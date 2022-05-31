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ЕС должен сделать паузу во введении новых санкций против РФ, нужно посмотреть на влияние, - премьер Бельгии Де Кроо

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

кроо

Премьер-министр Бельгии Александер Де Кроо призвал ЕС "сделать" паузу во введении санкций против России.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП.

"С точки зрения Бельгии последний пакет является большим шагом вперед, и я думаю, пока мы должны взять паузу. Дайте заработать этому пакету. Влияние нефтяного эмбарго на Россию значительно больше, чем в случае газа. По газу путь значительно сложнее", - сказал он. 

"Поэтому это важный шаг. Давайте остановимся на минуту и посмотрим на влияние", - добавил он, отметив, что введение нефтяного эмбарго стало победой для всего ЕС, в которое никто не верил.

Также читайте: Болгария получила отсрочку на введение эмбарго по отношению к российской нефти, - премьер Петков
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Топ комментарии
+25
яку паузу, телепень? у нас люди гинуть
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31.05.2022 16:35
+22
а войну также поставим на "паузу"?????
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31.05.2022 16:34
+13
давайте зробимо паузу і подивимось чи не заважають наші санкції мокшам вбивати україїнців
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31.05.2022 16:37
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❗️Канада ввела санкции против 4 российских компаний и 22 физических лиц, включая Алину Кабаеву. https://t.me/charter97_org/74433
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31.05.2022 16:33 Ответить
Де Коло, щодня мордорі отримує від вас один мільярд євро на наше знищення. Про яку паузу ти говориш?
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31.05.2022 16:43 Ответить
А якщо Бельгію поставити "на паузу " ? Ну там фінанси теє-се ?... Бо тамочки не так,щоб "адназначна" ...
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31.05.2022 16:54 Ответить
а войну также поставим на "паузу"?????
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31.05.2022 16:34 Ответить
яку паузу, телепень? у нас люди гинуть
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31.05.2022 16:35 Ответить
шо втомилися бідні від нашої війни відпочити захотіли?
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31.05.2022 16:36 Ответить
Скоріше за все цей телепень є консервою найвищого рівня.
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31.05.2022 16:46 Ответить
Все, распрягай!Переработались бедные. Пусть хохлы погибают, мы подождем. Самим то не противно.
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31.05.2022 16:36 Ответить
давайте зробимо паузу і подивимось чи не заважають наші санкції мокшам вбивати україїнців
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31.05.2022 16:37 Ответить
Пропоную йому подивится на "вплив" з Миколаїва, Харкова чи десь ще, а не як зі свого кабінету.
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31.05.2022 16:37 Ответить
Так це у нас гинуть,не у них.Вони гроші рахують,ми загиблих.Гниди.
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31.05.2022 16:37 Ответить
Без паніки і зради! Санаційна петля повільно але все-таки затягується. Це стратегічно важливо
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31.05.2022 16:38 Ответить
Розумієте, кацапи проводять геноцид на окупованих територіях, поки та "петля" покаже свою ефективність, десятки тисяч людей можуть втратити найдорогоцінніше.
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31.05.2022 16:44 Ответить
Яка пауза?! Кожен день рашка отримую 1 млрд доларів за газ і нафту!
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31.05.2022 16:39 Ответить
Давайте остановимся на минуту и посмотрим на влияние Источник: https://censor.net/ru/n3345067

