Война еще будет продолжаться, и до победы нам многое предстоит сделать, - Данилов
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Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов предупреждает, что война с Россией не завершится быстро, для победы требуется консолидация усилий всего государства.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом Данилов рассказал в интервью "Укринформу", отвечая на вопрос, какие основные выводы можно будет сделать по итогам ста дней войны.
"Во-первых, выводы делать еще рано. Во-вторых, я считаю, те люди, которые говорили, что война очень скоро закончится, что мы уже победили, что в апреле месяце будем праздновать, – говорили опасные вещи.
К сожалению, война еще будет продолжаться, и нам до победы многое нужно сделать. Нам очень тяжело на фронте, идут бои на территории Луганской, Донецкой и других областей нашей страны.
До тех пор, пока они не закончатся, пока последний российский сапог не уйдет с нашей территории, нам нельзя успокаиваться. Задачу Российской Федерации по уничтожению нашего государства никто не отменял. И с этим нужно жить, и все наши решения должны приниматься с пониманием этой аксиомы", - отметил Данилов.
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З цим не жити треба, а боротись!
До речі, це ваш же арестович волав, що війна швидко закінчиться
із великих висловлювань
Великого Данілова
Принцип "нічого про Україну без України" ще три місяці тому був нашим проханням, в якому нам регулярно більш чи менш ввічливо відмовляли. Але після битви за Київ цей принцип ніхто, крім кремля, вже навіть подумки не ставить під сумнів. З нами радяться, нас чують, нам можуть радити, але все ж намагаються не диктувати.
Тож наскільки сильно нас зараз почнуть "нагинати" на компроміс із РФ - значною мірою залежатиме від того, наскільки ми самі тут будемо єдині у своєму неприйнятті капітуляції, і наскільки голосно та чітко зможемо донести ці меседжі. https://censor.net/ua/b3344910
.... эта чмоня хоть из кабинета выходит?
можнаТРЕБА було зробити ще до війни.