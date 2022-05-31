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Новости Война в Украине
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война (46661) Данилов (1054)

Война еще будет продолжаться, и до победы нам многое предстоит сделать, - Данилов

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

данілов

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов предупреждает, что война с Россией не завершится быстро, для победы требуется консолидация усилий всего государства.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Данилов рассказал в интервью "Укринформу", отвечая на вопрос, какие основные выводы можно будет сделать по итогам ста дней войны.

"Во-первых, выводы делать еще рано. Во-вторых, я считаю, те люди, которые говорили, что война очень скоро закончится, что мы уже победили, что в апреле месяце будем праздновать, – говорили опасные вещи.

К сожалению, война еще будет продолжаться, и нам до победы многое нужно сделать. Нам очень тяжело на фронте, идут бои на территории Луганской, Донецкой и других областей нашей страны.

До тех пор, пока они не закончатся, пока последний российский сапог не уйдет с нашей территории, нам нельзя успокаиваться. Задачу Российской Федерации по уничтожению нашего государства никто не отменял. И с этим нужно жить, и все наши решения должны приниматься с пониманием этой аксиомы", - отметил Данилов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия депортировала большое количество украинцев, часть вывезена на Дальний Восток, - Данилов
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Топ комментарии
+19
Вам до війни треба було багато чого робити, сволочі
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31.05.2022 14:41
+13
"восени опадуть листя, а взимку впаде сніг..."
із великих висловлювань
Великого Данілова
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31.05.2022 14:41
+12
"Завдання Російської Федерації по знищенню нашої держави ніхто не відміняв. І з цим треба жити"
-------

З цим не жити треба, а боротись!
До речі, це ваш же арестович волав, що війна швидко закінчиться
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31.05.2022 14:41
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"Завдання Російської Федерації по знищенню нашої держави ніхто не відміняв. І з цим треба жити"
-------

З цим не жити треба, а боротись!
До речі, це ваш же арестович волав, що війна швидко закінчиться
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31.05.2022 14:41 Ответить
Пане Олексію, що там із конфіскацією у всієї без виключення кацапської агентури?
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31.05.2022 15:43 Ответить
"восени опадуть листя, а взимку впаде сніг..."
із великих висловлювань
Великого Данілова
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31.05.2022 14:41 Ответить
Золотий фонд афоризмів зелені.
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31.05.2022 14:49 Ответить
Вірити Данілову - себе обдурити, півтора місяця назад стверджував що телеканали Еспресо, Прямий і тд самі не хочуть в телемарафон, він їх упрошує а вони не хочуть. Вчора Подоляк сказав зовсім інше що вони вигнали ці телеканали бо багато приділяють увагу Порошенко. І це більше схоже на правді ніж те що стверджував Данілов. У мене тепер до жодного його слова немає довіри.
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31.05.2022 15:50 Ответить
Вам до війни треба було багато чого робити, сволочі
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31.05.2022 14:41 Ответить
«Что посеешь, то и пожнёшь»
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31.05.2022 14:47 Ответить
Ну, не в квітні, а в травні. Шашлики. Ті люди казали.
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31.05.2022 14:41 Ответить
Ті люди, напевно, хвамілії мають...
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31.05.2022 14:43 Ответить
Тут ти правий,Данілов.З такою владою як ти і зелена банда-війна не скоро закінчиться.
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31.05.2022 14:43 Ответить
нехороша ти людина,ти ж взагалі стверджував що нападу не буде?
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31.05.2022 14:45 Ответить
Патамушта війна вигідна зеленому клоуну і він наживається на війні.
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31.05.2022 14:46 Ответить
Все те, що ********** і зрадойоби роками навішували на Пороха, зелені гниди на повну втілюють в життя.
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31.05.2022 14:53 Ответить
Так само про Пороха з 2014 говорили
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31.05.2022 15:17 Ответить
...Одним із наших спільних здобутків у цій війні є те, що Україна чи не вперше за всю історію своєї визвольної боротьби є визнаним суб'єктом світової політики, а не лише об'єктом чужих інтересів. Так, ми не єдиний суб'єкт, і в чомусь не найсильніший, але все ж такий, з чиєю позицією чим далі тим більше рахуються в першу чергу друзі, а потім і вороги.

