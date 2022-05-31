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У нас не слабая ПВО, она просто может не успевать за тем количеству ракет, которые выпускает Россия, - Данилов

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

ппо

В Украине сильная противовоздушная оборона, но она не всегда может успевать за большим количеством ракет, выпускаемых российскими оккупантами по нашей стране.

Об этом в интервью Укринформу заявил секретарь СНБО Алексей Данилов, передает Цензор.НЕТ.

"Я хочу, чтобы вы понимали: у нас не слабая ПВО, она просто может не успевать за тем количеством ракет, которые выпускает враг по территории.

И здесь не только Львов. А Днепр вас не интересует? А Запорожье вас не интересует? А Одесса вас не интересует? Только потому, что во Львове посольства? У нас было, кого там защищать, и мы должны всю страну защищать. И Львов не может быть на каком-нибудь первом или последнем месте. Говорить, что у нас что-нибудь слабое - это самих себя оскорблять. У нас такое, какое есть. Должно ли оно быть лучше? Конечно, должно быть. Но для этого нужно было 30 лет государство строить сообща всем, участвовать в этом", - отметил он.

По словам Данилова, все военные вещи находятся у военных.

"Не может быть частной ПВО у какого-либо отдельного предприятия", - подчеркнул секретарь СНБО.

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Топ комментарии
+50
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31.05.2022 15:04
+39
Господи, що воно меле....
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31.05.2022 14:52
+36
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31.05.2022 14:58
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Щас повинно про асфальт пройти коментарі )))
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31.05.2022 14:51 Ответить
Асфальт - це наше ВСЕ.
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31.05.2022 14:55 Ответить
Асфальт это святое
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31.05.2022 14:56 Ответить
мега-асфальтовки, шашличовки-шампуровки
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31.05.2022 15:23 Ответить
...пригадав мені "Олєнь і шалашовка"....
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31.05.2022 15:46 Ответить
"про асВальт.."
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31.05.2022 15:43 Ответить
асфальт это малая часть того , что они наворовали , теперь они про консолидацию общества ******, и про то как нужно было 30 лет строить государство вместе, ................лицемеры сраные, просто конченные, вчерашние клоуны, завхозы, официанты, таможенники, дантисты , и тд , по воле страшного случая оказавшиеся у власти , учат патриотов и настоящих Украинцев , как нужно было строить государство , а где вы были ? чем занимались? ...................вы , мудачье до сих пор на таможне не можете навести порядок , вы бизнес кошмарили 3 года , фермеров, вы суки моряков раздели до гола , за документы люди должны платить 5 тысяч долларов , так вам тварям мало, сейчас что бы уйти в рейс , кроме документов вы еще 5 тысяч требуете , люди - беженцы , спасались за границей с животными , их пропускали без документов и справок на польской, чешской, немецкой , румынской границах , теперь , когда люди возвращаются , на украинской таможне с них гребут взятки за животных .................вы конченные суки , других слов нет , хотя это не просто слова, это ваша суть.
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31.05.2022 18:05 Ответить
Господи, що воно меле....
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31.05.2022 14:52 Ответить
Железный купол хочет прикупить!
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31.05.2022 14:57 Ответить
"Желєзний купол" це ізраїльська хуцпа. Понти. Він захищає лише одну вузьку лінію умовного кордону і не здатний забезпечити мінімальний захист з будь якого іншого напрямку. Тому ця концепція для України, яка оточена з трьох сторін ворогами, абсолютно не придатна.
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31.05.2022 15:03 Ответить
Iron Dome - А́йрон до́ум) - тактическая система ПРО, предназначенная для защиты от неуправляемых тактических ракет с дальностью полёта от 4 до 100 километров.
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31.05.2022 15:07 Ответить
Доречі,у них є ракети, які можуть збивати навіть супутники,непогано було б обвалити "глонас"рашистів ...
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31.05.2022 15:26 Ответить
Вот именно. "Неуправляемая ракета" это переделанный Град в гараже у палестинца. И Железный купол именно и проектировался ддя борьбы с массовым запуском кустарных ракет по территории Израиля. Для организации ПВО в современной войне, купол непригоден.
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31.05.2022 20:13 Ответить
Железный купол разработан против кустарных ракет Кассам. И нам он не подойдет
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31.05.2022 15:07 Ответить
Имеется анонимная информация о потенциальных планах увеличения дальности до 250 км
Rafael сообщает о том, что система «Железный купол» может сбивать самолеты на высоте до 10 км
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31.05.2022 15:09 Ответить
В идеале пойти китайским методом с с400
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31.05.2022 15:17 Ответить
Яким яким методом? Вони похерили свою ракетну програму ще до війни, про які методи можна вести мову, якщо ветеринар бойовому генералу казало, що нам ракети не потрібні, їм квартальним утиркам потрібні дороги, бо там легше тирити бюджет.
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31.05.2022 16:57 Ответить
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31.05.2022 14:59 Ответить
Он все поавильно говорит.
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31.05.2022 15:05 Ответить
что правильно? пво которое не в состоянии обеспечить защиту не слабое?)))

