В Гааге собралась встреча по военным преступлениям России в войне против Украины

Представители группы стран, работающих над расследованием военных преступлений России в Украине, во вторник встречаются в Гааге на фоне призывов привлечь к ответственности виновных в зверствах.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила "Европейская правда" со ссылкой на агентство AP.

Координационная встреча проходит во вторник в агентстве Европейского Союза по вопросам сотрудничества в судебной сфере "Евроюст" с участием членов Совместной следственной группы и прокурора Международного уголовного суда (МКС) Карима Хана.

Совместная следственная группа, состоящая из Украины, Литвы и Польши, которая собирается во вторник в Гааге, была создана в конце марта, через несколько недель после того, как МКС начал расследование по Украине.

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Главный прокурор МКС Карим Хан посетил Украину, в частности Бучу, и собрал группу следователей, собирающих доказательства на освобожденных территориях.

Среди участников встречи – генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова. Ее офис уже возбудил более 8000 уголовных дел, связанных с войной, и обнаружил более 500 подозреваемых, в том числе российских министров, военачальников и пропагандистов.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал убийства мирных жителей "геноцидом" и "военными преступлениями", а президент США Джо Байден назвал президента России Владимира Путина "военным преступником", который должен предстать перед судом.

Россия категорически отрицает, что ее войска виноваты в зверствах.

Все чаще звучат призывы к созданию специального трибунала для преследования России за преступную агрессию в Украине. МКС не может преследовать преступленую агрессию, потому что ни Россия, ни Украина не являются членами суда.

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