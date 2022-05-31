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Более полутысячи детей-сирот из Донецкой области оккупанты удерживают в Ростовской области, - Андрющенко
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Рашисты удерживают 540 детей, вывезенных из Донетчины, в российской Ростовской области.
Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, из 540 удерживаемых детей 267 – с территории Мариуполя (включая район) и Волновахи (включая район).
"В настоящее время детей готовят для упрощенной процедуры предоставления гражданства России по внесенным недавно изменениям в российское законодательство. Самое отвратительное (если такое может быть), что этот процесс курирует непосредственно уполномоченная по делам детей при президенте россии Мария Львова-Белова", - говорится в сообщении.
Собственно она и была инициатором "упрощения" предоставления гражданства детям-сиротам Украины.
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Solsky Wasyl
показать весь комментарий31.05.2022 17:18 Ответить Мне нравится 2
Александр Чуднивец f1b95bc0
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Віктор Степаненко
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Віктор Степаненко
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