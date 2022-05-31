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Запад хотел бы полного отстранения Путина от власти в РФ, - Моравецкий

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

путін

Если свободный мир проиграет битву за Украину, он никогда не будет безопасным. Путин должен быть полностью отстранен от власти в России, поскольку представляет грубую силу.

Об этом заявил премьер Польши Матуеш Моравецкий, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Если Европа и свободный мир проиграют эту битву, проиграют эту войну (за Украину – ред.), мы больше не будем в безопасности, потому что путин всегда будет нам угрожать и шантажировать. Конечно, мы хотели бы, чтобы его полностью отстранили (от власти – ред.), он представляет грубую силу, а россия является сверхдержавой", - подчеркнул Моравецкий.

Как отметил польский премьер, если Украина выстоит как суверенное государство, что является основной целью (Запада – ред.) и причиной, почему мир поддерживает Украину во всех возможных направлениях, то "это будет общей победой".

Смотрите: "Люди погибали в кроватях": Последствия ночного ракетного удара оккупантов по Славянску. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
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Топ комментарии
+24
Ну як малі діти... усунуть одного ***** - кацапам тут же виберуть іншого такого самого... там нетаких просто немає.
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31.05.2022 14:34
+11
ПОЛНАЯ КАПИТУЛЯЦИЯ АГРЕССОРА .ВОССТАНОВЛЕНИЕ УКРАИНЫ ЗА СЧЕТ АГРЕССОРА. ВСЕХ ГЛАВАРЕЙ АГРЕССОРА ПОД ТРИБУНАЛ. ОТКАЗ АГРЕССОРА ОТ ЯДЕРНОГО ОРУЖИЯ И НАСТУПАТЕЛЬНОЙ АРМИИ . СВОБОДНОЕ ВОЛЕИЗЛИЯНИЕ ВСЕХ НАРОДОВ НАСЕЛЯЮЩИХ СТРАНУ АГРЕССОРА. СЛАВА УКРАИНЕ! СЛАВА ВСУ! СЛАВА ВСЕМ СТРАНАМ ПОМОГАЮЩИМ УКРАИНЕ!.
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31.05.2022 14:55
+10
Краще в'їбати по Мордору ядерними ракетами на випередження - доки там щось шевелиться, спокою людям не буде.
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31.05.2022 14:43
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Ну як малі діти... усунуть одного ***** - кацапам тут же виберуть іншого такого самого... там нетаких просто немає.
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31.05.2022 14:34 Ответить
Двойников хватит еще на 1000 лет вперед
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31.05.2022 14:44 Ответить
Такого плєшенфюрера , як ця гидота , потрібно пошукати
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31.05.2022 15:09 Ответить
Кожний другий ще гірший. ***** це титул правителя. Тому вони підберуть *****-2 ще паскудніше за "просто *****". Без капітуляції і міжнародного трибуналу над військовими злочинцями нічого, абсолютно нічого!!! в *****стані не зміниться. А ще потрібно два-три покоління животіння і дерашифізації населення...
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31.05.2022 15:40 Ответить
не треба, там всі такі
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31.05.2022 18:15 Ответить
Согласен. Но некоторый кипеш начнётся, и если это время правильно использовать...Ай, мля, я забыл, у нас зелебол у власти
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31.05.2022 14:54 Ответить
Чекаєм серпня))) ***** жопа)))
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31.05.2022 14:37 Ответить
Чому серпня?
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31.05.2022 15:13 Ответить
Кадр в тему...
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31.05.2022 14:39 Ответить
Краще в'їбати по Мордору ядерними ракетами на випередження - доки там щось шевелиться, спокою людям не буде.
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31.05.2022 14:43 Ответить
У нас нема ракет из асфальта, а уже тем более, ядерного
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31.05.2022 14:48 Ответить
Я не про Україну говорю.
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31.05.2022 14:55 Ответить
Достатньо буде змісти зі світу мацкву, а далі розпад піде, як по маслу.
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31.05.2022 15:23 Ответить
Ядерний удар по сусідній країні створить нам ще більше проблем - будем дохнути від радіації та екологічної катастрофи разом з кацапами.
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31.05.2022 15:44 Ответить
Кто ж его усунет, оно же памятник
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31.05.2022 14:43 Ответить
Щоб розібратись із усім цим, в першу чергу слід правильно розуміти, чим є і чим не є в цьому контексті отой самий "Захід". Так от, мої котики і зайчики, у всій цій історії Захід - не суб'єкт, а рівно такий само ТВД, тобто театр військових дій, або ж, якщо хочете, - такий само фронт, як Донбас або Харківщина.

Не існує єдиного колективного Заходу в тому сенсі, як його зображує російська пропаганда, і в якому завдяки ще радянським стереотипам його підсвідомо уявляє більшість із нас.