Ну на минуту можете, но не дольше
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31.05.2022 16:39 Ответить
тільки фізичне знищення газо - нафтогонів кацапні буде достатньою санкцією ! на все інше купа лазівок щоб обійти .
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31.05.2022 16:40 Ответить
Пропоную пану Александеру, на час "паузи", переїхати в Україну. Північ, південь, краще на схід.
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31.05.2022 16:42 Ответить
Так, хай у Бахмуті перечекає, чи у Лисічанську.
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31.05.2022 16:44 Ответить
Вам повилазило,демократи хрєнові???Ви не бачите що ваших санкцій для мордору недостатньо,бо вони не збираються припиняти агресію проти України.Все ви бачите,просто бабло важливіше за життя українців.
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31.05.2022 16:42 Ответить
Бідорас!
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31.05.2022 16:42 Ответить
Невже Гітлеру так телефонували і робили якісь паузи ??? Ви там оху...ли ??? путлер в своїх звірствах вже переплюнув Гітлера !!!
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31.05.2022 16:42 Ответить
Гітлеру так само.
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31.05.2022 16:44 Ответить
Шо ж ти ********* так,вельмишановний? Навіть нафтове ембарго неповне. Свіфт-частковий. Рубль у них знову укріпився. Готують нові наступи на фронтах.
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31.05.2022 16:42 Ответить
Я хрінію! Хочеш подивитися на вплив? Чутки і картинка в телеящику не передадуть потрібної "атмосфери". Збирай всіх охочих і хутчіш в Україну, на Схід. Побачиш і почуєш все в усій "красі".
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31.05.2022 16:42 Ответить
Почалося, зараз його підтримають інші. Завтра почнуть кричати голодуючі папуаси з країн Африки.
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31.05.2022 16:42 Ответить
Пускай приедет в Мариуполь и посмотрит
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31.05.2022 16:43 Ответить
Хай він особисто цю свою "паузу" посидить у Сєвєродонецьку, побачить як "великий крок" діє
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31.05.2022 16:44 Ответить
Ще шостий пакет не прийняли. Яка перерва?
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31.05.2022 16:45 Ответить
на війні треба стріляти доки ціль не впаде, а не перевіряти її самопочуття після кожного пострілу
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31.05.2022 16:46 Ответить
Да пожалуйста! Паузы в одну минуту вполне хватит! Остановились с вводом санкций, заглянули в новости. Русские всё ещё пытаются оккупировать Украину и стреляют из всех стволов? Погнали дальше вводить! Критерий оценки эффективности/достаточности санкций предельно простой. Дурочку включать бессмысленно.
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31.05.2022 16:47 Ответить
Еще одна кремлевская "консерва" вскрылась. Какой критерий оценки санкций Будут? В чем мерять станете. В убитых украинцах, в разрушенные городах или баблом в ваших карманах ?
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31.05.2022 16:47 Ответить
трошки консервою засмерділо...
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31.05.2022 16:48 Ответить
"рано или поздно европа откажеться от санкций они устанут от войны им это надоест мы подождем нам спешить некуда"- Медведев"-чего ж вы такие легкопрогнозируемые европейцы и даете заднюю на поводу кацапам вот скажут-ну че говорили что устанут и сдуются скоро?
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31.05.2022 16:48 Ответить
трошки вагітний діяч....
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31.05.2022 16:49 Ответить
Сначала санкции перестать вводить, а там и до переговоров недалеко, да?
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31.05.2022 16:50 Ответить
Сначала санкции перестать вводить, а там и до переговоров недалеко, да?
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31.05.2022 16:53 Ответить
Сначала санкции перестать вводить, а там и до переговоров недалеко, да?
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31.05.2022 16:53 Ответить
Зеля казав перестать стрелять и позырить в бестыжые зенки путлера после Харькова и Мариуполя.
Ну ну...КиссиндЖер КГБшная крыса с советских времён...именно он посадил путлера...в кресло президента рабZeи на вечеринке в Подмосковной Барвихе...в домике Ельцина...
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31.05.2022 16:55 Ответить
Кацапська консерва
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31.05.2022 16:59 Ответить
А почему нельзя посмотреть на влияние не останавливаясь? И пакет может работать без всякой паузы
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31.05.2022 17:03 Ответить
де кроо, очень хочется, чтобы в твоей бельгии вспыхнуло восстание черномазых вперемешку с тунгусами...вот тогда ты станешь другим...
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31.05.2022 17:05 Ответить
Ще один втомився дивитись війну по телевізору?
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31.05.2022 17:11 Ответить
А Порох в Роттердамі на з'їзді партії пробиває нові неназвані санкції в сьомий пакет і замовляє восьмий!
І замовляє ПДЧ в НАТО на самміті в Мадриді. "незрозуміло, чому мій візит в Вільнюс на саммітт ПА НАТО був зірваний - ну то спробуйте без нас, ми будемо тільки раді".
Дивитись відео: https://www.youtube.com/watch?v=f_2fSHiUTu8

