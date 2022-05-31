Запад хотел бы полного отстранения Путина от власти в РФ, - Моравецкий

Если свободный мир проиграет битву за Украину, он никогда не будет безопасным. Путин должен быть полностью отстранен от власти в России, поскольку представляет грубую силу.

Об этом заявил премьер Польши Матуеш Моравецкий, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Если Европа и свободный мир проиграют эту битву, проиграют эту войну (за Украину – ред.), мы больше не будем в безопасности, потому что путин всегда будет нам угрожать и шантажировать. Конечно, мы хотели бы, чтобы его полностью отстранили (от власти – ред.), он представляет грубую силу, а россия является сверхдержавой", - подчеркнул Моравецкий.

Как отметил польский премьер, если Украина выстоит как суверенное государство, что является основной целью (Запада – ред.) и причиной, почему мир поддерживает Украину во всех возможных направлениях, то "это будет общей победой".

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