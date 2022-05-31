В Гааге собралась встреча по военным преступлениям России в войне против Украины
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Представители группы стран, работающих над расследованием военных преступлений России в Украине, во вторник встречаются в Гааге на фоне призывов привлечь к ответственности виновных в зверствах.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила "Европейская правда" со ссылкой на агентство AP.
Координационная встреча проходит во вторник в агентстве Европейского Союза по вопросам сотрудничества в судебной сфере "Евроюст" с участием членов Совместной следственной группы и прокурора Международного уголовного суда (МКС) Карима Хана.
Совместная следственная группа, состоящая из Украины, Литвы и Польши, которая собирается во вторник в Гааге, была создана в конце марта, через несколько недель после того, как МКС начал расследование по Украине.
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Главный прокурор МКС Карим Хан посетил Украину, в частности Бучу, и собрал группу следователей, собирающих доказательства на освобожденных территориях.
Среди участников встречи – генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова. Ее офис уже возбудил более 8000 уголовных дел, связанных с войной, и обнаружил более 500 подозреваемых, в том числе российских министров, военачальников и пропагандистов.
Президент Украины Владимир Зеленский назвал убийства мирных жителей "геноцидом" и "военными преступлениями", а президент США Джо Байден назвал президента России Владимира Путина "военным преступником", который должен предстать перед судом.
Россия категорически отрицает, что ее войска виноваты в зверствах.
Все чаще звучат призывы к созданию специального трибунала для преследования России за преступную агрессию в Украине. МКС не может преследовать преступленую агрессию, потому что ни Россия, ни Украина не являются членами суда.
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Сьогодні вона написала мені з Познані. Далі без коментарів...
"Наш дім вцілів, тільки вікна на веранді потріскали. Вони заїхали в село і одразу кинулися по дворах. Стріляли. По вікнах. Шибки сипались, ніби дзвони падали. Ми були в підвалі з мамою. Ой, як добре, що я вивезла доньку і внучку!!!! Коли вони вломилися в хату, я закричала, що ми рускіє. І ще... що ми чекали їх, що ми віруючі МП, а мама в церковній десятці. Що її знає батюшка... Маму застрелили зразу... Просто відчинили підвал і просунули дуло...і вбили її... Коли я піднімалась по сходах, мене потягли за волосся...щоб швидше...
Вони хотіли пити, їсти і сексу... Це тривало 5 днів... Я хотіла померти, але не могла, бо була зв'язана. Я, дві сусідки і ще одна дівчина з Білорусі. Вони возили її з собою. Колись красива білявка... Тепер - одна відкрита рана і гематоми. Але їх це не турбувало.
Ні, не буряти. Я - медик, я знаю: типово московські риси, вони й пишались тим, що з Москви. Майор, два лейтенанти і троє солдат... Та дівчина благала про смерть. Мовчала, але тільки очима просила. Вона не могла говорити. І вона померла вночі. А я не змогла... А смерть була поряд. Вночі вона говорила зі мною. Смерть. І казала, що не моя... А вони казали, що я не руская, а **@на бандєра.
На камінній полиці було фото доньки і внучки. Допитували, де вони. Де чоловік, зять? Я не сказала, що зять в ЗСУ. Але, сусідка сказала і пообіцяла показати, де живуть багаті люди та ті, в кого є воєнні... Показала. І її застрелили... Я віддала їм картку Приватбанку. Хтось в Києві зняв з неї кошти...
Я не можу чути російську. Мене нудить. Мій батько з Твері, мама з Тобольська. Вони в 60-х приїхали вчителями в Україну. Мама - вчитель російської. Її вбив російський офіцер... Він фотографував у моєму домі мої речі і радився з жінкою: що брати. Він спакував у мій чемодан мої сукні, косметику піжаму і білизну. Мамині обручку, персні, сережки. Доньки одяг і ляльки внучки... Все. Простіть!
Росія - зло. Нелюдь. Дегенерати. Уроди. Простіть! Скажіть, що все брехня. Все брехня: церква, політика, мова, культура, нема в росії культури... Вони прийшли нас вбивати, ви правду казали... Мій зять загинув під Харковом. Його мама з Жуковского, батько з Криму, а дід з бабушкою з Уралу. Він вважав себе росіянином, але був українським офіцером. Його вбили росіяни. Скажіть людям, що вони смертоносці".
... Любов Бурак