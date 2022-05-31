Против РФ и Беларуси введено уже 125 спортивных санкций. Наша цель – полная изоляция, - Гутцайт

Министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт заявляет, что против России и Беларуси введено уже 125 спортивных санкций.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства, информирует Цензор.НЕТ.

"По состоянию на 30 мая уже введено 125 санкций против России и Беларуси в области спорта", - заявил Гутцайт.

Отмечено, что санкционные ограничения направлены на исключение РФ и РБ из международных спортивных организаций, лишение их спортсменов права участвовать в международных соревнованиях, а также лишение права проводить международные соревнования на территории этих стран.

"По поручению и координации с Офисом президента Украины Минспорта работает над усилением санкционного давления на страны, которые осуществляют полномасштабную вооруженную агрессию против Украины. Наша цель — полная изоляция россиян и белорусов от мирового спорта высших достижений, пока не будет восстановлена ​​территориальная целостность Украины и не будут возмещены все нанесенные ими убытки", — подчеркнул Гутцайт.

В частности, в области олимпийских видов спорта против россиян и белорусов введено 43 санкции, неолимпийских видов спорта – 68 санкций, паралимпийских – 12 санкций, а также 2 совместных санкции для олимпийских и неолимпийских видов спорта.

Среди наиболее ощутимых – запрет участвовать во Всемирных играх 2022 года, которые состоятся 7-17 июля в Бирмингеме (США).

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Международный паралимпийский комитет отстранил спортсменов паралимпийских комитетов РФ и РБ от зимних Паралимпийских игр в Пекине и принял решение не допускать сборные команды этих стран к участию в 10 паралимпийских видах спорта.

Кроме того, российские и белорусские сборные отстранены от участия в ХХIV летних Дефлимпийских играх в Кашиас-Ду-Суле (Бразилия).

Санкции также ввели Европейская спортивная организация глухих (EDSO), Международная федерация баскетбола (FIBA), Международная федерация тенниса (ITF), Международная федерация каратэ (WKF), Международная федерация таэквондо (ITF), Международная федерация дзюдо, UEFA и другие.