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Новости Война в Украине
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компания (135) нефть (1804) арест имущества (287) ГБР (2542)

ГБР арестовало имущество стоимостью более 2 млрд грн, счета и корпоративные права российской "Татнефти"

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

татнафта

Арестованы миллиарды гривен российских владельцев нефтяной компании. Они подозреваются ГБР в финансировании действий, предпринимаемых с целью насильственного изменения и свержения конституционного строя, захвате государственной власти, совершенные по предварительному сговору группой лиц.

Об этом сообщают в ГБР, передает Цензор.НЕТ.

В рамках уголовного производства были получены определения следственного судьи о наложении арестов на движимое и недвижимое имущество, счета и корпоративные права группы компаний. Они основаны российской нефтяной компанией "Татнефть", поставляющей нефтепродукты для нужд подразделений министерства обороны РФ.

"В настоящее время арестованы 115 объектов недвижимого имущества: нефтебазы, заправочные станции, нежилые здания, земельные участки и 118 бензовозов и автомобилей. Стоимость имущества будет определена после соответствующей оценки, но ориентировочно может составлять более 2 млрд грн. Также арестованы корпоративные права и счета предприятий на сумму около 400 млн. гривен", - говорится в сообщении.

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Активы будут переданы Национальному агентству Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений. Продолжается досудебное расследование по ч. 3 ст. 110-2 Уголовного кодекса Украины.
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Топ комментарии
+4
Игорь Валерьевич потирает руки - це за НПЗ.....
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31.05.2022 16:04
+2
не пройшло і трьх місяців

 минуло як раз три місяці

раздуплілісь, коли гроші вивели....
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31.05.2022 16:15
+2
Какая "прекрасная" новость Скоро100 дней горячей фазы войны а ДБР только отдуплилось . Наверняка ждали пока "Татнефть" ГСМ скинет, да большую чсть активов с Украины и выведет. Жто же не за Порошенко гонятся и картины по музеям шмонать
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31.05.2022 16:16
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Игорь Валерьевич потирает руки - це за НПЗ.....
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31.05.2022 16:04 Ответить
Правильно и сделали у них всегда фуфловый бензин бодяжный на заправках был.
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31.05.2022 16:08 Ответить
не пройшло і трьх місяців

 минуло як раз три місяці

раздуплілісь, коли гроші вивели....
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31.05.2022 16:15 Ответить
Какая "прекрасная" новость Скоро100 дней горячей фазы войны а ДБР только отдуплилось . Наверняка ждали пока "Татнефть" ГСМ скинет, да большую чсть активов с Украины и выведет. Жто же не за Порошенко гонятся и картины по музеям шмонать
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31.05.2022 16:16 Ответить
Попробуй ДБР сделать по другому Елдак быстро гарикам ******** шеи удлинит, и ходить будут как страусы, шарахаясь от тени орка.
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31.05.2022 16:31 Ответить
Це майно, без нафти - лайно.
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31.05.2022 16:16 Ответить
Так, коломойші зєля все віддасть методом підставних "тендерів"
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31.05.2022 16:21 Ответить
Молодці, нарешті!
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31.05.2022 16:44 Ответить
Держава нічого не отримає. Беня прикарманить...
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31.05.2022 16:45 Ответить
Надіюсь беня коломийський в профіті?
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31.05.2022 16:46 Ответить
добре що є прогрес в таких справах, головне щоб до фіналу все доводили,
а не просто для гучних заголовків новин
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01.06.2022 01:22 Ответить
 
 