Читати текст в телеграм: Петро Порошенко
"Саміт Європейської народної партії, який зараз відбувається в Ротердамі, є історичним. Адже це перший саміт, який партія-лідер Європейського Союзу присвятив Україні. Усі без винятку пропозиції нашої команди потрапили в проект кінцевої резолюції. І щойно були підтверджені на комітеті, де працює наша команда. І я сподіваюся, що сьогодні вони будуть схвалені ЄНП на саміті.
Ми вже готуємо сьомий пакет санкцій, наша мета - зруйнувати використання росією нафти і газу як зброї."
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31.05.2022 17:15 Ответить
Пауза будет после результата, а не до. Хотя какая пауза к **********.
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31.05.2022 17:17 Ответить
У меня ,такое впечатление , что они над Украинцами ,ставят эксперименты, ну типа выстоят или нет , в татолизатор играют, делают ,ставки , и все время забывают , что это человеческие жизни и судьбы . Жили себе люди ,хорошо ,плохо , но никого не трогали , и тут трах бах пришли орки , и никто не хочет помогать за редким исключением , наоборот, оркам помогают деньгами .
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31.05.2022 17:18 Ответить
Так поки ви понад місяць розчехлялися з шостим пакетом - от ця пауза і пройшла. Тепер жодних пауз не має бути
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31.05.2022 17:23 Ответить
Чим далі від кордону з Україної, тим більше різнокольорових під*расів бажають спочатку "подивитись нам вплив".... на козляцький "сортир". Навіть Депердьо вже тоді казав: "якщо я коли-небудь скучу по "життю" на расєє, то я сможу пару днів пожити у своєму сараї." Не треба "дивитись" - треба трощити цю кацапогідру одразу і назавжди.
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31.05.2022 18:32 Ответить
главнафтосос Орбан, канцлер великоГазоНюхії, тепер ще й цє непорозуміння..
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31.05.2022 18:34 Ответить
Терзают меня смутные сомнения. Мне кажется, что когда Европе хорошо, то и Украине неплохо. При благоприятных условиях, Западный мир может оказывать материальную и военную помощь Украине. Когда Запад процветает, когда растёт его ВВП, его граждане сыты одеты обуты, цены на товары доступны и не растут, то это и для Украины лучше чем когда инфляция, безработица, социальная напряженность. С другой стороны, когда в Европе и Америке стагнация, то дядюшка Си Дзиньпин, улыбается во сне. Ему хочется стать мировым лидером и его мечты сбываются. А, что такое нефтяное и газовое эмбарго? Это когда нефть и газ остаются в рашке и достаются ей за бесплатно. Это значит, что сырьевые и энергозатратные отрасли развиваются в россии в китае в индии, а не в европе. Где будут дешевые удобрения, ГСМ, товары нефтехимии, продукты питания? Наверняка не там, где нефть и газ в бочках из-за океана везут. Что то тут не так. В россии десятки лет мечтали соскочить с нефтяной иглы, и вот оно само собой всё получилось, да при этом ещё и Европу не по детски колбасит из-за новых тарифов из-за закрытия некоторых отраслей промышленности. Лучше бы финансировали Украину, чем выплачивать пособия по безработице. Так мне видится обстановка. В чём я не прав?
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31.05.2022 18:46 Ответить
Ти можеш розводити теревені, але це всього, навсього, фантастика.
Бо ви дегенерати тупі, нездатні створити хоч щось корисне.
Ви маючи найбільші в світі запаси корисних копалин та сотні мільйонів гектарів родючих земель, могли створити щось на зразок Еміратів для власних громадян, але єдина ваша мета - отруїти життя оточуючим країнам!
Тому, ви створили не Емірати, а країну-концентраційний табір.
І це ваша ********** і ваше майбутнє.
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31.05.2022 19:54 Ответить
Ещё один ***** вылез.
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31.05.2022 19:17 Ответить
Приїздь в Україну, подивись на "вплив".
Вплив, був би помітний, якби всі ці "пакети" прийняли у березні 2022 року: це б добре ******* по параші.
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31.05.2022 19:46 Ответить
**#нутись скільки рашисских консерв у ЄС.... але добре що почали розкриватися.
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31.05.2022 19:55 Ответить
ЄС має зробити паузу в запровадженні нових санкцій проти РФ, потрібно подивитись на вплив, - прем'єр Бельгії Де Кроо
***********
Дебіл! Це, все одно, що під час пожежі сказати, - а давайте припинимо гасити вогонь, подивимся, - може він уже й сам погасне.

Він або корисний ідіот, або відверта падлюка! Вибирайте!
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31.05.2022 21:34 Ответить
параша війну продовжує
значить не достатньо санкцій
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01.06.2022 01:14 Ответить
Да отменяйте уже совсем.Чего там.Бабло же теряете.
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01.06.2022 08:30 Ответить
 
 