Данилов о способности ВСУ отразить новое нападение с территории Беларуси: Только бой может показать

Украина внимательно следит за белорусским направлением и осознает угрозу с той стороны.

Об этом секретарь СНБО Алексей Данилов отметил в интервью "Укринформу", передает Цензор.НЕТ.

"Мы понимаем, что происходит на территории Беларуси, мы следим за заявлениями, которые делает Лукашенко, мы отдаем себе отчет в угрозе, которая может существовать с этой стороны. К сожалению, там, кроме этого решения (создание нового оперативного командования – южного. - Ред.), уже расположены российские "Искандеры", и уровень угрозы с той стороны нам понятен... (Сможет ли Украина держать оборону на этом направлении) зависит от нашей армии, от многих факторов. Еще раз подчеркиваю, когда 24 февраля никто не верил, что мы будем держать оборону, мы ее держали. Более того, мы освободили от захватчиков Киевскую, Сумскую, Черниговскую области", – отметил он.

"Перед войной было много совещаний у президента с военными, и на вопрос Владимира Александровича, сможем ли мы удержаться, генерал Залужный ответил довольно четко, что только бой это может показать. Так же отвечая на ваш вопрос, я могу сказать: только бой может показать подготовку наших Вооруженных Сил", - добавил Данилов.

Как сообщалось, Данилов также заявил, что за два дня до начала войны в Беларуси убеждали, что нападения с их стороны не будет.