Нам, українцям, було б добре, якби він існував, бо тоді певно він вже б творив із рашкою все те, про що ми мріємо, і в чому орки цей неіснуючий Захід звинувачують.

Но ніт - в реальному житті "колективний Захід" складається із десятків дуже різних країн, всередині кожної з яких діють десятки дуже різних політичних та економічних груп впливу, державних діячів, лідерів думок тощо. Коли погляди абсолютної більшості з них повністю та майже повністю співпадають, ззовні може здатись, що ми маємо справу із єдиним Заходом як суб'єктом. Як тільки ж з якогось питання нема стовідсоткового консенсусу - починаються "гойдалки", тобто тривалий процес внутрішньої боротьби за те, яка з точок зору переважить.

Захід в контексті нашої війни є абсолютно повноцінним полем бою, де так само, як на Донбасі, орки воюють проти нас. Там не стріляють гармати, але ведуть війну дипломати, бізнесові групи, лобісти, спецслужби, медійники. І поразки та перемоги на західному фронті мають дуже прямий вплив на перебіг подій на наших східних фронтах.

Тож цілком очікувано рашка одночасно із контрнаступом на Донбасі перейшла до контрнаступу на західному напрямку. Це саме контрнаступ, добре організований та продуманий, і тому не зовсім безуспішний. https://censor.net/ua/b3344910
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31.05.2022 14:50 Ответить
так, ви праві. тому і Україна повинна не покладаючи рук працювати із західними політиками. у нас є ж професіонали - Оргизко, Клімкін, Зеркаль, Порошенко, Гончаренко. Колишній міністр транспорту, як його, така людина порядна. а не ці всі арахамії і верещучки, яких і показувати нікому не можна. треба професіоналів задіювати.
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31.05.2022 15:03 Ответить
ПОЛНАЯ КАПИТУЛЯЦИЯ АГРЕССОРА .ВОССТАНОВЛЕНИЕ УКРАИНЫ ЗА СЧЕТ АГРЕССОРА. ВСЕХ ГЛАВАРЕЙ АГРЕССОРА ПОД ТРИБУНАЛ. ОТКАЗ АГРЕССОРА ОТ ЯДЕРНОГО ОРУЖИЯ И НАСТУПАТЕЛЬНОЙ АРМИИ . СВОБОДНОЕ ВОЛЕИЗЛИЯНИЕ ВСЕХ НАРОДОВ НАСЕЛЯЮЩИХ СТРАНУ АГРЕССОРА. СЛАВА УКРАИНЕ! СЛАВА ВСУ! СЛАВА ВСЕМ СТРАНАМ ПОМОГАЮЩИМ УКРАИНЕ!.
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31.05.2022 14:55 Ответить
А я хочу , щоби ху @ ло поскоріше скопитілось в страшних муках , за всі
звірства , які він творить в Украіні !
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31.05.2022 15:03 Ответить
Усунути ***** мало, треба розвалити парашу на 100 улусів, тоді може настане мир в Європі і в світі.
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31.05.2022 15:04 Ответить
Його треба усунути від життя, не від влади !
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31.05.2022 15:07 Ответить
А Україна і весь цивілізований світ, для якого ціннісю є життя, хотіли б (і вимагають) бонусом повного знищення рашкостану. Краще ракетами, але то вже як вийде
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31.05.2022 15:10 Ответить
Ви пишете в емоціях, не думаючи. Що ж тут цивілізованого, якщо ви говорите не про перевиховання, а про "повне знищення". Якщо "цінністю є життя", то треба мислити
позитивніше (напр., бажаймо населенню тої недокраїни-рашки страху перед Всевишнім! бажаймо їм правдивої інформації у їхні голови тощо - й прозріння, й мук совісті, й повернення до людської подоби.
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31.05.2022 19:26 Ответить
Не хочу Всевишнього турбувати таким гімном, вибачте. Я їм побажала ракет, а то ж вони кажуть, у нас серіали знімають. То нехай побудуть у масовці, так сказати
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31.05.2022 19:43 Ответить
Ну так в чому проблема- пару,чи може більше, "Tomahawk" по смердючому крємлю,і все,питання вирішене.
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31.05.2022 15:20 Ответить
хутіну - ГААГУ ‼️
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31.05.2022 15:48 Ответить
зашморг на шию
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31.05.2022 18:17 Ответить
пока что запад своими половинчатыми действиями трусливыми доказывает обратное!
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31.05.2022 20:10 Ответить
это смотря какой запад, пан Моравецкий. Польша и Британия вполне, а вот проститутки типа Франции, Италии и Хермании готовы без мыла залезть в задний проход московского фюрера. xxxl
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31.05.2022 23:59 Ответить
 
 