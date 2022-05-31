В Эстонии мужчину арестовали за попытку вывезти в РФ дроны для российской армии
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
В Эстонии будут судить мужчину с двойным гражданством – России и Эстонии – за поддержку российской агрессии и попытку вывезти в РФ дроны для российской армии.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на официальный Twitter эстонской полиции.
"Попытки подарить коммерческие дроны для российской армии заканчиваются СИЗО. Вчера лицо с двойным гражданством, России и Эстонии, было арестовано за такие планы. Эстонское законодательство предусматривает наказание за поддержку российской агрессии против Украины любым способом, и мы позаботимся о соблюдении этих положений ", – заявили в полиции.
Как уточняет эстонский вещатель ERR, мужчину средних лет задержали во время пересечения границы в эту субботу, 29 мая, а в понедельник окружной суд Харью по запросу прокуратуры арестовал его.
В прокуратуре отметили, что участие или поддержка иностранной агрессии наказывается на срок до 5 лет лишения свободы; приобретение оборудования военного назначения для русской армии также подпадает под статью.
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Довіра до суду, - один з фундаментів держави!
Естонці молодці!
..а в Украине эпохи Зеленского засланцу Портнову дали вооружённую охрану (от бЕндеровцев), а когда ему стало страшно, то отправили под белы ручки туда, где ему будет лучше и сынишку его (тоже призывного возраста) через кордон сопроводили, шоб "не забрали из тролейбуса прямо в нацгвардию" и папа за "говно" своё не переживал..
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aliens? О! Я так і знав, що кацапи не належать до людської цивілізації!
Потихоньку высылают орков.
А безопасность соцсети мониторит . Нашу вату ждет сюрприз скоро.
Ладно. Некогда. Пойду работать, байрактары сами себя не купят.
Слава Украине.
а не так як франція і німеччина лізуть навипередки продати зброю параші,
а Україні не можна бо це ескалація