У нас не слабая ПВО, она просто может не успевать за тем количеству ракет, которые выпускает Россия, - Данилов
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
В Украине сильная противовоздушная оборона, но она не всегда может успевать за большим количеством ракет, выпускаемых российскими оккупантами по нашей стране.
Об этом в интервью Укринформу заявил секретарь СНБО Алексей Данилов, передает Цензор.НЕТ.
"Я хочу, чтобы вы понимали: у нас не слабая ПВО, она просто может не успевать за тем количеством ракет, которые выпускает враг по территории.
И здесь не только Львов. А Днепр вас не интересует? А Запорожье вас не интересует? А Одесса вас не интересует? Только потому, что во Львове посольства? У нас было, кого там защищать, и мы должны всю страну защищать. И Львов не может быть на каком-нибудь первом или последнем месте. Говорить, что у нас что-нибудь слабое - это самих себя оскорблять. У нас такое, какое есть. Должно ли оно быть лучше? Конечно, должно быть. Но для этого нужно было 30 лет государство строить сообща всем, участвовать в этом", - отметил он.
По словам Данилова, все военные вещи находятся у военных.
"Не может быть частной ПВО у какого-либо отдельного предприятия", - подчеркнул секретарь СНБО.
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Rafael сообщает о том, что система «Железный купол» может сбивать самолеты на высоте до 10 км
т.е. был бы в стране один дивизион с300 - и хватит?!
это уринотерапия?
"Але для цього треба було 30 років державу будувати спільно всім, брати в цьому участь", - зазначив він"
- та хоть бы 3 года занимались
Занавес.
І не одночасно.
Невже обов'язково треба було давати це інтерв'ю, яке саме по собі, абсолюто неінформативне, щоб ляпнути таку дурницю?
А даремно. Може власники бізнесу переживали б за свої підприємства більше, ніж переживала держава. Прикрив свій завод, а заодно і все що навколо, та ще й не за гроші платників податків, а за свої - ідеально ж.
В такій справі нема місця махновщині.
З коментарем нижче ще можна погодитися - навіть з системами свій-чужий держави часом збивають свої ж літаки, а організувати це з кількома власниками було б складно.
"Війна за клістрони: у Росії засудили на роки громадян, які намагались добути дефіцитні запчастини для українських ЗРК С-300"
Так , і озброєння треба обновлювати
І медицина потрібна ! І освіта !
Усе не можемо - бо грошей не хватає ?
А у інших країнах - навіть набагато меньших та бідніших на ресурси - як вдається викручуватися ???
А найдіть в інтернеті - Коломойський на біржі купив 14 000 тонн скрапленого газу - удвічі дешевше існуючої ринкової ціни ...
У якій країні з ринковою економікою - таке можливе ?
- теперь - секретарь рнбо;
- феерический *******...