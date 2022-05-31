ГБР арестовало имущество стоимостью более 2 млрд грн, счета и корпоративные права российской "Татнефти"

Арестованы миллиарды гривен российских владельцев нефтяной компании. Они подозреваются ГБР в финансировании действий, предпринимаемых с целью насильственного изменения и свержения конституционного строя, захвате государственной власти, совершенные по предварительному сговору группой лиц.

Об этом сообщают в ГБР, передает Цензор.НЕТ.

В рамках уголовного производства были получены определения следственного судьи о наложении арестов на движимое и недвижимое имущество, счета и корпоративные права группы компаний. Они основаны российской нефтяной компанией "Татнефть", поставляющей нефтепродукты для нужд подразделений министерства обороны РФ.

"В настоящее время арестованы 115 объектов недвижимого имущества: нефтебазы, заправочные станции, нежилые здания, земельные участки и 118 бензовозов и автомобилей. Стоимость имущества будет определена после соответствующей оценки, но ориентировочно может составлять более 2 млрд грн. Также арестованы корпоративные права и счета предприятий на сумму около 400 млн. гривен", - говорится в сообщении.

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Активы будут переданы Национальному агентству Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений. Продолжается досудебное расследование по ч. 3 ст. 110-2 Уголовного кодекса Украины.