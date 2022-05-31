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Новости Война в Украине
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Гаага (282) МКС (70) военные преступления (1157)

В Гааге собралась встреча по военным преступлениям России в войне против Украины

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

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Представители группы стран, работающих над расследованием военных преступлений России в Украине, во вторник встречаются в Гааге на фоне призывов привлечь к ответственности виновных в зверствах.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила "Европейская правда" со ссылкой на агентство AP.

Координационная встреча проходит во вторник в агентстве Европейского Союза по вопросам сотрудничества в судебной сфере "Евроюст" с участием членов Совместной следственной группы и прокурора Международного уголовного суда (МКС) Карима Хана.

Совместная следственная группа, состоящая из Украины, Литвы и Польши, которая собирается во вторник в Гааге, была создана в конце марта, через несколько недель после того, как МКС начал расследование по Украине.

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Главный прокурор МКС Карим Хан посетил Украину, в частности Бучу, и собрал группу следователей, собирающих доказательства на освобожденных территориях.

Среди участников встречи – генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова. Ее офис уже возбудил более 8000 уголовных дел, связанных с войной, и обнаружил более 500 подозреваемых, в том числе российских министров, военачальников и пропагандистов.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал убийства мирных жителей "геноцидом" и "военными преступлениями", а президент США Джо Байден назвал президента России Владимира Путина "военным преступником", который должен предстать перед судом.

Россия категорически отрицает, что ее войска виноваты в зверствах.

Все чаще звучат призывы к созданию специального трибунала для преследования России за преступную агрессию в Украине. МКС не может преследовать преступленую агрессию, потому что ни Россия, ни Украина не являются членами суда.

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Не просто "россии", а и путина лично - это он говнокомандующий, который после новостей о Буче не только не заявил, что будет расследование и виновных рашистских военных привлекут к ответственности, но и пускал дезинформацию по всем информационным каналам, что это якобы всё монтаж и подстава.
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31.05.2022 15:34 Ответить
И Россию и Путина лично.
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31.05.2022 16:25 Ответить
Іноді я отримую дивні повідомлення... Три роки тому людина заблокувала мене на ФБ, бо, на її думку, не все було так однозначно тоді. Вона написала мені гнівний комент про те, що росія "нє желаєт нам зла, ми одіннарод, потому шо: общая історія, совмєсноє чєго то там і потому что руская культура - міровоє наслєдіє і благородство руского солдата, і потому, что... гладіолус, трясця...
Сьогодні вона написала мені з Познані. Далі без коментарів...
"Наш дім вцілів, тільки вікна на веранді потріскали. Вони заїхали в село і одразу кинулися по дворах. Стріляли. По вікнах. Шибки сипались, ніби дзвони падали. Ми були в підвалі з мамою. Ой, як добре, що я вивезла доньку і внучку!!!! Коли вони вломилися в хату, я закричала, що ми рускіє. І ще... що ми чекали їх, що ми віруючі МП, а мама в церковній десятці. Що її знає батюшка... Маму застрелили зразу... Просто відчинили підвал і просунули дуло...і вбили її... Коли я піднімалась по сходах, мене потягли за волосся...щоб швидше...
Вони хотіли пити, їсти і сексу... Це тривало 5 днів... Я хотіла померти, але не могла, бо була зв'язана. Я, дві сусідки і ще одна дівчина з Білорусі. Вони возили її з собою. Колись красива білявка... Тепер - одна відкрита рана і гематоми. Але їх це не турбувало.
Ні, не буряти. Я - медик, я знаю: типово московські риси, вони й пишались тим, що з Москви. Майор, два лейтенанти і троє солдат... Та дівчина благала про смерть. Мовчала, але тільки очима просила. Вона не могла говорити. І вона померла вночі. А я не змогла... А смерть була поряд. Вночі вона говорила зі мною. Смерть. І казала, що не моя... А вони казали, що я не руская, а **@на бандєра.
На камінній полиці було фото доньки і внучки. Допитували, де вони. Де чоловік, зять? Я не сказала, що зять в ЗСУ. Але, сусідка сказала і пообіцяла показати, де живуть багаті люди та ті, в кого є воєнні... Показала. І її застрелили... Я віддала їм картку Приватбанку. Хтось в Києві зняв з неї кошти...
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31.05.2022 15:35 Ответить
Дім пограбували і розстріляли все, що не винесли. Сусідку одну вбили. Нас заляпали фекаліями і лишили згвалтованих і зв'язаних... Я вижила. Але я не жива. В мені все вмерло. Я почуваюся грязною. Бо так воно є. В мені померла я сама. Та людина, яка вірила в добро і все, про що я вам писала. Простіть! Вони - не люди. Це грязь. Я не розумію: я віруюча. Чому? Де був Бог, в якого я вірувала? Чи його нема в МП? За що? Навіщо? Мені щоночі сниться, що я йду вулицею. Поміж мертвими тілами. Ось сусіди, тут - кум, там - донька нашої поштарки...
Я не можу чути російську. Мене нудить. Мій батько з Твері, мама з Тобольська. Вони в 60-х приїхали вчителями в Україну. Мама - вчитель російської. Її вбив російський офіцер... Він фотографував у моєму домі мої речі і радився з жінкою: що брати. Він спакував у мій чемодан мої сукні, косметику піжаму і білизну. Мамині обручку, персні, сережки. Доньки одяг і ляльки внучки... Все. Простіть!
Росія - зло. Нелюдь. Дегенерати. Уроди. Простіть! Скажіть, що все брехня. Все брехня: церква, політика, мова, культура, нема в росії культури... Вони прийшли нас вбивати, ви правду казали... Мій зять загинув під Харковом. Його мама з Жуковского, батько з Криму, а дід з бабушкою з Уралу. Він вважав себе росіянином, але був українським офіцером. Його вбили росіяни. Скажіть людям, що вони смертоносці".

... Любов Бурак
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31.05.2022 15:37 Ответить
п#зда московії
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31.05.2022 16:34 Ответить
 
 