Польша переходит к действиям по захвату западных территорий Украины, - секретарь Совбеза РФ Патрушев
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Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев заявил, что Польша переходит к захвату территорий на западе Украины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.
Так называемые западные партнеры киевского режима также не прочь воспользоваться нынешней ситуацией в корыстных интересах и имеют особые планы на украинские земли. (...) Судя по всему, Польша уже переходит к действиям по захвату западных украинских территорий", – заявил Патрушев во вторник на совещании по национальной безопасности в Приволжье.
"Ярким подтверждением тому стал визит в Киев польского президента Дуды, а также его заявления о том, что вскоре польско-украинская граница перестанет существовать", - сказал Патрушев.
Ранее в мае Дуда предложил заключить новое соглашение о дружбе между Польшей и Украиной, а также заявил, что граница между двумя странами должна быть объединена, а не разделена.
Патрушев также заявил, что "уже целый ряд государств ведет активную работу по ее (Украине – ред.) расчленению".
По словам секретаря Совбеза РФ, президент Украины Владимир Зеленский намерен предоставить полякам особый статус, в частности возможность занимать руководящие государственные должности.
"В данном случае суверенитет Украины не волнует ни главу государства, ни тем более США и их союзников, готовых жертвовать интересами украинского народа для реализации своих геополитических целей (...). Их действия ведут к реальному развалу страны", - считает секретарь Совета безопасности РФ.
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До речі, Кучма його у якомусь там 2000-му "Богданом Хмельницьким" нагородив. Тіпа, "за дуже плідну співпрацю фсб з СБУ у боротьбі з тероризмом", whatever it could mean.
Цікаво, той указ вже скасували?
На лафет уже пора, а оно гавкает.
Вот уж наградил бог соседями-свинособаками.
Мощный старик - отец кацапских ублюдков.....
А раZZєющка прішла спасать, асвабаждать Україну ат міравова фашізма? Правільна понєлі?!
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то й добре що переходить..А тобі кацапське падло яка різниця? йди нахер разом зі своїм )(уйлом та іншими кацапами!
"вєрним путьом йде тов. Зєлєнський !"
хай живе Річ Посполита -2
федеративна Республіка Польщі, України, Литви та Білорусі
наступний крок - інвазія федеративних військ у складі польського корпусу ім. Президента Пілсудського, українського окупаційного корпусу ім. Гетьмана Сагайдачного та литовського окупаційного корпусу ім. князя Костянтина Острозького
з метою утверження на московському троні нащадка Королевіча Владіслава, якому і має належати влада в Московії ще із 1612 р.
федеративна Республіка Польщі, України, Литви
та Білорусі
Треба навчитися на досвіді ЄС з орбаном і не залучати підкацапників навіть до уявних союзів
А якщо без жартів то - яка різниця , якійсь кремлівській ******* , з якоїсь сраної кацапії , які в нас з поляками плани . !? . Займіться своїми справами , голодранці мля ,, приберіть лайно в своїй паРаші , та проведіть газ , хоч в дєрьовні що зразу за МКАДом ..! Вас не повинні турбувати наші справи , русня .!
Вельми скоро на раші станеться такий вибух (і соціальний, і збройно-конфліктний), що мало не здасться. Весь світ буде спостерігати з захопленням.
Через тиждень вони заявлять:
"ВСЯ Україна захоплена Польщею та НАТО."
Через місяць:
"Ми змушений були відступити до кордону під атаками переважаючих сил НАТО".
Профіль!
А ещё Украина сама себя обстреливает, а рассея занимается исключительно доставкой гуманитарной помощи несчастным обладателям русскоязычной челюсти в Украине.
Польша - страна НАТО, и границы между Польшей и Украиной не будет !
И попробуй что гавкнуть, гнида хабадская.
(с.) О.Поддерев'янський
Спостерігаємо агонію фейкової імперії. 😁