т.е. был бы в стране один дивизион с300 - и хватит?!

это уринотерапия?

"Але для цього треба було 30 років державу будувати спільно всім, брати в цьому участь", - зазначив він"
- та хоть бы 3 года занимались
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01.06.2022 02:04 Ответить
Ага, і у цих дятлів "папєрєднікі" винуваті
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31.05.2022 14:54 Ответить
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31.05.2022 14:58 Ответить
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31.05.2022 15:04 Ответить
Ми цілий рік поки буде війна з Московією ще будемо платити кожен день.
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31.05.2022 15:20 Ответить
витрачаючи бюджетні гроші на дороги, щоб сподобатися наріду за ваші гроші і вибратися вдруге, замість оборони все зарито Володею в асфальт, а в підсумку встратили і асфальтні дороги, втратили "ж.д" з вузлами, яку постійно гатять ракети, втратили повітряну "дорогу", як на моря дешево летіти? Чи за моря вже і мови немає? Крім цього знищено половина цінних заводів, фабрик, багато міст і техніки і звичайно саме цінне - людське життя. Я не звинувачую виключно "кронструктора" доріг, за його помилку ми платимо в десятки разів більше, тут звичайно вина московії, яка у 1721 році назвала себе росією і їх придурків пуйла, патрушева, кирила Гундяя, Вальки півстакана із Шепетівки, Козака із Кіровоградської області та іншої мерзоти. Якби ми укріплювали оборону і особливо ракетні комплекси, то пуйло могло і не нападати, а так він бачив, що тут нічого немає і тільки піар і дороги, навіть його стороною війни не називали, а просто "та сторона", то і полізло. За це має нагороду отримати і той, хзто цьому допоміг і він реальний герой телебачення. Його бачить вся Україна сотні раз кожного дня. Мають вівці знати свого пастуха!
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31.05.2022 15:57 Ответить
вижу, что закупки на армию (синие) не уменьшились в 20 и 21, а даже выросли.
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01.06.2022 04:55 Ответить
Комментарии излишни - секретарь РНБО Украины.
Занавес.
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31.05.2022 14:54 Ответить
ну дак виробляйте більше цих систем, закуповуйте, просіть з простягнутою рукою. навчайте людей. не треба тільки з нас дурнів робити.
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31.05.2022 14:54 Ответить
Для того і призначений президентом директор Укроборонпрому Гусєв щоб знищувати усі програми і виробництва систем ППО і ракет . Скоро отримає нагороду , ат же саботаж успішно продовжується .
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31.05.2022 15:27 Ответить
Заважає кривизна Землі?
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31.05.2022 14:55 Ответить
Посилання ворогу - масований залп досяжне цілі!
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31.05.2022 14:55 Ответить
Кацапня і без нього це знає.
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31.05.2022 14:56 Ответить
Скажіть Арестовичу щоб він знову перерахував кількість кацапських ракет.
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31.05.2022 14:55 Ответить
Давай , расскажи , что у нас вообще всего хватает и все есть
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31.05.2022 14:56 Ответить
У него действительно всего хватает, кроме двух вещей - совести и ума
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31.05.2022 15:04 Ответить
То може асфальт би встигав за тією кількостю ракет?
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31.05.2022 14:58 Ответить
Якщо не встигне, то є план "Б", у кількості мільярда штук:
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31.05.2022 15:12 Ответить
яке воно кумедне, мабуть піде до 95 кварталу після відставки, краще б промовчав
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31.05.2022 15:00 Ответить
Для чого комусь брати коментарі у ВЄТЄРІНАРА
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31.05.2022 15:02 Ответить
Я не обісрався, я не встиг до туалета добігти.
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31.05.2022 15:02 Ответить
ЗЕлёный ветеринар, иди в
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31.05.2022 15:03 Ответить
