Польша переходит к действиям по захвату западных территорий Украины, - секретарь Совбеза РФ Патрушев

Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев заявил, что Польша переходит к захвату территорий на западе Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.

Так называемые западные партнеры киевского режима также не прочь воспользоваться нынешней ситуацией в корыстных интересах и имеют особые планы на украинские земли. (...) Судя по всему, Польша уже переходит к действиям по захвату западных украинских территорий", – заявил Патрушев во вторник на совещании по национальной безопасности в Приволжье.

"Ярким подтверждением тому стал визит в Киев польского президента Дуды, а также его заявления о том, что вскоре польско-украинская граница перестанет существовать", - сказал Патрушев.

Ранее в мае Дуда предложил заключить новое соглашение о дружбе между Польшей и Украиной, а также заявил, что граница между двумя странами должна быть объединена, а не разделена.

Патрушев также заявил, что "уже целый ряд государств ведет активную работу по ее (Украине – ред.) расчленению".

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По словам секретаря Совбеза РФ, президент Украины Владимир Зеленский намерен предоставить полякам особый статус, в частности возможность занимать руководящие государственные должности.

"В данном случае суверенитет Украины не волнует ни главу государства, ни тем более США и их союзников, готовых жертвовать интересами украинского народа для реализации своих геополитических целей (...). Их действия ведут к реальному развалу страны", - считает секретарь Совета безопасности РФ.

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