РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
13203 посетителя онлайн
Новости Война в Украине Война
1 029 4
война (46661) оккупация (9502) сироты (120) Донецкая область (7126) Андрющенко Петр (526)

Более полутысячи детей-сирот из Донецкой области оккупанты удерживают в Ростовской области, - Андрющенко

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

діти

Рашисты удерживают 540 детей, вывезенных из Донетчины, в российской Ростовской области.

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, из 540 удерживаемых детей 267 – с территории Мариуполя (включая район) и Волновахи (включая район).

"В настоящее время детей готовят для упрощенной процедуры предоставления гражданства России по внесенным недавно изменениям в российское законодательство. Самое отвратительное (если такое может быть), что этот процесс курирует непосредственно уполномоченная по делам детей при президенте россии Мария Львова-Белова", - говорится в сообщении.

Собственно она и была инициатором "упрощения" предоставления гражданства детям-сиротам Украины.

Читайте: Рашисты вывозят из Мариуполя детей, потерявших родителей, - Андрющенко
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
ублюдки злоїбучі, навіть для своїх власних дітей нічого доброго зробити не захотіли, русскіє сироти то перші на гарматне м"ясо, то вони хочуть і наших дітей опоганити, а потім знищити.
показать весь комментарий
31.05.2022 17:18 Ответить
Це акт міжнародного тероризму...
показать весь комментарий
31.05.2022 17:23 Ответить
" Та сторона . " - Пам"ятаємо .
показать весь комментарий
31.05.2022 17:31 Ответить
Був один такий що лизнув очко путлеру і відчув на смак мир .
показать весь комментарий
31.05.2022 17:33 Ответить
 
 