Десять ракет в сутки, это очень и очень *****.
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31.05.2022 15:03 Ответить
Никакое ППО не сможет перехватить столько ракет сколько рашисты выпускат. Только ответные удары по росийским стратегическим целям могут успокоить zомбаков
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31.05.2022 15:05 Ответить
Після того як припинив дію договір стосовно ракет середньої дальності Україна отримала можливість розробляти і виробляти ракети з дальністю до 4000 км. Як то кажуть, стяг нам в руки...
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31.05.2022 15:13 Ответить
Не виде . Для того і призначили директором Укроборонпрому Гусєва щоб цьго не допустити .
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31.05.2022 15:30 Ответить
так є напрацювання,за стільки місяців можна було б вже десь налагодити виробництво,якщо не в себе то закордоном..
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31.05.2022 15:31 Ответить
Народ вангую. Скоро у рашки з'явиться багато китайських дронів. Як на рахунок того, щоб через 2 міс розробити та виробити власну антидронну зброю?
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31.05.2022 15:08 Ответить
Для того директором Укроборонпрому і призначалиГусєва щоб знищувати усі такі програми і розробки . Не кажучи вже про " Мрію " .
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31.05.2022 15:35 Ответить
Що він несе?Не слабке але не встигає?У нас супер ППО!!!Просто не встигає!
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31.05.2022 15:08 Ответить
Кацапи випускають до десяти ракет за добу.
І не одночасно.
Невже обов'язково треба було давати це інтерв'ю, яке саме по собі, абсолюто неінформативне, щоб ляпнути таку дурницю?
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31.05.2022 15:09 Ответить
вони роблять залп з ракет
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31.05.2022 15:26 Ответить
Це дуже міняє справу.
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31.05.2022 19:36 Ответить
Таке відчуття, що вони просто спеціально несуть якусь дурню, щоб не виглядати розумнішими за Зеленського.
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31.05.2022 15:11 Ответить
у рашистів навчились, вони з кінця 1999ого року таким промишляють, все повинно бути тупішим за тсаря
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31.05.2022 15:17 Ответить
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31.05.2022 15:22 Ответить
В Україні сильна протиповітряна оборона, але вона не завжди може встигати за великою кількістю ракет, які випускають російські окупанти по нашій країні. Слабка ППО- це коли вона не завжди може встигати за великою кількістю ракет, які випускають російські окупанти по нашій країні. Сильна ППО- сильна тому, що встигає за всіма ракетами,котрі випускає ворог
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31.05.2022 15:13 Ответить
Секретар РНБО, *****. Хто вам три роки заважав будувати? Знову Пєтя плахой? Коли вже ви нажеретеся і здохнете, недолугі тупі курви...
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31.05.2022 15:16 Ответить
Петя плохой не страшно , гораздо хуже то , что зеля хороший , жополизы они все , какую бы ахинею зеля не нес, они все готовы ее поддержать , потому что их посадили в министерские кресла беня с ахметкой , и бабло такое платят , которое они в завхозах никогда бы не заработали, а тут воровать можно миллиардами, и никто , ничего не сделает .
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31.05.2022 17:52 Ответить
Просто в нас їх мало і то половину подарували західні партнери, бо Велика дитина Володя займався виключно дорогами, всі гроші заприв там і сьогодні шукають винних, то в США, то в Англії, то німці не такі. Куди не подивися - провали, чи навмисні дії, але нарід дивиться тільки "Єдині новини" від дяді Бені, а там нічого про про@оби влади, особливо Вови, там розпочався секріал "Володіні побрехеньки" у виконанні Володі, дермака, абдрисовича і подоляка. Іноді верещалка щось вимовить і малярша, великий спец в обороні.Гарно встовують у вуха те, що їм потрібно, а не те, що відбувається.
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31.05.2022 15:18 Ответить
> Не може бути приватного ППО у якогось окремого підприємства

