ЕС должен сделать паузу во введении новых санкций против РФ, нужно посмотреть на влияние, - премьер Бельгии Де Кроо
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Премьер-министр Бельгии Александер Де Кроо призвал ЕС "сделать" паузу во введении санкций против России.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП.
"С точки зрения Бельгии последний пакет является большим шагом вперед, и я думаю, пока мы должны взять паузу. Дайте заработать этому пакету. Влияние нефтяного эмбарго на Россию значительно больше, чем в случае газа. По газу путь значительно сложнее", - сказал он.
"Поэтому это важный шаг. Давайте остановимся на минуту и посмотрим на влияние", - добавил он, отметив, что введение нефтяного эмбарго стало победой для всего ЕС, в которое никто не верил.
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Ну на минуту можете, но не дольше
Ну ну...КиссиндЖер КГБшная крыса с советских времён...именно он посадил путлера...в кресло президента рабZeи на вечеринке в Подмосковной Барвихе...в домике Ельцина...
І замовляє ПДЧ в НАТО на самміті в Мадриді. "незрозуміло, чому мій візит в Вільнюс на саммітт ПА НАТО був зірваний - ну то спробуйте без нас, ми будемо тільки раді".
Дивитись відео: https://www.youtube.com/watch?v=f_2fSHiUTu8
Читати текст в телеграм: Петро Порошенко
"Саміт Європейської народної партії, який зараз відбувається в Ротердамі, є історичним. Адже це перший саміт, який партія-лідер Європейського Союзу присвятив Україні. Усі без винятку пропозиції нашої команди потрапили в проект кінцевої резолюції. І щойно були підтверджені на комітеті, де працює наша команда. І я сподіваюся, що сьогодні вони будуть схвалені ЄНП на саміті.
Ми вже готуємо сьомий пакет санкцій, наша мета - зруйнувати використання росією нафти і газу як зброї."
Бо ви дегенерати тупі, нездатні створити хоч щось корисне.
Ви маючи найбільші в світі запаси корисних копалин та сотні мільйонів гектарів родючих земель, могли створити щось на зразок Еміратів для власних громадян, але єдина ваша мета - отруїти життя оточуючим країнам!
Тому, ви створили не Емірати, а країну-концентраційний табір.
І це ваша ********** і ваше майбутнє.
Вплив, був би помітний, якби всі ці "пакети" прийняли у березні 2022 року: це б добре ******* по параші.
***********
Дебіл! Це, все одно, що під час пожежі сказати, - а давайте припинимо гасити вогонь, подивимся, - може він уже й сам погасне.
Він або корисний ідіот, або відверта падлюка! Вибирайте!
значить не достатньо санкцій