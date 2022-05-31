РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
15338 посетителей онлайн
Новости Война в Украине Война
10 447 38
Беларусь (7522) война (46661) Данилов (1054) нападение (2123)

Данилов о способности ВСУ отразить новое нападение с территории Беларуси: Только бой может показать

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

рф

Украина внимательно следит за белорусским направлением и осознает угрозу с той стороны.

Об этом секретарь СНБО Алексей Данилов отметил в интервью "Укринформу", передает Цензор.НЕТ.

"Мы понимаем, что происходит на территории Беларуси, мы следим за заявлениями, которые делает Лукашенко, мы отдаем себе отчет в угрозе, которая может существовать с этой стороны. К сожалению, там, кроме этого решения (создание нового оперативного командования – южного. - Ред.), уже расположены российские "Искандеры", и уровень угрозы с той стороны нам понятен... (Сможет ли Украина держать оборону на этом направлении) зависит от нашей армии, от многих факторов. Еще раз подчеркиваю, когда 24 февраля никто не верил, что мы будем держать оборону, мы ее держали. Более того, мы освободили от захватчиков Киевскую, Сумскую, Черниговскую области", – отметил он.

"Перед войной было много совещаний у президента с военными, и на вопрос Владимира Александровича, сможем ли мы удержаться, генерал Залужный ответил довольно четко, что только бой это может показать. Так же отвечая на ваш вопрос, я могу сказать: только бой может показать подготовку наших Вооруженных Сил", - добавил Данилов.

Как сообщалось, Данилов также заявил, что за два дня до начала войны в Беларуси убеждали, что нападения с их стороны не будет.
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+23
Це тільки мені здаеться що ця зелена шобла ні на чього путного для держави не здатна?
показать весь комментарий
31.05.2022 16:10
+17
Очікувати чогось іншого від ворогів - безглуздя.
показать весь комментарий
31.05.2022 16:12
+16
не задавайте питань про черговий зальот з Порошенком, мости на Чонгарі та азовців - атопутіннападе?
показать весь комментарий
31.05.2022 16:08
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
не задавайте питань про черговий зальот з Порошенком, мости на Чонгарі та азовців - атопутіннападе?
показать весь комментарий
31.05.2022 16:08 Ответить
цей Данілофф призначений Зєлєчкою на посаду Касандри ?
чи, навіть страшно подумати, самого Царя Соломона ?
показать весь комментарий
31.05.2022 16:10 Ответить
Це тільки мені здаеться що ця зелена шобла ні на чього путного для держави не здатна?
показать весь комментарий
31.05.2022 16:10 Ответить
Очікувати чогось іншого від ворогів - безглуздя.
показать весь комментарий
31.05.2022 16:12 Ответить
мені не здається, я впевний з самого початку коли почув гнусавий голосок цього беніного херувіма.
показать весь комментарий
31.05.2022 16:34 Ответить
в 2005-ом? так он тогда не бенин был, его тогда медведчук купил для создания роспропагандонского проекта "серпом по яйцям"
показать весь комментарий
31.05.2022 16:54 Ответить
Ну не совсем он Зеленый, его Ющенко привел, а потом Данилов отошел от Юща когда тот начал с регионалами братоватся
показать весь комментарий
31.05.2022 16:40 Ответить
Иго привел броцкий к люлке.
показать весь комментарий
31.05.2022 17:20 Ответить
А ви ж зі свого боку доклали максимум "зусиль" для підготовки ЗСУ
показать весь комментарий
31.05.2022 16:10 Ответить
Данілов краще мовчи, тебе уже твої колеги ловлять на протиріччях.
показать весь комментарий
31.05.2022 16:10 Ответить
ЗЄшобло навмисно провалило оборону держави, а тепер готується перекинути провину за можливий повторний прорив кацапні на ЗСУ.
показать весь комментарий
31.05.2022 16:12 Ответить
Не узагальнюй Області від загарбників звільнили ЗСУ, незважаючи що влада цьому всяко перешкоджала...
показать весь комментарий
31.05.2022 16:13 Ответить
Але... Було б зрозуміло і логічно почати підготовку чоловіків міста Києва, Житомира, Коростеня, тощо, для відсічі непроханих гостей. Це було б логічно і агресор двічи подумав би нападати.

Цього не відбувається. Не знаю... Чи то провокують, чи бояться зв'язуватись з тими, хто покидав місто при першій навалі...
показать весь комментарий
31.05.2022 16:13 Ответить
Влада боїться озброєного народу, одразу після звільнення окупованих територій першим ділом роззброюють ТРО.
показать весь комментарий
31.05.2022 16:34 Ответить
про здатність ЗСУ відбити новий напад з території Білорусі: Тільки бій може показати

"нє увєрєн, нє обганяй !"
Данілофф, дорогий ти наш Секретар Ради Безпеки України, якщо не можеш забезпечити безпеку Держави, то киздуй з посади !!!
показать весь комментарий
31.05.2022 16:13 Ответить
Непонятна только роль самого Данилова в обороне страны
показать весь комментарий
31.05.2022 16:18 Ответить
дубльор Головного Мудозвона Держави
показать весь комментарий
31.05.2022 16:25 Ответить
"Перед війною було багато нарад у президента з військовими, і на питання Володимира Олександровича, чи зможемо ми утриматися, генерал Залужний відповів доволі чітко, що тільки бій це може показати".