А даремно. Може власники бізнесу переживали б за свої підприємства більше, ніж переживала держава. Прикрив свій завод, а заодно і все що навколо, та ще й не за гроші платників податків, а за свої - ідеально ж.
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31.05.2022 15:19 Ответить
А не прикрив чи з розетки вимкнув - дірка в полі ППО?
В такій справі нема місця махновщині.
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31.05.2022 15:26 Ответить
Держава хай займається своїм ППО, а не сподівається на когось ще. Описаний випадок - не замість державного ППО, а на додачу.
З коментарем нижче ще можна погодитися - навіть з системами свій-чужий держави часом збивають свої ж літаки, а організувати це з кількома власниками було б складно.
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31.05.2022 15:31 Ответить
Ну ми ж не можем покладатися в цій справі на Зеленого офшорника , то хоч так .
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31.05.2022 15:39 Ответить
Хех, на жаль, куди там приватне ППО, як людям пістолети довірити не можуть
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31.05.2022 15:42 Ответить
а потім це ППО збиває літак, а відповідати буде держава
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31.05.2022 15:28 Ответить
Зате, як весело було про "свинарчуків" перед виборами свистіти.

"Війна за клістрони: у Росії засудили на роки громадян, які намагались добути дефіцитні запчастини для українських ЗРК С-300"
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31.05.2022 15:20 Ответить
ПВО защищает заводы украинского оборонпрома?
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31.05.2022 15:31 Ответить
Так . Але корегувальниками вогню по заводах працюють співробітники ДБР , ось тут і є проблемка .
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31.05.2022 15:42 Ответить
Нам нужны F-16 которые могут в радиусе 230 км перехватывать крылатые ракеты.Да и российские самолеты разведчики сбивать.
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31.05.2022 15:33 Ответить
мудак
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31.05.2022 15:37 Ответить
Надто багато ракет запускають рашисти - це майже те, що дехто назвав причиною непідриву мостів на Чонгарі 24 лютого. Фантазія відсутня зовсім.
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31.05.2022 15:38 Ответить
Боже, яке воно кончене...
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31.05.2022 15:41 Ответить
Блиин, у нас трагедия - еойна, а они всё "шутки" пошлости отпускают, вроде как на сцене "Г+Г"! Данилов, сделал бы как умный, промолчал бы...
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31.05.2022 15:42 Ответить
який там сильна - її просто немає - закатали ж в асфальт - ви що пане ветеринар забули? а тепер здається ще будуть вузькоколійку в Європу будувати , ну бо куди ж цих фахівців будівельників дівати? на дорогах досвід отримали неабиякий , сподобалось , ну а ППО то такє...
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31.05.2022 15:45 Ответить
Це той що свого часу сказав генералу Кривоносу : У нас війна закінчилась і ніякі ракети нам не потрібні . За роки президентства таки і не закупили жодної ракети .
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31.05.2022 15:45 Ответить
"всьо у нас єсть -только некуй єсть.. "(((
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31.05.2022 15:51 Ответить
Ідіот…
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31.05.2022 15:53 Ответить
Данілов: ми не обісралися, просто гівно виступило зі сфінктера.
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31.05.2022 16:02 Ответить
Вообще то за 30 лет можно было 8 раз все заасфальтировать, создать армию с ракетами, и промышленность с заводами. Кто виноват?
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31.05.2022 16:09 Ответить
Так , і дороги потрібні нормальні
Так , і озброєння треба обновлювати
І медицина потрібна ! І освіта !
Усе не можемо - бо грошей не хватає ?
А у інших країнах - навіть набагато меньших та бідніших на ресурси - як вдається викручуватися ???

А найдіть в інтернеті - Коломойський на біржі купив 14 000 тонн скрапленого газу - удвічі дешевше існуючої ринкової ціни ...
У якій країні з ринковою економікою - таке можливе ?
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31.05.2022 16:58 Ответить
*****, заткніть їх, бо щось таке мелять.
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31.05.2022 16:23 Ответить
- в прошлом (2014) губернатор луганщины (или донеччины) - все *******;
- теперь - секретарь рнбо;
- феерический *******...
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31.05.2022 18:52 Ответить
Можна було хоч 2 останні роки з тих 30 щось зробити і вже було би краща ППО. Можна було "Вільху-М" доробити за 2 роки. А то тільки асфальт, шашлики, подивитись в очі ...
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31.05.2022 18:55 Ответить
Разом зі звичайними ракетами, до купи випускаються и обманки.
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31.05.2022 19:18 Ответить
Так а чем определяется "достаточность" ПВО? Если выстроенной системы недостаточно для эффективного уничтожения воздушных целей, значит ПВО следовало усиливать на протяжении всего времени.
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31.05.2022 20:19 Ответить
верно сказал.
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01.06.2022 05:32 Ответить
 
 