Против РФ и Беларуси введено уже 125 спортивных санкций. Наша цель – полная изоляция, - Гутцайт
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Министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт заявляет, что против России и Беларуси введено уже 125 спортивных санкций.
Об этом сообщает пресс-служба ведомства, информирует Цензор.НЕТ.
"По состоянию на 30 мая уже введено 125 санкций против России и Беларуси в области спорта", - заявил Гутцайт.
Отмечено, что санкционные ограничения направлены на исключение РФ и РБ из международных спортивных организаций, лишение их спортсменов права участвовать в международных соревнованиях, а также лишение права проводить международные соревнования на территории этих стран.
"По поручению и координации с Офисом президента Украины Минспорта работает над усилением санкционного давления на страны, которые осуществляют полномасштабную вооруженную агрессию против Украины. Наша цель — полная изоляция россиян и белорусов от мирового спорта высших достижений, пока не будет восстановлена территориальная целостность Украины и не будут возмещены все нанесенные ими убытки", — подчеркнул Гутцайт.
В частности, в области олимпийских видов спорта против россиян и белорусов введено 43 санкции, неолимпийских видов спорта – 68 санкций, паралимпийских – 12 санкций, а также 2 совместных санкции для олимпийских и неолимпийских видов спорта.
Среди наиболее ощутимых – запрет участвовать во Всемирных играх 2022 года, которые состоятся 7-17 июля в Бирмингеме (США).
Международный паралимпийский комитет отстранил спортсменов паралимпийских комитетов РФ и РБ от зимних Паралимпийских игр в Пекине и принял решение не допускать сборные команды этих стран к участию в 10 паралимпийских видах спорта.
Кроме того, российские и белорусские сборные отстранены от участия в ХХIV летних Дефлимпийских играх в Кашиас-Ду-Суле (Бразилия).
Санкции также ввели Европейская спортивная организация глухих (EDSO), Международная федерация баскетбола (FIBA), Международная федерация тенниса (ITF), Международная федерация каратэ (WKF), Международная федерация таэквондо (ITF), Международная федерация дзюдо, UEFA и другие.
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Все це, без участі в міжнародних змаганнях, буде стрімко деградувати... Внутрішніх, всеросійських олімпіад та чемпіонатів буде недостатньо, щоб тримати ці види спорту на належному світовому рівні...
Шевченко, Кличко, Усик, Світоліна мають зустрітися зі спортивними керівниками та розповідати про звірства загарбників.
Але молодіжна збірна білорусі з футболу продовжує брати участь у відбірковому турнірі чемпіонату Європи з футболу!
https://www.uefa.com/under21/match/2031785--belarus-vs-cyprus/