Принцип "нічого про Україну без України" ще три місяці тому був нашим проханням, в якому нам регулярно більш чи менш ввічливо відмовляли. Але після битви за Київ цей принцип ніхто, крім кремля, вже навіть подумки не ставить під сумнів. З нами радяться, нас чують, нам можуть радити, але все ж намагаються не диктувати.

Тож наскільки сильно нас зараз почнуть "нагинати" на компроміс із РФ - значною мірою залежатиме від того, наскільки ми самі тут будемо єдині у своєму неприйнятті капітуляції, і наскільки голосно та чітко зможемо донести ці меседжі. https://censor.net/ua/b3344910
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31.05.2022 14:47 Ответить
война пошла б по другому сценарию , если б вы падлюки не подготовили Юг к сдаче ....
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31.05.2022 14:50 Ответить
Данілов, дак роби. роби швидше. випускайте снаряди, випускайте ракети, вільхи, верби, нептуни. що ви ждете??? навчайте людей, закуповуйте безпілотники, домовляйтесь з ердоганом про байрактари, про чорне море. шийте взуття, укладайте договори на пальне із катаром. що ви сидите???
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31.05.2022 14:51 Ответить
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31.05.2022 14:52 Ответить
из наперсточников в секретари РНБО ... ликург, сулла, сфорца, наполеон просто стоят в сторонке

.... эта чмоня хоть из кабинета выходит?
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31.05.2022 14:55 Ответить
Хто розмінував Херсонську область ВЄТЄРІНАР?
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31.05.2022 15:03 Ответить
Потрібно встигнути закрити всі опозиційні канали, розігнати всі патріотичні сили, заблокувати всіх вірогідних конкурентів на вибори, відмінити реформи, і змінити закони під безальтернативне панування оточення Миротворця.
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31.05.2022 15:03 Ответить
Ви вже й так багато зробили. На пожиттєве вистачить вам усім.
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31.05.2022 15:12 Ответить
150% у точку!
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31.05.2022 15:43 Ответить
Більшість з того, що нам треба зробити, можна ТРЕБА було зробити ще до війни.
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31.05.2022 15:20 Ответить
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31.05.2022 15:22 Ответить
*****, да неужели война будет долгой? А чего много нужно сделать? А где ж ви ***** с квартальним били 2 года до войни и почему ни хера не делали?
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31.05.2022 15:28 Ответить
То всьо Порошенко вінават .
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31.05.2022 16:14 Ответить
"Ті люди, які казали..." - невже Арестовича відшльопають? І звання наступне, генеральське, не присвоять?
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31.05.2022 15:29 Ответить
без паніки !!! нумо на шашлички все буде добре!!!
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31.05.2022 15:39 Ответить
Та ви вже такого наробили,що тепер з протягнутою рукою ходимо по світу.
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31.05.2022 15:48 Ответить
Потрібна консолідація сил для боротьби, але Пороха нізя випускати з України, а колишні ************************ закон про дистанційне голосування.
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31.05.2022 16:09 Ответить
Ще не накралась зелена сволота .
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31.05.2022 16:13 Ответить
" Я заглянул в очко Путину и увидел там мир " - В.А.Зеленский . А слухи ходят что он лизнул это очко путлера и ощутил "этот мир " на вкус .
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31.05.2022 16:18 Ответить
Ця мерзенна нікчема - Данілов- отак же спустивши на кінчик носа окуляри, за 4 дні до навали з апломбом стверджувала, що великомасштабного нападу не буде, щош треба непанікувати і т.ін. От просто ГІВНЮК!
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31.05.2022 17:35 Ответить
"Обнадежил".
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01.06.2022 15:15 Ответить
 
 