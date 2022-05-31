Запад хотел бы полного отстранения Путина от власти в РФ, - Моравецкий
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Если свободный мир проиграет битву за Украину, он никогда не будет безопасным. Путин должен быть полностью отстранен от власти в России, поскольку представляет грубую силу.
Об этом заявил премьер Польши Матуеш Моравецкий, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Если Европа и свободный мир проиграют эту битву, проиграют эту войну (за Украину – ред.), мы больше не будем в безопасности, потому что путин всегда будет нам угрожать и шантажировать. Конечно, мы хотели бы, чтобы его полностью отстранили (от власти – ред.), он представляет грубую силу, а россия является сверхдержавой", - подчеркнул Моравецкий.
Как отметил польский премьер, если Украина выстоит как суверенное государство, что является основной целью (Запада – ред.) и причиной, почему мир поддерживает Украину во всех возможных направлениях, то "это будет общей победой".
Пожалуйста, подождите...
Не існує єдиного колективного Заходу в тому сенсі, як його зображує російська пропаганда, і в якому завдяки ще радянським стереотипам його підсвідомо уявляє більшість із нас.
Нам, українцям, було б добре, якби він існував, бо тоді певно він вже б творив із рашкою все те, про що ми мріємо, і в чому орки цей неіснуючий Захід звинувачують.
Но ніт - в реальному житті "колективний Захід" складається із десятків дуже різних країн, всередині кожної з яких діють десятки дуже різних політичних та економічних груп впливу, державних діячів, лідерів думок тощо. Коли погляди абсолютної більшості з них повністю та майже повністю співпадають, ззовні може здатись, що ми маємо справу із єдиним Заходом як суб'єктом. Як тільки ж з якогось питання нема стовідсоткового консенсусу - починаються "гойдалки", тобто тривалий процес внутрішньої боротьби за те, яка з точок зору переважить.
Захід в контексті нашої війни є абсолютно повноцінним полем бою, де так само, як на Донбасі, орки воюють проти нас. Там не стріляють гармати, але ведуть війну дипломати, бізнесові групи, лобісти, спецслужби, медійники. І поразки та перемоги на західному фронті мають дуже прямий вплив на перебіг подій на наших східних фронтах.
Тож цілком очікувано рашка одночасно із контрнаступом на Донбасі перейшла до контрнаступу на західному напрямку. Це саме контрнаступ, добре організований та продуманий, і тому не зовсім безуспішний. https://censor.net/ua/b3344910
звірства , які він творить в Украіні !
позитивніше (напр., бажаймо населенню тої недокраїни-рашки страху перед Всевишнім! бажаймо їм правдивої інформації у їхні голови тощо - й прозріння, й мук совісті, й повернення до людської подоби.