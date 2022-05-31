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"В Германии скоро будет самая большая регулярная армия в Европе", - Шольц
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Вскоре ФРГ будет иметь самую большую армию среди европейских стран в НАТО.
Об этом заявил канцлер Олаф Шольц, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК.
"В Германии скоро будет самая большая регулярная армия в Европе в рамках НАТО", - сказал Шольц, отметив, что это значительно укрепит безопасность ФРГ и ее союзников.
Кроме того, канцлер ФРГ заявил о непонимании критики в адрес немецких властей, которые высказываются как внутри, так и за пределами страны, об отсутствии военной поддержки Украины.
По его словам, Берлин передал Киеву вооружение и намерен поставить еще больше.
"Эти заказы выполняются", - добавил Шольц, имея в виду согласованные поставки тяжелого вооружения.
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показать весь комментарий31.05.2022 14:46
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багато яєць, але не одразу, бо ми боїмося вступити у Третю світову війну 😊
готувати гарматне м'ясо треба з ясел
В России стали появляться военные детские площадки.
Горка в виде пушки и боевой машины, качели в виде танков и указатель "на Берлин".
https://t.me/charter97_org/74419
https://www.dsnews.ua/ukr/world/bundestag-trebuet-ot-sholca-razblokirovat-postavku-marder-ukraine-31052022-460185
Так, так. Поставлять. Під кінець війни, коли Україна без Леопардів і САУ переможе Мордорашу. По десять штук.
Вписывался за всякие Румынии, которые к нему просились в союз; объявлял войну совку, вопреки брехне про "без объявления войны" и т.д.
Але яя все бачу ,що більше людей замясть того ,щоб подякувати , повторюють зелену пропаганду , і все більше переконуюсь ,що велика мета всього цього ,щоб відвернути Україну від НАТО .
Німеччина в нас вже подається в негативному спектрі , а це все не дуже добре ,тому що НІмеччина та Франція - локомотив ЄС.
Завжди декілько ніків дуже активні тільки про новини про Німетчину, або Францію, або НАТО, або Бадена та просувають російські нарративи
Укажите пол:
1)муж
2)жен
3)другой
так оно третьим пунктом проходит.
Об этом заявил канцлер Олаф Шольц".
Ну если она увеличится за счёт таких командиров и солдат, то это вряд ли на кого-то жути нагонит, или произведёт впечатление.
Командующий бундесвером: не будьте слишком откровенны в Интернете.
Дело касалось командира Анастасии Бифанг, которая создала рекламу в Tinder в 2019 году со словами: «Спонтанные, похотливые, транс*, открытые отношения в поисках секса. Приветствуются представители любого пола».
Это зашло слишком далеко для бундесвера, и ее дисциплинарный начальник сделал ей выговор. В то время Бифанг была командиром 381-го батальона информационных технологий в Сторкове. Она не согласилась с дисциплинарным взысканием.
Підлизувателі кремля
Клован сосисочный