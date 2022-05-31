Данилов о способности ВСУ отразить новое нападение с территории Беларуси: Только бой может показать
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Украина внимательно следит за белорусским направлением и осознает угрозу с той стороны.
Об этом секретарь СНБО Алексей Данилов отметил в интервью "Укринформу", передает Цензор.НЕТ.
"Мы понимаем, что происходит на территории Беларуси, мы следим за заявлениями, которые делает Лукашенко, мы отдаем себе отчет в угрозе, которая может существовать с этой стороны. К сожалению, там, кроме этого решения (создание нового оперативного командования – южного. - Ред.), уже расположены российские "Искандеры", и уровень угрозы с той стороны нам понятен... (Сможет ли Украина держать оборону на этом направлении) зависит от нашей армии, от многих факторов. Еще раз подчеркиваю, когда 24 февраля никто не верил, что мы будем держать оборону, мы ее держали. Более того, мы освободили от захватчиков Киевскую, Сумскую, Черниговскую области", – отметил он.
"Перед войной было много совещаний у президента с военными, и на вопрос Владимира Александровича, сможем ли мы удержаться, генерал Залужный ответил довольно четко, что только бой это может показать. Так же отвечая на ваш вопрос, я могу сказать: только бой может показать подготовку наших Вооруженных Сил", - добавил Данилов.
Как сообщалось, Данилов также заявил, что за два дня до начала войны в Беларуси убеждали, что нападения с их стороны не будет.
Пожалуйста, подождите...
чи, навіть страшно подумати, самого Царя Соломона ?
Цього не відбувається. Не знаю... Чи то провокують, чи бояться зв'язуватись з тими, хто покидав місто при першій навалі...
"нє увєрєн, нє обганяй !"
Данілофф, дорогий ти наш Секретар Ради Безпеки України, якщо не можеш забезпечити безпеку Держави, то киздуй з посади !!!
Вы меня конечно извините, но так ответить может либо абсолютно не компетентный человек, либо жополиз-приспособленец, который знает, что с обороноспособностью страны полная жопа, но "зачем расстраивать шефа, рискуя своим местом".
"Это смешно". Резников не верит в нападение на Киев из Беларуси
21.02.2022, 12:36
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fnews.liga.net%2Fpolitics%2Fnews%2Feto-smeshno-reznikov-ne-verit-v-napadenie-na-kiev-iz-belarusi&psig=AOvVaw1w5U53d81MyQI6tVAO3qwx&ust=1654090340454000&source=images&cd=vfe&ved=0CAoQjhxqFwoTCPj-3dXtifgCFQAAAAAdAAAAABAD
хотя... еще есть неиспользованные варианты:
А тепер ви кажете, що ще не відомо чи зможуть ЗСУ та ТРО захистити Україну? Тобто для вас питання - чи витримає Україна навалу кацапні ще не має відповіді? Ви закидали весь світ відосіками, вам рукоплещуть в парламентах, а що буде далі з Україною ви не знаєте?
https://www.youtube.com/watch?v=HLGuYIuzdnQ
P.S. - А зебілам не дивно , що як тільки Порошенка випустили за кордон , Євросоюз затвердив 6й пакет санкцій ? А вчора казали , що не затвердять . То може нехай і постачанням зброї займеться ?
у білорусі би могли їх знищити