Вы меня конечно извините, но так ответить может либо абсолютно не компетентный человек, либо жополиз-приспособленец, который знает, что с обороноспособностью страны полная жопа, но "зачем расстраивать шефа, рискуя своим местом".
показать весь комментарий
31.05.2022 16:19 Ответить
За те, що Білорусь активно допомагала рашкі знищувати українські міста та населення - потрібно половину цієї ворожої країни просто стерти під нуль.
показать весь комментарий
31.05.2022 16:23 Ответить
Самое главное сейчас быстрыми темпами распилить бабло на восстановлении дорог и мостов с северного направления. Вот и вся подготовка к наступлению бульбавойска
показать весь комментарий
31.05.2022 16:26 Ответить
три найпотужніші дебіла після Зеленського це Рєзніков, Данилов та Арахамія👇

"Это смешно". Резников не верит в нападение на Киев из Беларуси
21.02.2022, 12:36

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fnews.liga.net%2Fpolitics%2Fnews%2Feto-smeshno-reznikov-ne-verit-v-napadenie-na-kiev-iz-belarusi&psig=AOvVaw1w5U53d81MyQI6tVAO3qwx&ust=1654090340454000&source=images&cd=vfe&ved=0CAoQjhxqFwoTCPj-3dXtifgCFQAAAAAdAAAAABAD
показать весь комментарий
31.05.2022 16:36 Ответить
А если бы МО вообще какого-нибудь дурачка назначили?
хотя... еще есть неиспользованные варианты:

показать весь комментарий
31.05.2022 17:06 Ответить
Данілов як справній "маліновий" нехай спитає поради у свого найпервейшого зама і консільєрі з Хомчака -все таки його одногрупник по ВУ перший яструб війни біля Луки, невже не поділиться з корифаном. Його, Хомчака, того і поставили туди, щоб з сябрами домовлялявся і терки вів.
показать весь комментарий
31.05.2022 16:39 Ответить
ОТОЖ НЕХАЙ ПІДІЙМУТЬ ПАН СВОЮ ЖІПУ ТА ПОКАЖУТЬ У БОЮ ВСЮ ХВАЦЬКІСТЬ
показать весь комментарий
31.05.2022 16:42 Ответить
Як би ж ти ***** ветеринар херов хоч в окопах хоч посидів, не кажу вже про повоювати!
показать весь комментарий
31.05.2022 16:45 Ответить
Ано хероически сражалась на добриковском хранте.
показать весь комментарий
31.05.2022 17:24 Ответить
В якому одязі був цей недоумок, коли це говорив? Слідкуйте за кольором його одягу.
показать весь комментарий
31.05.2022 16:47 Ответить
Питання до Данілова, Зеленського та інших - що ви і ваша команда в ОП, РНБО і т.д. зробили для зміцнення обороноздатності України, для ВПК та ВСУ? Те що ви робили для ослаблення обороноздатності не важко нагадати - згортання програм розробки та виробництва ракетного озброєння, переслідування патріотів із числа ВСУ, блокування держзамовлення для ВПК (не забуваємо про такого собі міністра оборони Тарана), перерозподіл грошей із оборонної сфери на велике крадівництво на дорогах та інше...
А тепер ви кажете, що ще не відомо чи зможуть ЗСУ та ТРО захистити Україну? Тобто для вас питання - чи витримає Україна навалу кацапні ще не має відповіді? Ви закидали весь світ відосіками, вам рукоплещуть в парламентах, а що буде далі з Україною ви не знаєте?
показать весь комментарий
31.05.2022 16:53 Ответить
Тоді пора вже Зеленському, Єрмаку, Данілову, ну і іншим Татаровим брати в руки АК і йти в окопи на передову. Якщо керувати державою не здатні, йдіть самі воювати.
показать весь комментарий
31.05.2022 16:58 Ответить
оставлю для памяти - Операция Зе: как кремлевская агентура открыла ворота российским палачам
https://www.youtube.com/watch?v=HLGuYIuzdnQ
показать весь комментарий
31.05.2022 17:12 Ответить
Их всех надо гнать поганой метлой из ОПы. И повесить на ближайшем фонаре
показать весь комментарий
31.05.2022 17:41 Ответить
ЛУКАШЕНКО ДОЛЖЕН ЗНАТЬ ЗАРАНЕЕ ЧТО ОН ЛИЧНО НАХОДИТСЯ НА ПРИЦЕЛЕ УКРАИНСКИХ РАКЕТ. В СЛУЧАЕ ЗАХОДА БЕЛОРУСКОЙ АРМИИ НА ТЕРРИТОРИЮ УКРАИНЫ ЭТИ РАКЕТЫ ПУЩЕНЫ ИМЕННО ПО НЕМУ. СЛАВА УКРАИНЕ!
показать весь комментарий
31.05.2022 17:10 Ответить
показать весь комментарий
31.05.2022 17:10 Ответить
Это типа НЕ ЗНАЮ получается. А за шо этому чУвакУУ платят в принципе деньги ???
показать весь комментарий
31.05.2022 18:03 Ответить
то и так ясен пень шо покажет очередной ГЕНЕРАЛЬ Очевидность)
показать весь комментарий
31.05.2022 18:10 Ответить
Їбонутися ! А показати , що можемо в"їбати , як тільки рипнуться ? Для цього не потрібно на 300 км стріляти !
P.S. - А зебілам не дивно , що як тільки Порошенка випустили за кордон , Євросоюз затвердив 6й пакет санкцій ? А вчора казали , що не затвердять . То може нехай і постачанням зброї займеться ?
показать весь комментарий
31.05.2022 18:15 Ответить
Треба нанести привентивний удар і визволити белорусов з окурації
показать весь комментарий
31.05.2022 19:04 Ответить
американців спитати чого чекати поки іскандери в нас полетять,
у білорусі би могли їх знищити
показать весь комментарий
01.06.2022 01:19 Ответить
 
 