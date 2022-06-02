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Киев (24531) поезд (1010) Укрзализныця (2637) Черкассы (802)

"Укрзализныця" впервые за два года возобновляет железнодорожное сообщение столицы с Черкассами

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

укрзалізниця,експрес,прикарпатський

Впервые через два года Укрзализныця возобновляет сообщение с Черкассами. Региональный поезд №782/781 Киев-Черкассы и обратно начинает курсировать с 8 июня 2022 года.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в УЗ.

"Поезд будет курсировать шесть дней в неделю, кроме вторника. Региональный поезд №781 Черкассы-Киев будет отправляться со станции Черкассы в 6:30 и прибывать в Киев в 11:01. Обратно, из столицы, поезд №782 Киев-Черкассы отправляется в 15:05 и будет прибывать на станцию ​​Черкассы в 19:30", - говорится в сообщении.

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В "УЗ" отмечают, что по маршруту предусмотрена остановка на станции им.Т.Шевченко.
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Щоб в Німеччині не було залізничного сполучення Берліну зі столицею федеральної землі - того ніколи б не могло бути. А у нас при найвеличнішому препзденті всїх часів і народів два роки не було такого сполучення з обласним центром на відстані 300 км - і нормально.
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31.05.2022 16:16 Ответить
Ці два роки робили модернізацію маршруту, прокладали електрику бо до цього ходили лише дизель потяги, тепер запустять електрички.
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31.05.2022 18:39 Ответить
Черкаси знаходяться за 30 км від центрального залізничного перехрестя України - станції ім. Шевченка - так що доїхати туди якихось особливих проблем нема. А в самих Черкасах і залізничної станції як такої нема - так собі полустанок приліплений до автовокзалу
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31.05.2022 17:53 Ответить
То маршрут через "Шевченка" пролягає. Потяг буде робити невеликий гак через Смілу.
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31.05.2022 18:38 Ответить
148 поїздом можна доїхати було через Гребінку і Золотоношу
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31.05.2022 18:11 Ответить
 
 