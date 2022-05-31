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Эстония (1161) дроны (2080)

В Эстонии мужчину арестовали за попытку вывезти в РФ дроны для российской армии

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

дрон

В Эстонии будут судить мужчину с двойным гражданством – России и Эстонии – за поддержку российской агрессии и попытку вывезти в РФ дроны для российской армии.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на официальный Twitter эстонской полиции.

"Попытки подарить коммерческие дроны для российской армии заканчиваются СИЗО. Вчера лицо с двойным гражданством, России и Эстонии, было арестовано за такие планы. Эстонское законодательство предусматривает наказание за поддержку российской агрессии против Украины любым способом, и мы позаботимся о соблюдении этих положений ", – заявили в полиции.

Как уточняет эстонский вещатель ERR, мужчину средних лет задержали во время пересечения границы в эту субботу, 29 мая, а в понедельник окружной суд Харью по запросу прокуратуры арестовал его.

В прокуратуре отметили, что участие или поддержка иностранной агрессии наказывается на срок до 5 лет лишения свободы; приобретение оборудования военного назначения для русской армии также подпадает под статью.

Также читайте: Эстония, Латвия и Словакия присоединились к следственной группе по расследованию тяжких международных преступлений в Украине, - Венедиктова
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Топ комментарии
+22
Молодцы эстонцы! Наши бы пожурили и отпустили на все четыре...
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31.05.2022 17:04
+16
Да уже нескольких таких выслали из страны "на Родину", один такой, дебил, наклеил на своем окне огромную букву Z и отказывался её снимать, так его вместе с буквой очень скоро и депортировали..
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31.05.2022 18:04
+15
То не особа а кацапська свиня яку потрібно викинути з Естонії в радной запарєбрікавий свінарнік...
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31.05.2022 17:09
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Молодцы эстонцы! Наши бы пожурили и отпустили на все четыре...
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31.05.2022 17:04 Ответить
Да уже нескольких таких выслали из страны "на Родину", один такой, дебил, наклеил на своем окне огромную букву Z и отказывался её снимать, так его вместе с буквой очень скоро и депортировали..
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31.05.2022 18:04 Ответить
Заздрю естонській судовій системі.
Довіра до суду, - один з фундаментів держави!

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31.05.2022 21:45 Ответить
Всьо орлани закінчуються, втарая армія міра вже по закордонах дрони жебрає.
Естонці молодці!
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31.05.2022 17:06 Ответить
То не особа а кацапська свиня яку потрібно викинути з Естонії в радной запарєбрікавий свінарнік...
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31.05.2022 17:09 Ответить
Хай спочатку відсидить свої 5 років
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31.05.2022 17:29 Ответить
Так и будет. И он не первый уже.
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31.05.2022 17:55 Ответить
Ну, в Україні б його попередили б про підозру.
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31.05.2022 17:10 Ответить
Потрібно цю потворю до тюрми, а дрони передати Україні!
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31.05.2022 17:11 Ответить
респект Эстонцам..
..а в Украине эпохи Зеленского засланцу Портнову дали вооружённую охрану (от бЕндеровцев), а когда ему стало страшно, то отправили под белы ручки туда, где ему будет лучше и сынишку его (тоже призывного возраста) через кордон сопроводили, шоб "не забрали из тролейбуса прямо в нацгвардию" и папа за "говно" своё не переживал..
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31.05.2022 17:16 Ответить
Сейчас мардва по всему миру за нал скупает бытовые дроны.
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31.05.2022 17:27 Ответить
знайомих з 10 естонців. люди живуть за кордоном вже років 20, тупо проросійські ватники та називають себе росіянами не дивлячись на те що родилися, жили та працювали в Естонії. отака куйня малята. зараз з ними втратив зв'язок по зрозумілим причинам.
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31.05.2022 17:29 Ответить
Та вони ж не Естонці, навіщо ображати Естонію. В таких "ватників" навіть паспорта "aliens" іншого кольору і іншої національності
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31.05.2022 18:28 Ответить
В таких "ватників" навіть паспорта "aliens"
******
aliens? О! Я так і знав, що кацапи не належать до людської цивілізації!

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31.05.2022 22:01 Ответить
Такой вот паспорт обложка
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01.06.2022 13:03 Ответить
а по національності хто, бо народитися і жити там могло і бидло від понавезених
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31.05.2022 21:48 Ответить
Я б сказав риторичне питання
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02.06.2022 08:50 Ответить
Це дуже добре, але потрібен другий фронт, в Білорусії хоч
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31.05.2022 17:42 Ответить
Он не первый активист. Его ждет срок, штраф, лишение натурализованного гражданства. Короче домой.
Потихоньку высылают орков.
А безопасность соцсети мониторит . Нашу вату ждет сюрприз скоро.
Ладно. Некогда. Пойду работать, байрактары сами себя не купят.
Слава Украине.
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31.05.2022 17:53 Ответить
а скільки ж ще подібних підоргів...
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31.05.2022 18:28 Ответить
Прекрасно, что у него ДВА гражданства! Отсидит по эстонскому и будет его лишён в день освобождения! Хреново было бы если только Эстонское! В Латвии сейчас лишают, но только при наличии любого другого гражданства. К сожалению негражданина обратно нельзя вернуть, толерантность сраная!
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31.05.2022 19:08 Ответить
Дії наших друзів з країн Балтії, Польщі , Великобританії приносять набагато більше користі Україні ніж дії вислідка виборів 2019 року!
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31.05.2022 20:31 Ответить
оце дотримання санкцій,

а не так як франція і німеччина лізуть навипередки продати зброю параші,
а Україні не можна бо це ескалація
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01.06.2022 00:57 Ответить
 
 