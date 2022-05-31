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Эстония, Латвия и Словакия присоединились к следственной группе по расследованию тяжких международных преступлений в Украине, - Венедиктова

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Эстония, Латвия и Словакия присоединились к Совместной следственной группе по расследованию тяжких международных преступлений в Украине.

Об этом сообщила в фейсбуке генпрокурор Ирина Венедиктова, передает Цензор.НЕТ.

По ее словам, сейчас это самая большая по численности Совместная следственная группа в истории Евроюста.

"Это мощный шаг нашего международного юридического фронта – расширение JIT даст нам новые возможности и ресурсы для достижения нашей главной цели – привлечение к ответственности всех причастных к совершению ужасающих военных преступлений в Украине. Я благодарна Эстонии, Латвии и Словакии, которые вслед за открытием национальных производств решили стать также частью этой большой команды, которая поможет установить справедливость", - отмечает она.

Венедиктова напоминает, что JIT по расследованию военных преступлений РФ, которую Украина, Литва и Польша создали 25 марта, теперь расширилась до 6 стран.

"Мы подписали на заседании в Евроюсте важное соглашение о присоединении к нашей следственной группе Эстонии, Латвии и Словакии. Также участниками группы являются Евроюст и впервые в истории Офис прокурора Международного уголовного суда. В течение двух дней в Гааге наша совместная следственная группа провела координационные заседания, где определила стратегию и тактику дальнейших действий вместе. Мы обсудили вопросы безопасного обмена информацией и доказательствами", – продолжает генпрокурор.

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Как отмечается, сегодня во встрече приняли участие Комиссар ЕС по вопросам юстиции Дидье Рейндерс и Комиссар ЕС по внутренним делам Илва Йохансон.

"И мы услышали очень важные сигналы поддержки от европейских партнеров и заверения в содействии нашей важной миссии по обеспечению правосудия", - резюмирует она.
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Скажите там , кто нибудь , Орбану ( этому "******" ) , что-бы слал своих гонцов - он-же так требовал расследования ... Вперед - никто не запрещает.
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31.05.2022 16:37 Ответить
Нахіба ця бюрократія. Війну треба вигравати
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31.05.2022 16:56 Ответить
..хоть кто-то займётся реальным и нужным делом.. а то Венедиктова в основном занимается Порохом, и всякими Чорноволами-Пашинскими и так, по-мелочи, по звонку из Банковой..(
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31.05.2022 17:25 Ответить
Може УКРАІНЕ треба запросити прокурорів із Словаччіни ? Вони досвідчени фахівці . А то українськи прокурори - зажравшиеся
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31.05.2022 17:37 Ответить
 
 