-400, то санкции не вводят, то к переговорам с Гитлером 21 века призывают.
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31.05.2022 14:37 Ответить
Мутные типы эти турки - то отказались покупать американское ПВО и купили С-400, то санкции не вводят, то к переговорам с Гитлером 21 века призывают.
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31.05.2022 14:37 Ответить
Яке цікаве формулювання, це точно Туреччина, а не Ізраїль? 😉😁
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31.05.2022 14:37 Ответить
А що на це Ердоган?
В.М.Гундяєва (Патріарха РПЦ Кирила) включено в новий пакет санкцій ЄС як «відповідального за військові злочини в Україні» разом з винуватцями різанини в Бучі та вірогідною дружиною Путіна Кабаєвою. Про це повідомляють грецькі медіа.
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31.05.2022 14:40 Ответить
турки- равшистські холуї і вороги України.Туреччина не підтримує санкції Заходу проти Росії, водночас вона не дозволить їх обходити. Турок ,котрий не підтримує санкції проти Росії ,підтримує ворога і окупанта України є співучасником війни в Україні на боці рашиста.
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31.05.2022 14:47 Ответить
pn
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31.05.2022 15:36 Ответить
Просто Эрди развил двужопие на двустулии. Он не враг. Но и не друг. В лучшем случае попутчик.
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31.05.2022 18:14 Ответить
Ці бусурмани завжди у всі часи і віки були тупими, сикливими і продажними. Недаром в Україні віками всіх тупих називали і називають турками.
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31.05.2022 14:57 Ответить
все кто эту говорит сосут *** у турок ******** вонючие. это тоько туркофобам. а на войне мы за справедливую любимую Украину.
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31.05.2022 15:44 Ответить
От азери й смокчуть у старших братів. Смокчуть і причмокують.
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31.05.2022 16:24 Ответить
"підтримає обмеження, які запроваджують лише на рівні ООН"

Хитрий поц чудово знає. що Московія має незаконне право вето на будь-які рішення Совбезу ООН і тому жодних обмеженнь проти неї на рівні ООН не може бути.
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31.05.2022 15:00 Ответить
И на этом спасибо!
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31.05.2022 15:04 Ответить
Мутные турки все пытаются типа быть и за тех и за тех чтоб дальше разводить базар про какие-то стамбульские встречи и остальную муйню
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31.05.2022 15:06 Ответить
Диктатори ніколи один одного не кидають. Розуміють і підтримують. Лукашенко, Ин, Фуйло, Саддам, Асад, Каддафи, Ердоган.
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31.05.2022 16:15 Ответить
Флюгеры. Может и правильно что их не берут в ЕС -уже есть одна Венгрия.
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31.05.2022 15:40 Ответить
Лавірував,лавірував і вилавірував(((Най тебе шлях трафить наглий,огли…
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31.05.2022 15:46 Ответить
Вы бы хоть ворованное зерно не пропускали через босфор. И военные грузы РФ на гражданских судах.
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31.05.2022 16:02 Ответить
Ясно що Ердоган не буде завозити в макшанію айфони.
Він організує туристам шопінг, фірми Турції побігли відкривати свої магазини та офіси в московії на заміну тим які покинули мордор.
А так все добре.
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31.05.2022 16:11 Ответить
Чергова серія блокбастеру "Турецька дупа на двох стільцях"
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31.05.2022 16:37 Ответить
А Порох в Роттердамі на з'їзді партії ЄНП пробиває нові неназвані санкції в сьомий пакет і замовляє восьмий!
І замовляє ПДЧ в НАТО на самміті в Мадриді. "незрозуміло, чому мій візит в Вільнюс на саммітт ПА НАТО був зірваний - ну то спробуйте без нас, ми будемо тільки раді".
Дивитись відео: https://www.youtube.com/watch?v=f_2fSHiUTu8

Читати текст в телеграм: Петро Порошенко
"Саміт Європейської народної партії, який зараз відбувається в Ротердамі, є історичним. Адже це перший саміт, який партія-лідер Європейського Союзу присвятив Україні. Усі без винятку пропозиції нашої команди потрапили в проект кінцевої резолюції. І щойно були підтверджені на комітеті, де працює наша команда. І я сподіваюся, що сьогодні вони будуть схвалені ЄНП на саміті.
Ми вже готуємо сьомий пакет санкцій, наша мета - зруйнувати використання росією нафти і газу як зброї."
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31.05.2022 17:29 Ответить
Про турків я казав давно не спішіть радіти це ще ті тварюки на рівні с німцями це гівно яке гра в свою гру.С цієї війни країна повинна винести один простий урок.АРМІЯ І ЗБРОЯ ! Захист кордону в три лінії по всьому перемитру не тільки зі срашки.І озброєння кожного міста і містечка по повійНовітня зброя ракети ПВО і інше.
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31.05.2022 18:02 Ответить
 
 